Утренний бухгалтер № 5955. Если у человека больше 10 банковских карт – ему ничего не грозит

Россиянам хотят запретить заводить более 10 банковских карт. Следить за числом карт у людей будут банки. Ответственность для физлиц не предусмотрена.

Обсуждают бухгалтеры: ИП стали приходить требования от налоговой о перечислении денежных средств самому себе через зарплатный проект.

Сегодня — последний день для уплаты налогов и взносов: проверьте, все ли вы уплатили.

Новый закон: с 1 сентября 2025 покупать сим-карты можно только для близких родственников. Но дать знакомому позвонить не запрещено.

Как защитить интересы бизнеса и избежать конфликтов с сотрудниками, узнаете из статьи.

Экспортеры и производители смогут ввозить продукцию в упрощенном порядке до сентября 2026 года.

Общая индексация пенсий в феврале и апреле 2026 года составит порядка 9%. Кому проиндексируют выплаты: таблица.

Минтруд: при формировании штатного расписания нужно ориентироваться на должности и профессии ОКПДТР.