Бухгалтеры не знают как им жить с новыми правилами по премиям с 1 сентября 2025. 🤪«Ночной бухгалтер» № 2004

Подписывайтесь на рассылку и участвуйте в розыгрыше подарков от «Ночного бухгалтера».
Сегодня в выпуске:
Проблемы с премиями с 1 сентября.
Минтруд меняет правила назначения и выплаты детских пособий
студенткам.
28 числа справки по ЕНС не формируются, а еще у ФНС сейчас идут техработы.
С помощью интернета россияне борются со стрессом после работы.
Топ причин налоговых доначислений в 2025 году.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Что делать с положением о премировании с 1 сентября, если оно и раньше не работало?
Бухгалтеры обсуждают, как поступить, если в компании есть положение о премировании, но все равно бонусы сотрудники получают, как решит директор — по его приказу. Кроме того, у некоторых премия — это 80% зарплаты.
По новым правилам с 1 сентября нужно четко прописать правила начисления и выплаты премий и нельзя снижать премию более чем на 20% от общей суммы зарплаты за месяц.
Некоторые бухгалтеры предлагают радикальное решение — «нет премий — нет проблем». Но это не сработает, если у работника основная часть заработка это как раз премия. Придется тогда повышать оклад. Автор вопроса пишет, что в его случае система премий сильно запутана и зависит от желаний директора (вот и еще одна проблема — как донести необходимость радикальных изменений до руководства).
А как у вас с премиями на работе?
Если для вас зарплата, премии, отпускные, больничные и другие выплаты работникам настоящая головная боль — мы знаем, что заменит вам анальгин. Пройдите курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» и перестаньте паниковать из-за расчетов с сотрудниками.
Вы научитесь начислять все виды выплат и пособий, формировать любую отчетность по работникам, вести учет в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете записаться на курс с выгодой до 75% за 7 900 рублей.
После прохождения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО.
Порядок назначения и выплаты пособий беременным студенткам
Приказ Минтруда от 29.07.2025 № 468н внес изменения в порядок назначения и выплаты пособий по беременности и родам для студенток очной формы обучения.
По новым правилам средний размер пособия составит 90 202 рубля. Получить пособие по БиР студентка сможет в СФР на основании заявления и медсправки.
28 числа любого месяца справки по расчетам с бюджетом вам не видать
ФНС 28-го числа не формирует справки об плате налогов и взносов, эта возможность автоматически блокируется. С 29-го числа формирование справок возобновляется.
Кстати, с 20:00 мск 28 августа до 9:00 мск 1 сентября 2025 года у ФНС ведутся техработы и некоторые возможности в личном кабинете будут недоступны.
Чтобы не стрессовать, листают ленту
После работы россияне испытывают стресс, почти все — 89%. Счастливчиков, которые редко устают, совсем мало — 4%. а ежедневный стресс на работе преследует аж 34% опрошенных.
Чтобы избавиться от возможного выгорания и как-то снять напряжение, граждане смотрят контент в интернете, кстати не только развлекательный, но и обучающий.
Но не все потеряно, спорт тоже считается хорошим способом снизить уровень стресса — им увлекается 41%. А чем вы занимаете досуг после работы?
Топ-4 причины доначислений налогов в 2025 году
Главной причиной доначислений налоговики называют неправомерные вычеты по НДС. На втором месте — необоснованное применение пониженных ставок по налогу на прибыль и УСН. Третье место занимает сокрытие доходов и, наконец, четвертое — ошибки при расчете налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами.
Главред рекомендует
Мем дня
Ваша ждет свою журналистскую премию редакция
Начать дискуссию