Утренний бухгалтер № 5962. Минздрав: порядок выдачи больничных с 1 сентября 2025 не изменился

Ведомство опровергло сообщения СМИ о том, что формирование листов нетрудоспособности будет по новым правилам. Подробно, откуда появился фейк и как обстоят дела на самом деле, разобрали в статье.
ФНС: через сервис «Электронные заказные письма» от Почты России нельзя отправлять декларации в налоговые органы.
Минцифры: россияне получат доступ к востребованным интернет-сервисам во время отключения мобильного интернета.
Минфин: для подтверждения командировочных расходов нужны маршрут или квитанция электронного билета с ценой и посадочный талон.
ЦБ еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной валюты, которые ввели из-за санкций.
Власти предлагают брать плату с неработающих родственников мигрантов за пребывание в РФ.
— Как получить скидку по взносам на травматизм на 2026 год: разбор условий и сроков
До 1 ноября 2025 года работодатели вправе подать заявление на получение скидки по страховым взносам на травматизм на 2026 год. Разбираемся, кто может претендовать на скидку, как она рассчитывается и что нужно сделать, чтобы ее получить.
— Сопутствующие услуги гостиниц и отелей: нужно ли включать их в базу по туристическому налогу
В мини-курсе разберем, включаются ли сопутствующие услуги гостиниц и отелей в базу по туристическому налогу.
— Закон о платформенной экономике: что изменится для продавцов и ПВЗ с 1 октября 2026 года
Закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ вступает в силу почти через год, но изменения существенные, надо готовиться уже сейчас.
— Как закон о запрете иностранных слов повлияет на работу бизнеса. Мини-курс
С 1 марта 2026 года начнет действовать новая редакция закона о защите прав потребителя. Она направлена на защиту русского языка в публичном поле. Изменения внесены законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кого коснутся нововведения и грозят ли штрафы нарушителям.
— Особенности налогового контроля в 2025 году. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас все самые актуальные данные о налоговых проверках в 2025 году. Рассмотрели специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.
1 🚜 Регионам выделили более 1 млрд рублей на поддержку аграриев
2 Росреестр: регистрация объектов недвижимости занимает в среднем полтора дня
3 Минфин: может ли студент получить социальный налоговый вычет, если учебу оплатили родители
4 Депутаты предлагают брать плату с неработающих родственников мигрантов за пребывание в РФ
5 Размер страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР пересчитают
6 Минэкономики до конца 2025 года определит для бизнеса условия работы с маркептлейсами
7 ❔ «Как ИП на НПД перевести доход на брокерский счет более 35% без блокировки?» — обсуждают на форуме «Клерка»
8 Путин пообещал ввести льготы для инвесторов на Дальнем Востоке и в Арктике
9 ❗ Минздрав дал опровержение: порядок выдачи больничных с 1 сентября 2025 не изменился
10 Специалист по бухучету рассказала о ключевых аспектах работы E-commerce
11 Для нотариальных тарифов в регионах предлагают установить лимиты. Их реформа не оправдала ожиданий
12 Разовая премия не входит в систему оплаты труда, но если она стимулирующая – то входит
13 Путин: если резко снизить ключевую ставку, вырастут цены
14 Для бизнеса предложили создать единый реестр всех существующих платежей. Это особенно актуально для экспортеров
15 Банки смогут не платить НДС с выдачи займов в драгметаллах
16 Прекращение статуса ИП не аннулирует налоговые обязательства
17 Специалисты по борьбе с киберпреступностью смогут получить отсрочку от призыва
18 💳 Инструкция от Центробанка: как случайно не нарваться на блокировку карты в 2025 году
19 Дальневосточную ипотеку распространят на вторичку, а льготы для многодетных не будут зависеть от возраста родителей
20 Для нескольких сайтов можно оформить единую политику обработки персданных
21 Центробанк сохранил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2026 года
22 Президент: большие зарплаты — позитивный фактор для всей экономики РФ
23 Бизнес просит не снижать порог для уплаты НДС на УСН
24 Аудитория МАХ уже больше 30 млн человек
25 ✈ Минфин назвал документы, подтверждающие затраты на перелет в командировку
26 🌐 Соцсети, маркетплейсы и службы такси будут работать при отключении мобильного интернета
27 Переплаченный налог на прибыль с дивидендов не переносится
28 📧 ФНС: можно ли отправить декларацию электронным заказным письмом через сервис Почты России
29 В малом и среднем бизнесе занят каждый третий житель Дальнего Востока
30 Минфин: проблем с проведением трансграничных расчетов сейчас нет
31 ИИ может стать помощником бухгалтера: нейросети подарят специалистам больше свободного времени
32 Из чего на самом деле складывается комиссия для бизнеса: специалист по платежам объяснил
33 ФНС требует объяснить, почему не подали декларацию при приеме в дар земли от бабушки
34 💥 Новая форма декларации УСН, опровержение от Минздрава по больничным, 3- и 6-дневка осенью 2025, «Клерк» в ТОП-100 Рунета, изменения с 1 сентября.Топ новостей за неделю
35 Депутаты предлагают временно запретить штрафы и пени за просрочку по кредитам
36 Больничный после увольнения оплатят, а если заболел ребенок – не оплатят
Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025-2026 гг.
Дата проведения: 8 сентября, понедельник
Маркетплейсы-2025: новые правила учета, налогообложения и проверок ФНС
Дата проведения: 9 сентября, вторник
Контроль над бизнесом при владении несколькими партнёрами. Как избежать корпоративных конфликтов?
Дата проведения: 10 сентября, среда
Юридическая проверка объектов коммерческой недвижимости
Дата проведения: 10 сентября, среда
Изменения осени-2025 для бухгалтера
Дата проведения: 11 сентября, четверг
— Утренний бухгалтер № 5961. Власти хотят изменить правила расчета трудового и страхового стажа
Отпуск по уходу за каждым ребенком до 1,5 лет предлагают учитывать в страховой стаж родителей в двойном размере.
— Анастасия Ускова, CEO сервиса «Рокет Ворк»: «Компании все чаще переходят к агентской модели, чтобы выстраивать безопасное сотрудничество с самозанятыми»
Количество самозанятых в России растет, но вместе с возможностями увеличиваются и риски для бизнеса. «Клерк» поговорил с Анастасией Усковой, CEO платформы «Рокет Ворк», о том, как компании выстраивать сотрудничество с плательщиками НПД и что поможет избежать переквалификации в найм.
— Договор факторинга: как отражать в учете и исчислять налоги на УСН с НДС 20%
Если организация на УСН «Доходы минус расходы» работает с факторинговой компанией, то средства за поставку товара она получает раньше, чем их переведет клиент. Рассказываем, как учитывать операции по договору факторинга на УСН «Доходы минус расходы» и исчислять налоги.
— Секретный ингредиент: как выбрать бумагу для принтера
Некачественная бумага для печати — распространенная причина поломки принтеров. Около 30% всех случаев выхода из строя офисной техники связаны именно с использованием неподходящей бумаги.
— Статус малых технологических компаний
Малые технологические компании — это не просто задний план или статистика. Это — первопроходцы в инновационной экономике, те самые, кто создает рынки с нуля и прокладывает новые пути для целых отраслей. Если бы они не рисковали, не действовали быстро и не ломали правила, технологии перестали бы развиваться.
— Компенсация питания работникам: как оформить, облагать ли НДФЛ и страховыми взносами
Если организация хочет компенсировать сотрудникам расходы на питание, необходимо прописать это в локальном акте. Нужно ли облагать выплату взносами и можно ли включить ее в расходы в целях налога на прибыль — рассказали в статье.
— Цена товара в валюте, а оплачивают в рублях: по какой стоимости учитывать покупку
При сотрудничестве с иностранцами в договорах нередко указывают цену в валюте. Организация может оплачивать товар в рублях в пересчете на курс на дату оплаты. По какой стоимости учитывать товар, если по нему ежемесячно перечисляют авансы?
— Вовлечение и мотивация удаленной команды: чек-лист
Искусство управлять удаленной командой дано не всем. Многие руководители так и говорят: «Удаленщики — это боль!» Но вполне вероятно и такое: если вы что-то не любите, то просто не умеете это готовить.
— К юбилею игры вышел первый учебник по «Что? Где? Когда?»
4 сентября 2025 года игре «Что? Где? Когда?» исполняется 50 лет. Мы встретились с Алексеем Ивановым, известным рекламистом, игроком команды телезрителей и автором книги «Секреты черного ящика. Как найти ответ за минуту».
— Топ вопросов и ответов про работу с персональными данными в 2025 году
В 2025 году правила работы с персональными данными стали жестче: выросли штрафы, изменились требования к Согласию на обработку, ввели новые требования к зарубежным элементам на сайтах. Рассказываем, как операторам выстроить безопасную работу с ПДн.
— Закон о запрете иностранных слов, скидка по взносам на травматизм в 2026 году и особенности налогового контроля в 2025 году: экспертная поддержка бухгалтеру
Количество нововведений в работе бухгалтера растет не по дням, а по часам. Поэтому мы продолжаем рассказывать об изменениях, чтобы вы могли сразу их применять в работе,
— Действительно ли Минздрав сократил больничные с 1 сентября 2025. Достоверная информация
СМИ сообщают, что часто болеющим гражданам больничные теперь будут выдавать только на 3 дня. Это неправда.
— Период охлаждения по кредитам: что это такое, сколько длится и на что действует
Период охлаждения ввели в рамках противодействия кредитному мошенничеству. Что это такое, сколько он длится и на что действует — рассказали в статье.
