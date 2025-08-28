Утренний бухгалтер № 5955. Если у человека больше 10 банковских карт – ему ничего не грозит

Россиянам хотят запретить заводить более 10 банковских карт. Следить за числом карт у людей будут банки. Ответственность для физлиц не предусмотрена.
Обсуждают бухгалтеры: ИП стали приходить требования от налоговой о перечислении денежных средств самому себе через зарплатный проект.
Сегодня — последний день для уплаты налогов и взносов: проверьте, все ли вы уплатили.
Новый закон: с 1 сентября 2025 покупать сим-карты можно только для близких родственников. Но дать знакомому позвонить не запрещено.
Как защитить интересы бизнеса и избежать конфликтов с сотрудниками, узнаете из статьи.
Экспортеры и производители смогут ввозить продукцию в упрощенном порядке до сентября 2026 года.
Общая индексация пенсий в феврале и апреле 2026 года составит порядка 9%. Кому проиндексируют выплаты: таблица.
Минтруд: при формировании штатного расписания нужно ориентироваться на должности и профессии ОКПДТР.
Разборы законов
— Бухгалтерские проводки по аренде автомобиля
Аренда автомобиля — это форма взаимоотношений, при которой одна сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) за определенную плату во временное пользование и владение транспорт (ст. 606 ГК). Разберем учет аренды автомобиля, основные проводки.
— Порядок установления неполного рабочего времени для беременной сотрудницы. Мини-курс
Беременная сотрудница имеет право на комфортный график работы. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как установить неполный рабочий день для сотрудницы в положении.
— Призыв в армию: как оформить увольнение сотрудника
Пришла повестка на военную (или альтернативную) службу — надо увольнять работника. Но возникают сопутствующие вопросы: а если он заключил контракт? А если просит уволить «по собственному»? Как оформить отсутствие для медкомиссии? Рассматриваем порядок оформления и частые вопросы.
— Все о налогах и проверках 2025-2026: новые правила, штрафы, лайфхаки. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас всю актуальную информацию о налоговых реформах 2025 и 2026 года. Нужно ли платить НДФЛ с переводов на карту? Как подать уведомление в РКН? За что наступает уголовная ответственность по нововведениям в законодательстве и как не ошибиться в расчете УСН.
— Материальная помощь к 1 сентября 2025 года: можно ли выплатить и как это сделать
Разберем, как работодателю стимулировать работников к 1 сентября, когда это можно сделать и как.
1 💰 ВЦИОМ: сбор ребенка в школу в августе 2025 обойдется примерно в 52 тыс. рублей
2 В Новгородской области хотят сделать новый праздник — День налогоплательщика
3 Россиян стали реже увольнять, а число вакансий упало на 15%
5 С 1 сентября 2025 отправлять данные по основному виду деятельности в СФР не нужно. Но есть исключение
6 💳 За владение большим количеством банковских карт россиян наказывать не будут
7 ❌ Google запретит устанавливать непроверенные приложения на Android
8 📅 28 августа 2025 – крайний день уплаты налогов
9 Выходной для родителей 1 сентября хотят закрепить законодательно. Работодатель не сможет отказать
10 Российский бюджет недополучит около 1,4 млрд из-за запрета рекламы в Instagram1
11 На УСН доход от сдачи жилья в аренду облагается по применяемым налоговым ставкам
12 🏪 В магазинах могут появиться российские полки. Но будут исключения
13 Власти могут перестать индексировать маткапитал на первого ребенка
14 🤳 С 1 сентября 2025 покупать сим-карты можно только для близких родственников. Но дать знакомому позвонить не запрещено
15 Услуги по организации питания для учреждения допобразования не облагаются НДС, но ККТ применять нужно
16 Wildberries начал тестировать аналитический чат-бот для продавцов
17 Кабмин до 1 сентября 2026 года продлил упрощенный порядок подтверждения продукции
18 Штраф, полученный общественным объединением потребителей, облагается налогом на прибыль
19 За обман клиентов банки начнут платить миллиардные штрафы
20 Лицензионные и договоры об отчуждении прав могут быть как в структурированном виде, так и свободном
21 Депутат перечислил пенсии, которые вырастут в 2026 году: таблица с новыми суммами выплат
22 ❔ ФНС рассказала о профвычетах ИП в форме викторины, и правильно отвечают далеко не все. Нормы сформулированы очень сложно, объяснил налоговый эксперт
23 Налогоплательщик сам определяет, что будет прямыми расходами на производство, но с ориентиром на договор
24 Госпортал проектов НПА перенастроили, но стало только хуже. «Клерк» проверил на себе
25 Росимущество: в 2025 году ведомство пополнит казну на 475 млрд рублей
26 Минтруд: в штатном расписании рабочего не стоит называть специалистом, а специалиста – руководителем
28 Путин поддержал курс Минфина и ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики
29 Малообеспеченным предложили помочь с оплатой ЖКУ
30 ⏳ До 1 сентября 2025 можно увеличить уже разрешенную сумму на финансовое обеспечение предупредительных мер
31 Пользователи снова жалуются на сбой в сервисе Google Meet
32 ❔ ИП получают налоговые требования о перечислении самим себе денег через зарплатный проект. Опрос
33 Согласие о работе в выходной нужно подписать до выхода на работу
34 🥶 С 1 сентября 2025 получить деньги можно будет только через время после подписания кредитного договора
35 💪 Вычет ГТО можно применить в любом месяце, но только после подтверждения права на его получение
— Утренний бухгалтер № 5954. «Можем по‑быстрому», «надо было вчера»: топ-10 фраз, которые раздражают в деловом общении
Разговаривая с коллегами, заказчиками и исполнителями россияне не любят избитые фразы, IT-лексику, англицизмы и канцеляризмы.
— НДФЛ иностранцев на патенте: как рассчитать, уплатить, зачесть и отразить в 6-НДФЛ
Одной из форм трудоустройства иностранных работников в России является патент, который обязывает иностранцев уплачивать фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.
— Как на УСН списать испорченные товары в учете
Торговые организации часто сталкиваются с порчей товаров. Она может произойти по разным причинам: из-за погодных условий, истечения срока годности до реализации. Рассказываем, как правильно списать испорченные товары в бухгалтерском учете.
— ООО арендует участок, а затем сдает его часть в субаренду: как отразить по ФСБУ 25/2018
Учет аренды происходит по правилам ФСБУ 25/2018. Рассказываем, как отразить аренд если сначала организация арендует имущество, а затем сдает его часть в субаренду.
— Эмоциональный интеллект в управлении: 8 практик для лидеров, которые хотят по-настоящему понимать своих сотрудников
«Так где же у него кнопка?» — это почти риторическое восклицание знакомо каждому руководителю. Особенно в те моменты, когда привычные методы — от кнута до пряника — вдруг перестают работать. Сотрудник вроде бы на месте, задачи понятны, дедлайны известны — а искры нет. И тогда руководитель невольно оказывается на новой территории — территории лидерства.
— Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года: что изменится в реквизитах и формате
54-ФЗ регулярно корректируют, чтобы расчеты между продавцами и покупателями были прозрачнее. С 1 сентября вводятся новые требования к чекам, которые затронут все компании, применяющие ККТ.
— Осторожно, руководитель! За что гендиректор может понести ответственность и как этого избежать
Руководитель компании несет ответственность не только за ее работу и прибыль. Иногда он рискует собственными средствами и репутацией, а в отдельных случаях может лишиться свободы. Эксперты компании «КАДИС» рассказали, какие ошибки будут стоить гендиректору слишком дорого и как их не допустить.
— Какой налог платить за дарение квартиры в 2025 году
В 2025 году при получении квартиры в подарок надо платить НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Но если даритель – ваш близкий родственник, то налога не будет.
API господдержки для банков: повышайте лояльность клиентов и монетизируйте новые возможности
ЭПД и перевозка алкоголя: новые правила с 1 сентября 2025 года
Субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве юридического лица: как мы отбили субсидиарку в размере более 10 миллионов
НДС для УСН, лимиты МРОТ, прогрессивный НДФЛ: как справиться с налоговой нагрузкой и не отдать всю прибыль в бюджет
Самозанятый уехал за границу: как платить налоги
Финансовый крах как завязка сюжета: кино, в котором деньги становятся проблемой
Уведомление о предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025
Что нового в рекламе с 1 сентября 2025 года: дайджест основных изменений в законах
