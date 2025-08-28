Налоговики назвали основные причины доначислений в 2025 году
По итогам выездных налоговых проверок в первой половине 2025 года УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доначислили налоги на сумму 431 млн рублей. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этой суммы 286 млн уже поступили в бюджет.
Всего региональные налоговики провели 14 выездных проверок, их эффективность связывают с современными методами администрирования.
«Для проверок мы выбираем только тех налогоплательщиков, чья деятельность показывает серьезные признаки отклонений», — сказала заместитель руководителя УФНС Елена Гаврилова.
Основные причины налоговых доначислений:
неправомерное заявление налоговых вычетов по НДС;
необоснованное применение пониженных ставок по налогу на прибыль и УСН;
сокрытие доходов от продажи товаров, работ, услуг;
неправильный расчет налогов при сделках между взаимозависимыми лицами.
