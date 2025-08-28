ЦОК КПП Кадровик 28.08 Мобильная
Выездные налоговые проверки

Налоговики назвали основные причины доначислений в 2025 году

Чаще всего бизнесу доначисляют налоги за неправомерное заявление вычетов по НДС и из-за необоснованного применения пониженных ставок.

По итогам выездных налоговых проверок в первой половине 2025 года УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доначислили налоги на сумму 431 млн рублей. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этой суммы 286 млн уже поступили в бюджет.

Всего региональные налоговики провели 14 выездных проверок, их эффективность связывают с современными методами администрирования.

«Для проверок мы выбираем только тех налогоплательщиков, чья деятельность показывает серьезные признаки отклонений», — сказала заместитель руководителя УФНС Елена Гаврилова.

Основные причины налоговых доначислений:

  • неправомерное заявление налоговых вычетов по НДС;

  • необоснованное применение пониженных ставок по налогу на прибыль и УСН;

  • сокрытие доходов от продажи товаров, работ, услуг;

  • неправильный расчет налогов при сделках между взаимозависимыми лицами.

