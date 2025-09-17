😱 Компания перевела деньги мошеннику-физлицу. Нужно ли платить НДФЛ и страховые взносы?

Мошенники в мессенджере прислали реквизиты для оплаты услуг физлиц, распоряжение исходило якобы от учредителя. Директор поверил и дал распоряжения платежи провести. Как теперь доказать налоговикам, что это не платежи по реальным сделкам?

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили совета в ситуации: директору от имени учредителя мошенники дали реквизиты для оплаты услуг физлиц через телеграм. Подобные услуги действительно оказывались компании раньше, поэтому платежи провели, и только потом все поняли.

В банке посоветовали писать заявление в полицию, но компания хотела бы этого избежать, так как «развели» финансового директора, который оформлен в другой фирме.

Но как тогда быть с налоговой, чтобы не пришлось платить с суммы перевода НДФЛ и страховые взносы – интересуется бухгалтер.

«Так можно далеко зайти и начать НДС с украденного начислять! Нет тут никаких взносов и НДФЛ, конечно же», — ответили в чате.

Другие пользователи поделились, что у них были аналогичные ситуации — никто и ничего не спрашивал.

Налоговикам нужно будет показать заявление в полицию, оформить доказательную базу. Но только если спросят – считают коллеги.

В ситуации, когда директор официально не относится к фирме, советуют привлечь юриста. Потому что получается, бухгалтер выполнил распоряжение постороннего человека. И в полиции для доказательства мошеннических действий нужны будут скрины переписки, а получается, что переписка велась на телефоне сотрудника другой компании, предостерегают в чате.