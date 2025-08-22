У «Ночного бухгалтера» юбилей — выпуск № 2000. Вспоминаем как все начиналось и дарим подарки 🎁

Обязательно подписывайтесь на рассылку, ведь разыгрывать подарки мы будем именно среди подписчиков.
Сегодня в выпуске:
Вспоминаем первые выпуски «Ночного бухгалтера».
Взятка и откат — в чем разница?
Новые правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм.
Когда использование VPN приведет к штрафу.
Примеры от ФНС: когда признавать доход на УСН в отдельных случаях.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Путешествие в прошлое: с чего начинался «Ночной бухгалтер»
Первые выпуски ежедневного обзора топовых новостей начали выходить 8 лет назад — в 2017 году и сразу завоевали симпатию у читателей «Клерка».
Обложки для выпусков выглядели совсем по-другому. Например, вот так:
А за одну из обложек даже чуть было не уволили нашего бильда.
Были очень забавные и смелые выпуски, можете сами убедиться:
Как сыграть бухгалтерский Despacito на калькуляторе и купить квартиру на страховые взносы
Верховный суд разъяснил, чем взятка отличается от отката
ВС рассмотрел дело чиновника из Башкирии. Он выписывал сотрудникам материальную помощь, часть которой они должны были отдавать ему.
Сначала нарушителя закона признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. но с обвинением не согласились его адвокаты. В итоге ВС согласился, что взятку берут за действия в рамках должности, а откат не подразумевает действий должностного характера. Приговор отменили и направили дело на пересмотр.
Минтруд внес изменения в правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм
Минтруд выпустил приказ от 21.07.2025 № 451н. Теперь порядок расчета скидок и надбавок к тарифам на травматизм учитывает постановление кабмина от 28.01.2025 № 56.
По новым правилам на расчет не влияют несчастные случаях на производстве в результате обстрелов и террористических актов, также, что если у страхователя нет работников, подлежащих обязательным медосмотрам, то коэффициент q2 принимается равным 1 (q2 = 1).
Когда вас оштрафуют за использование VPN
С 1 сентября Федеральным законом от 31.07.2025 № 281-ФЗ вводятся штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе через VPN.
Само по себе использование VPN-сервисов не является нарушением. Штраф также не предусмотрен за посещение запрещенных в Росси известных соцсетей, но только в случае, если пользователь не будет целенаправленно искать в них экстремистский контент.
Мы напомнили о размерах штрафов для физлиц и организаций.
На УСН доходы учитывают по кассовому методу.
Доход признается на день:
поступления денег на банковский счет или в кассу;
погашения задолженности другим способом;
получения имущества, работ, услуг (например, бесплатно полученный товар).
Налоговики привели несколько примеров учета дохода.
Пятничный мозгонапрягатель — мы про него не забыли)
Мем дня
