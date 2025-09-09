Воинский учет: что делать, если организация не не вела воинский учет, но наняла сотрудника
Пользователь в Консультациях Клерка спросил:
Добрый день, как поступить в такой ситуации: организация не вела воинский учет, но трудоустроила сотрудника, по которому необходимо отчитаться в военкомат. Как отчитаться, если организация не ведет воинский учет? Можно ли отправить уведомление о приеме сотрудника и только потом зарегистрировать организацию в военкомате? Подскажите, что делать в такой ситуации…
Если организация не вела воинский учет, но приняла на работу сотрудника, подлежащего такому учету, необходимо предпринять следующие шаги:
Постановка организации на воинский учет
Подготовить и направить в военкомат:
Приказ об организации воинского учета и назначении ответственных лиц.
План мероприятий по ведению воинского учета.
Карточку учета организации по форме № 18.
Эти документы следует подать одновременно с уведомлением о приеме на работу военнообязанного сотрудника, чтобы соблюсти установленные сроки.
Уведомление о приеме на работу военнообязанного
Направить в военкомат сведения о приеме на работу военнообязанного сотрудника в течение 5 рабочих дней с даты приема.
Ответственность за нарушение сроков
Несвоевременное предоставление сведений в военкомат может повлечь штраф для должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей.
В идеале сначала нужно зарегистрировать организацию в военкомате, а уже потом направлять сведения о военнообязанных. Но поскольку законом установлены конкретные сроки для уведомления о приеме работника, отправляйте сведения в эти сроки, а затем регистрируйте организацию. Допускается подать документы одновременно.
Вывод
Если организация еще не стоит на воинском учете, но приняла сотрудника, подлежащего такому учету, не откладывайте уведомление — отправьте его в течение 5 рабочих дней. Параллельно или сразу после этого займитесь постановкой самой организации на учет в военкомате. Такой подход позволит соблюсти требования закона и избежать штрафов.
