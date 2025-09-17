Организация перевела деньги мошенникам: как объяснить ФНС, что по этим физлицам НДФЛ и взносы она не получит. 🐱‍💻«Ночной бухгалтер» № 2018

Сегодня в выпуске:
Мошенники прикинулись учредителем и выманили деньги у компании.
Минтруд с Минэкономразвития подумают как изменить критерии трудовых отношений в ТК.
ВНП все чаще заканчиваются для бизнеса штрафами.
Чиновник из Госдумы первым получил зарплату в цифровых рублях.
С самокатов, которые используют в коммерции предлагают брать транспортный налог.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Приняли мошенника за учредителя. Как теперь доказать ФНС, что деньги украли
Мошенники в телеграм прислали реквизиты для оплаты услуг физлиц. Писали от имени учредителя. Директор не заметил подвох сразу, ведь и раньше «физики» такие услуги компании оказывали. Правда выяснилась тогда когда деньги уже ушли со счета.
Банк предложил написать заявление в полицию, но финдир, виноватый в ошибке, не хочет этого делать, ведь в компании, бухгалтеру которой он дал распоряжение о переводе он не оформлен.
Что делать, если налоговая заинтересуется — почему переводы на физлиц есть, а взносы и НДФЛ по ним не платили? Это выясняет бухгалтер в нашем телеграм-канале (мы не мошенники, правда-правда). Коллеги успокаивают — не все так плохо, но лучше обратиться к помощи юриста, ведь заявление в полицию подать стоит, хотя бы чтобы списать потерянные деньги. И для ФНС запастись доказательствами, что тут нет никаких реальных сделок.
Минтруд поправит ТК
Минтруд и ФНС провели проверку 170 предприятий, искали нарушения в оформлении трудовых отношений. И нашли. В 84% случаев злоупотребляют режимом самозанятых, переводя сотрудников на уплату НПД.
Глава Минтруда Антон Котяков считает, что пора внести поправки в ТК и уточнить признаки трудовых отношений. Статью 15 ТК РФ нужно сделать более емкой, чтобы закрыть «серую зону», по мнению чиновника.
Над вариантами признаков Минтруд будет работать с Минэкономразвития
ФНС стали чаще штрафовать бизнес после ВНП
В 2024 году показатель проверок в Москве, которые закончились без доначислений был 4%. За первое полугодие 2025 года только 2,56% выездных налоговых проверок прошли положительно для налогоплательщиков.
Риск-ориентированный подход ФНС дает свои плоды. Проверок стало меньше, но они теперь проходят эффективнее. В список на проверку попадают компании, которые уже как-то «засветились» перед налоговиками и последние понимают, что с этого бизнеса точно можно получить доплаты в бюджет.
В среднем сумма доначислений по итогам ВНП в Москве достигла 120,68 млн рублей.
Первая зарплата в цифровых рублях
Казначейство впервые перечислило зарплату в цифровых рублях. Первопроходцем стал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он сам захотел получить заработную плату в новом формате и убедиться, что система работает. Часть полученных денег он отправил на благотворительность.
С 1 января 2026 года у граждан РФ появится возможность получать некоторые выплаты в цифровых рублях, например, пенсии, но только при согласии получателей.
Самокаты хотят обложить транспортным налогом
Речь про те средства индивидуальной мобильности, которые используются в коммерческих целях, например, сдаются напрокат или на которых ездят доставщики заказов. Сейчас такие самокаты не нужно регистрировать и они не попадают под уплату налога.
Будем следить за судьбой инициативы.
Мем дня
