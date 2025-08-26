ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Обзоры для бухгалтера
Самозанятому не нужна касса, он не сдает отчетность, но заключать договор в письменной форме придется. «Ночной бухгалтер» № 2002

Самозанятому не нужна касса, он не сдает отчетность, но заключать договор в письменной форме придется. «Ночной бухгалтер» № 2002

Плательщикам НПД не нужна касса — чеки они оформляют в приложении, отправить их можно в электронном виде, самозанятые не сдают отчеты, но это не значит, что не нужны никакие другие документы. По ГК для сделок с юрлицами и в определенных случаях с физлицами нужен письменный договор.

Подписывайтесь на рассылку и участвуйте в розыгрыше подарков от «Ночного бухгалтера».

Сегодня в выпуске:

  • Договор с самозанятым: устная и письменная форма.

  • Можно потерять право на налоговую реструктуризацию из-за дел по ст. 199 УК.

  • Не пытайтесь скрыть доходы, полученные от сделок по недвижимости: ФНС может и сама посчитать налог.

  • Что бесит в деловом разговоре: топ фраз, которые ненавидят.

  • Новый тест для бухгалтера — проверьте, кто ваше тотемное животное.

  • Главный редактор рекомендует.

  • Мем дня.

Когда договор с самозанятым обязательно должен быть

Исходя из статьи 161 ГК, в простой письменной форме договор самозанятому нужно заключать с юрлицами (всегда) и с физлицами, если сумма сделки больше 10 тыс. рублей. В остальных случаях допустимо заключение устного договора.

Это значит, что требование налоговой к бизнесу предъявить договор при сделках с самозанятыми правомерно. Кроме того, договор дает гарантии заказчику — предъявить претензии по качеству оказанных услуг или выполненных работ без договора намного труднее.

💥 Премиальная подписка для бухгалтера с ИИ и онлайн-обучением

«Клерк.Премиум» подписка на месяц. Мы собрали все для бухгалтера в одной подписке, чтобы вы могли работать без рисков и штрафов, учиться, задавать вопросы экспертам и проходить мастер-классы.

В Клерк.Премиум по специальному предложению:

✅ онлайн-курсы;

✅ тренинги и вебинары;

✅ 2 консультации;

✅ доступ к ИИ Клерк (без VPN на версии GPT-5);

✅ разборы, мини-курсы и конспекты;

✅ полный доступ к проверке контрагентов.

Всего за 2 499 руб. в месяцподпишись прямо сейчас!

Уголовное дело по статье 199 УК может помешать налоговой реструктуризации, хотя это неправомерно

Бизнес теряет право на налоговую рассрочку из-за уголовных дел по статье об уклонении от уплаты налогов. При этом НК и разъяснения ФНС подтверждают, что компания не может потерять право на реструктуризацию: при действующей рассрочке материалы проверок не должны передаваться следствию, если налогоплательщик соблюдает условия рассрочки.

Чаще всего к реструктуризации прибегают компании из Москвы и Подмосковья. Судебная практика по таким делам пока не сформирована и у бизнеса нет четкой позиции для защиты.

Налоговая видит данные по сделкам с недвижимостью по реестрам

Физлица пытаются скрыть доходы от продажи недвижимости, не сдавая декларацию, но это не спасет от уплаты налога — ФНС посчитают его на основании информации из других госорганов.

Неудачливый продавец получит требование об уплате налога (при расчете учтут имущественный налоговый вычет в размере 1 млн рублей при продаже недвижимости и 250 тыс. рублей при реализации другого имущества).

Какие фразы раздражают при деловом общении: с коллегами, клиентами, начальством

Ловили себя на мысли, что вас раздражают некоторые фразы которые в разговоре роняет ваш коллега или канцеляризмы, которыми сыплет ваш начальник?

Аналитики из Контур.Толк собрали топ фраз, которые особенно бесят.

Какой ты бухгалтер?

А вы знали, что на «Клерке» можно поиграть в мини-игры и пройти забавные тесты (листай страничку с сервисами и инструментами для бухгалтера до конца).

Мы придумали новую забаву — «Шуточный тест для бухгалтера — какое ты животное?». Наш главред — зайчик-энерджайзер!

Главред рекомендует

Мем дня

Типичный самозанятый

Ваша всем самозанятым положено молоко за вредность редакция

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO