Самозанятому не нужна касса, он не сдает отчетность, но заключать договор в письменной форме придется. «Ночной бухгалтер» № 2002

Когда договор с самозанятым обязательно должен быть

Исходя из статьи 161 ГК, в простой письменной форме договор самозанятому нужно заключать с юрлицами (всегда) и с физлицами, если сумма сделки больше 10 тыс. рублей. В остальных случаях допустимо заключение устного договора.

Это значит, что требование налоговой к бизнесу предъявить договор при сделках с самозанятыми правомерно. Кроме того, договор дает гарантии заказчику — предъявить претензии по качеству оказанных услуг или выполненных работ без договора намного труднее.