Может ли арбитражный управляющий получать декретные

Арбитражный управляющий считается лицом, которое занимается частной практикой. Когда и при каких условиях он может получать декретные — рассказали в статье.

Согласно ч. 3 ст. 2 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ адвокаты, ИП, члены крестьянских хозяйств, нотариусы и иные лица, которые занимаются частной практикой, подлежат обязательному соцстрахованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Эти лица самостоятельно уплачивают за себя страховые взносы.

По ст. 4.5 № 255-ФЗ при добровольной уплате страховых взносов до 31 декабря текущего года в 2025 году году страхователи имеют право на пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Размер страховых взносов определяется согласно аналогичной норме.

Соответственно, чтобы получать пособие по материнству в 2025 году нужно было уплатить взносы до конца 2024 года. Если они были уплачены, то для назначения пособия нужно подать обращение в СФР через личный кабинет страхователя.

