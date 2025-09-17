😱 Компания перевела деньги мошеннику-физлицу. Нужно ли платить НДФЛ и страховые взносы?
В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили совета в ситуации: директору от имени учредителя мошенники дали реквизиты для оплаты услуг физлиц через телеграм. Подобные услуги действительно оказывались компании раньше, поэтому платежи провели, и только потом все поняли.
В банке посоветовали писать заявление в полицию, но компания хотела бы этого избежать, так как «развели» финансового директора, который оформлен в другой фирме.
Но как тогда быть с налоговой, чтобы не пришлось платить с суммы перевода НДФЛ и страховые взносы – интересуется бухгалтер.
«Так можно далеко зайти и начать НДС с украденного начислять! Нет тут никаких взносов и НДФЛ, конечно же», — ответили в чате.
Другие пользователи поделились, что у них были аналогичные ситуации — никто и ничего не спрашивал.
Налоговикам нужно будет показать заявление в полицию, оформить доказательную базу. Но только если спросят – считают коллеги.
В ситуации, когда директор официально не относится к фирме, советуют привлечь юриста. Потому что получается, бухгалтер выполнил распоряжение постороннего человека. И в полиции для доказательства мошеннических действий нужны будут скрины переписки, а получается, что переписка велась на телефоне сотрудника другой компании, предостерегают в чате.
