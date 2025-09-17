ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Обзоры для бухгалтера
Организация перевела деньги мошенникам: как объяснить ФНС, что по этим физлицам НДФЛ и взносы она не получит. 🐱‍💻«Ночной бухгалтер» № 2018

Организация перевела деньги мошенникам: как объяснить ФНС, что по этим физлицам НДФЛ и взносы она не получит. 🐱‍💻«Ночной бухгалтер» № 2018

Директор поверил мошенникам в мессенджере и перевел деньги, ведь у компании и правда бывали сделки с физлицами. В полицию заявление писать не хочет, а как объяснить перевод ФНС?

Сегодня в выпуске:

  • Мошенники прикинулись учредителем и выманили деньги у компании.

  • Минтруд с Минэкономразвития подумают как изменить критерии трудовых отношений в ТК.

  • ВНП все чаще заканчиваются для бизнеса штрафами.

  • Чиновник из Госдумы первым получил зарплату в цифровых рублях.

  • С самокатов, которые используют в коммерции предлагают брать транспортный налог.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Приняли мошенника за учредителя. Как теперь доказать ФНС, что деньги украли

Мошенники в телеграм прислали реквизиты для оплаты услуг физлиц. Писали от имени учредителя. Директор не заметил подвох сразу, ведь и раньше «физики» такие услуги компании оказывали. Правда выяснилась тогда когда деньги уже ушли со счета.

Банк предложил написать заявление в полицию, но финдир, виноватый в ошибке, не хочет этого делать, ведь в компании, бухгалтеру которой он дал распоряжение о переводе он не оформлен.

Что делать, если налоговая заинтересуется — почему переводы на физлиц есть, а взносы и НДФЛ по ним не платили? Это выясняет бухгалтер в нашем телеграм-канале (мы не мошенники, правда-правда). Коллеги успокаивают — не все так плохо, но лучше обратиться к помощи юриста, ведь заявление в полицию подать стоит, хотя бы чтобы списать потерянные деньги. И для ФНС запастись доказательствами, что тут нет никаких реальных сделок.

📢 Созываем БУХ.СОВЕТ

Главная конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году — БУХ.СОВЕТ 2026.

Москва, 11-12 декабря 2025 года.

Топ-спикеры, самые горячие темы предстоящего года, и предновогодний вайб.

А еще 🎁подарки от «Клерка» и спонсоров, 🥂 фуршет, именной сертификат на 16 часов обучения, красивые фото и живое общение со спикерами и коллегами.

Спешите забронировать билеты по лучшей цене!

Зарегистрироваться

Минтруд поправит ТК

Минтруд и ФНС провели проверку 170 предприятий, искали нарушения в оформлении трудовых отношений. И нашли. В 84% случаев злоупотребляют режимом самозанятых, переводя сотрудников на уплату НПД.

Глава Минтруда Антон Котяков считает, что пора внести поправки в ТК и уточнить признаки трудовых отношений. Статью 15 ТК РФ нужно сделать более емкой, чтобы закрыть «серую зону», по мнению чиновника.

Над вариантами признаков Минтруд будет работать с Минэкономразвития

ФНС стали чаще штрафовать бизнес после ВНП

В 2024 году показатель проверок в Москве, которые закончились без доначислений был 4%. За первое полугодие 2025 года только 2,56% выездных налоговых проверок прошли положительно для налогоплательщиков.

Риск-ориентированный подход ФНС дает свои плоды. Проверок стало меньше, но они теперь проходят эффективнее. В список на проверку попадают компании, которые уже как-то «засветились» перед налоговиками и последние понимают, что с этого бизнеса точно можно получить доплаты в бюджет.

В среднем сумма доначислений по итогам ВНП в Москве достигла 120,68 млн рублей.

🔥 Совет от редакции

Все 70+ онлайн-курсов от Школы «Клерка» по неприлично низкой цене 2 499 руб.! Учись, скачивай образцы документов и полезные таблицы, смотри видео-уроки, выбирай любое направление — от зарплаты до маркетплейсов, от расчета среднего заработка до управленки, от НДС до налоговых проверок.

Первая зарплата в цифровых рублях

Казначейство впервые перечислило зарплату в цифровых рублях. Первопроходцем стал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он сам захотел получить заработную плату в новом формате и убедиться, что система работает. Часть полученных денег он отправил на благотворительность.

С 1 января 2026 года у граждан РФ появится возможность получать некоторые выплаты в цифровых рублях, например, пенсии, но только при согласии получателей.

Самокаты хотят обложить транспортным налогом

Речь про те средства индивидуальной мобильности, которые используются в коммерческих целях, например, сдаются напрокат или на которых ездят доставщики заказов. Сейчас такие самокаты не нужно регистрировать и они не попадают под уплату налога.

Будем следить за судьбой инициативы.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша не дает мошенникам и шанса редакция

Начать дискуссию

Главная Тарифы