Должны ли производители пищевых растительных масел передавать информацию в «Честный ЗНАК»

Маркировка товаров вводится поэтапно: сначала информацию о товарах передают только несколько категорий продавцов, а затем — все, кто работает с ними. При этом перечень информации тоже расширяется.

Пищевые растительные масла обязаны маркировать производители и импортеры — это требование системы «Честный ЗНАК», указанное в постановлении Правительства от 27.05.2024 № 676.

С 1 ноября 2025 года в систему маркировки обязательно будут передавать:

информацию о розничной реализации продукции через контрольно-кассовую технику;

сведения при переходе права собственности на продукцию посредством подачи через электронный документооборот УПД в объемно-сортовом формате: код товара (GTIN) и количество;

сведения о выводе продукции из оборота (не с помощью продажи в розницу) в объемно-сортовом формате: код товара (GTIN) и количество.

