У «Ночного бухгалтера» юбилей — выпуск № 2000. Вспоминаем как все начиналось и дарим подарки 🎁

Путешествие в прошлое: с чего начинался «Ночной бухгалтер»

Первые выпуски ежедневного обзора топовых новостей начали выходить 8 лет назад — в 2017 году и сразу завоевали симпатию у читателей «Клерка».

Обложки для выпусков выглядели совсем по-другому. Например, вот так:

А за одну из обложек даже чуть было не уволили нашего бильда.

Были очень забавные и смелые выпуски, можете сами убедиться:

Надеемся, что и сейчас остаемся для вас полезными и нескучными. В честь двухтысячного юбилейного выпуска «Ночного бухгалтера» редакция решила разыграть между подписчиками рассылки четыре супер-подарка:

🎁 Две подписки Клерк.Премиум на месяц — ежедневная экспертная поддержка, полезные сервисы и обучение бухгалтеров в одной подписке.

🎁 Две подписки Клерк.Плюс на месяц — экспертные статьи с разбором изменений в законах, сложных вопросов учета, полезные таблицы, инструкции и чек-листы, образцы документов, мини- курсы, конспекты вебинаров с тестами и приложениями.

Все, что вам нужно сделать с 22 августа по 28 августа 2025 года включительно подписаться на рассылку «Ночной бухгалтер». Розыгрыш подарков будет происходить среди всех подписчиков. Итоги розыгрыша опубликуем в следующую пятницу 29 августа.