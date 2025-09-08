Утренний бухгалтер № 5962. Минздрав: порядок выдачи больничных с 1 сентября 2025 не изменился

Ведомство опровергло сообщения СМИ о том, что формирование листов нетрудоспособности будет по новым правилам. Подробно, откуда появился фейк и как обстоят дела на самом деле, разобрали в статье.

ФНС: через сервис «Электронные заказные письма» от Почты России нельзя отправлять декларации в налоговые органы.

Минцифры: россияне получат доступ к востребованным интернет-сервисам во время отключения мобильного интернета.

Минфин: для подтверждения командировочных расходов нужны маршрут или квитанция электронного билета с ценой и посадочный талон.

ЦБ еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной валюты, которые ввели из-за санкций.

Власти предлагают брать плату с неработающих родственников мигрантов за пребывание в РФ.