Самозанятому не нужна касса, он не сдает отчетность, но заключать договор в письменной форме придется. «Ночной бухгалтер» № 2002

Сегодня в выпуске:
Договор с самозанятым: устная и письменная форма.
Можно потерять право на налоговую реструктуризацию из-за дел по ст. 199 УК.
Не пытайтесь скрыть доходы, полученные от сделок по недвижимости: ФНС может и сама посчитать налог.
Что бесит в деловом разговоре: топ фраз, которые ненавидят.
Новый тест для бухгалтера — проверьте, кто ваше тотемное животное.
Главный редактор рекомендует.
Мем дня.
Когда договор с самозанятым обязательно должен быть
Исходя из статьи 161 ГК, в простой письменной форме договор самозанятому нужно заключать с юрлицами (всегда) и с физлицами, если сумма сделки больше 10 тыс. рублей. В остальных случаях допустимо заключение устного договора.
Это значит, что требование налоговой к бизнесу предъявить договор при сделках с самозанятыми правомерно. Кроме того, договор дает гарантии заказчику — предъявить претензии по качеству оказанных услуг или выполненных работ без договора намного труднее.
Уголовное дело по статье 199 УК может помешать налоговой реструктуризации, хотя это неправомерно
Бизнес теряет право на налоговую рассрочку из-за уголовных дел по статье об уклонении от уплаты налогов. При этом НК и разъяснения ФНС подтверждают, что компания не может потерять право на реструктуризацию: при действующей рассрочке материалы проверок не должны передаваться следствию, если налогоплательщик соблюдает условия рассрочки.
Чаще всего к реструктуризации прибегают компании из Москвы и Подмосковья. Судебная практика по таким делам пока не сформирована и у бизнеса нет четкой позиции для защиты.
Налоговая видит данные по сделкам с недвижимостью по реестрам
Физлица пытаются скрыть доходы от продажи недвижимости, не сдавая декларацию, но это не спасет от уплаты налога — ФНС посчитают его на основании информации из других госорганов.
Неудачливый продавец получит требование об уплате налога (при расчете учтут имущественный налоговый вычет в размере 1 млн рублей при продаже недвижимости и 250 тыс. рублей при реализации другого имущества).
Какие фразы раздражают при деловом общении: с коллегами, клиентами, начальством
Ловили себя на мысли, что вас раздражают некоторые фразы которые в разговоре роняет ваш коллега или канцеляризмы, которыми сыплет ваш начальник?
Аналитики из Контур.Толк собрали топ фраз, которые особенно бесят.
Какой ты бухгалтер?
А вы знали, что на «Клерке» можно поиграть в мини-игры и пройти забавные тесты (листай страничку с сервисами и инструментами для бухгалтера до конца).
Мы придумали новую забаву — «Шуточный тест для бухгалтера — какое ты животное?». Наш главред — зайчик-энерджайзер!
Главред рекомендует
Усиление контроля за розничным оборотом лекарственных средств
Мем дня
Ваша всем самозанятым положено молоко за вредность редакция
