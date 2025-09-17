Организация перевела деньги мошенникам: как объяснить ФНС, что по этим физлицам НДФЛ и взносы она не получит. 🐱‍💻«Ночной бухгалтер» № 2018

Приняли мошенника за учредителя. Как теперь доказать ФНС, что деньги украли

Мошенники в телеграм прислали реквизиты для оплаты услуг физлиц. Писали от имени учредителя. Директор не заметил подвох сразу, ведь и раньше «физики» такие услуги компании оказывали. Правда выяснилась тогда когда деньги уже ушли со счета.

Банк предложил написать заявление в полицию, но финдир, виноватый в ошибке, не хочет этого делать, ведь в компании, бухгалтеру которой он дал распоряжение о переводе он не оформлен.

Что делать, если налоговая заинтересуется — почему переводы на физлиц есть, а взносы и НДФЛ по ним не платили? Это выясняет бухгалтер в нашем телеграм-канале (мы не мошенники, правда-правда). Коллеги успокаивают — не все так плохо, но лучше обратиться к помощи юриста, ведь заявление в полицию подать стоит, хотя бы чтобы списать потерянные деньги. И для ФНС запастись доказательствами, что тут нет никаких реальных сделок.