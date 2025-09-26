Утренний бухгалтер № 5976. Что будет со ставками 5% и 7% в 2026 году

Обсуждения: налогоплательщики предполагают, что ставки НДС 5% и 7% не повысят – так как все равно сокращают лимит.

Посчитали, сколько получит бюджет от повышения НДС до 22% с 2026 года.

Самозанятые могут добровольно формировать будущую пенсию, но не могут платить пенсионные взносы за прошлые годы.

ФНС: если бизнес переходит с ОСНО на УСН и выбирает платить НДС по сниженной ставке 5% или 7%, то будет нужно восстановить суммы налога, которые раннее приняли к вычету.

Что нужно знать бухгалтеру о зарплатной отчетности за 9 месяцев 2025 года и методике ее контроля со стороны ФНС, расскажут здесь.

Эксперт: при продаже имущества физлица по договору комиссии ИП на УСН платит налог по упрощенке, а физлицо – НДФЛ.

Какие меры господдержки могут получить холдинги в 2025 году, узнаете из статьи.

Для работы с ФНС и контрагентами можно использовать одну машиночитаемую доверенность, а для СФР понадобится отдельная.