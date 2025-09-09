Воинский учет: что делать, если организация не не вела воинский учет, но наняла сотрудника

Если компания до сих пор не вела воинский учет, но уже приняла на работу сотрудника, подлежащего такому учету, откладывать отчетность нельзя. Сведения о приеме нужно направить в военкомат в срок, а регистрацию самой организации оформить параллельно или сразу после этого — иначе грозят штрафы.

Пользователь в Консультациях Клерка спросил:

Добрый день, как поступить в такой ситуации: организация не вела воинский учет, но трудоустроила сотрудника, по которому необходимо отчитаться в военкомат. Как отчитаться, если организация не ведет воинский учет? Можно ли отправить уведомление о приеме сотрудника и только потом зарегистрировать организацию в военкомате? Подскажите, что делать в такой ситуации… Источник

Ответ от ИИ-помощника

Ответить пользователю первым попробовал ИИ-помощник Клерка. Он напомнил о порядке действий:

Если организация не вела воинский учет, но приняла на работу сотрудника, подлежащего такому учету, необходимо предпринять следующие шаги: Постановка организации на воинский учет Подготовить и направить в военкомат: Приказ об организации воинского учета и назначении ответственных лиц.

План мероприятий по ведению воинского учета.

Карточку учета организации по форме № 18. Эти документы следует подать одновременно с уведомлением о приеме на работу военнообязанного сотрудника, чтобы соблюсти установленные сроки. Подробнее: https://www.klerk.ru/buh/news/655022/ Уведомление о приеме на работу военнообязанного Направить в военкомат сведения о приеме на работу военнообязанного сотрудника в течение 5 рабочих дней с даты приема. Подробнее: https://www.klerk.ru/buh/articles/586078/ Ответственность за нарушение сроков Несвоевременное предоставление сведений в военкомат может повлечь штраф для должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей. Подробнее: https://www.klerk.ru/blogs/skb-kontur/583089/

Комментарий эксперта

Ответ ИИ-помощника дополнила эксперт Клерка Елена Пономарева:

В идеале сначала нужно зарегистрировать организацию в военкомате, а уже потом направлять сведения о военнообязанных. Но поскольку законом установлены конкретные сроки для уведомления о приеме работника, отправляйте сведения в эти сроки, а затем регистрируйте организацию. Допускается подать документы одновременно.

Вывод

Если организация еще не стоит на воинском учете, но приняла сотрудника, подлежащего такому учету, не откладывайте уведомление — отправьте его в течение 5 рабочих дней. Параллельно или сразу после этого займитесь постановкой самой организации на учет в военкомате. Такой подход позволит соблюсти требования закона и избежать штрафов.