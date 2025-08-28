Бухгалтеры не знают как им жить с новыми правилами по премиям с 1 сентября 2025. 🤪«Ночной бухгалтер» № 2004

Что делать с положением о премировании с 1 сентября, если оно и раньше не работало?

Бухгалтеры обсуждают, как поступить, если в компании есть положение о премировании, но все равно бонусы сотрудники получают, как решит директор — по его приказу. Кроме того, у некоторых премия — это 80% зарплаты.

По новым правилам с 1 сентября нужно четко прописать правила начисления и выплаты премий и нельзя снижать премию более чем на 20% от общей суммы зарплаты за месяц.

Некоторые бухгалтеры предлагают радикальное решение — «нет премий — нет проблем». Но это не сработает, если у работника основная часть заработка это как раз премия. Придется тогда повышать оклад. Автор вопроса пишет, что в его случае система премий сильно запутана и зависит от желаний директора (вот и еще одна проблема — как донести необходимость радикальных изменений до руководства).

А как у вас с премиями на работе?

Если для вас зарплата, премии, отпускные, больничные и другие выплаты работникам настоящая головная боль — мы знаем, что заменит вам анальгин. Пройдите курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» и перестаньте паниковать из-за расчетов с сотрудниками.

Вы научитесь начислять все виды выплат и пособий, формировать любую отчетность по работникам, вести учет в 1С:ЗУП. Сейчас вы можете записаться на курс с выгодой до 75% за 7 900 рублей.

Записаться

После прохождения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО.