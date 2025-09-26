ЦОК КПП УСН 25.09 Мобильная
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5976. Что будет со ставками 5% и 7% в 2026 году

Бухгалтеры обсуждают повышение налогов и снижении лимита для НДС на УСН.

Обсуждения: налогоплательщики предполагают, что ставки НДС 5% и 7% не повысят – так как все равно сокращают лимит.

Посчитали, сколько получит бюджет от повышения НДС до 22% с 2026 года.

Самозанятые могут добровольно формировать будущую пенсию, но не могут платить пенсионные взносы за прошлые годы.

ФНС: если бизнес переходит с ОСНО на УСН и выбирает платить НДС по сниженной ставке 5% или 7%, то будет нужно восстановить суммы налога, которые раннее приняли к вычету.

Что нужно знать бухгалтеру о зарплатной отчетности за 9 месяцев 2025 года и методике ее контроля со стороны ФНС, расскажут здесь.

Эксперт: при продаже имущества физлица по договору комиссии ИП на УСН платит налог по упрощенке, а физлицо – НДФЛ.

Какие меры господдержки могут получить холдинги в 2025 году, узнаете из статьи.

Для работы с ФНС и контрагентами можно использовать одну машиночитаемую доверенность, а для СФР понадобится отдельная.

Разборы законов

Новая форма уведомления о приеме на работу иностранца: как заполнить, образец

Разберем, что изменилось в бланке с 1 сентября 2025 года и как его заполнить.

Как уволить сотрудника в выходной день. Мини-курс

В коротком видео разберем, как уволить сотрудника, если день увольнения выпал на выходной.

Кому грозит уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году

Чтобы попасть под статью за незаконное предпринимательство, не обязательно делать что-то по-настоящему незаконное. А что надо делать и что не надо?

Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную и частичную выплату отпускных. Мини-курс

Если работодатель задержал выплату отпускных или выплатил их не полностью, его можно привлечь к ответственности. Подробнее в мини-курсе.

Как компании разработать политику обработки персональных данных в 2025 году

Отсутствие политики обработки персональных данных в свободном доступе — очень распространенное нарушение закона № 152-ФЗ. Разбираем, как избежать штрафов от РКН.

Новости

1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 25 сентября 2025 года

2 Долю креативных индустрий в ВВП хотят увеличить до 6%. Прирост сектора уже превысил 3 трлн рублей

3 ❌ Совфед запретил применять ПСН в охранной деятельности с 1 января 2026 года

4 Для курьеров на самокатах предлагают ввести добровольный аналог ОСАГО

5 Платежные агенты смогут применять ПСН в муниципальных и городских округах

6 Будет больше оснований для увольнения иностранного работника

7 Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100 тысяч рублей без опыта

8 🚀 С 1 января 2026 года начет действовать закон о рекламе в космосе

9 ФНС: сколько МЧД нужно для взаимодействия с контрагентами, ведомствами и СФР

10 Научно-технологические центры будут включать в реестр МСП — Госдума приняла законопроект

11 Долги по самостоятельно рассчитанным налогам скоро будут взыскивать без суда

12 💰 В каких отраслях будут расти зарплаты в 2026 году

13 Названа сумма, которую направят на выплаты пострадавшим на производстве в 2026 году

14 Минэкономразвития: при повышении НДС действие на инфляцию будет разовым

15 Кто и как платит налоги при договоре комиссии между ИП и физлицом

16 Миронов не поддерживает повышение НДС с 2026 года до 22%

17 С 1 октября 2025 зарплаты чиновников вырастут на 7,6%

18 84% сотрудников для работы выбрали бы офис. Дистанционный формат не помогает сохранить баланс между работой и личной жизнью

19 Эксперт: в 2026 году россияне смогут вернуть до 50% НДФЛ

20 Минфин: как учитывать компенсацию работнику за использование электромобиля в служебных целях

21 Набиуллина оценила текущий проект бюджета 2026-2028 как дезинфляционный

22 Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры в ЕФС-1 в 2025 году

23 Представители бизнеса прокомментировали идеи Минфина повысить НДС до 22%, а порог для его уплаты снизить до 10 млн рублей

24 Что проверяет СФР при выездной проверке

25 Какие банки получили больше всех жалоб в первой половине 2025 года

26 ❓ Что будет со ставками 5% и 7% в 2026 году: бухгалтеры обсуждают повышение налогов и снижении лимита для НДС на УСН

27 До 2028 года продлят экспортные пошлины на подсолнечник, масло и шрот

28 Утвердили перечень населенных пунктов Запорожской области, где можно не применять ККТ

29 Как заполнять декларацию по НДПИ с 1 сентября 2025 года

30 ФНС расширила функционал приложения «Моя подпись»

31 Когда компаниям и ИП нужно восстановить суммы НДС

32 В России хотят запретить работу рекламных фирм, контролируемых из-за рубежа

33 ❌ Самозанятые не могут платить пенсионные взносы за прошлые годы

34 Сколько получит бюджет от повышения НДС до 22% с 2026 года

35 Стало известно, какие российские компании самые прибыльные в 2025 году

36 Инвестплатформы обяжут удерживать НДФЛ с доходов инвесторов

37 Заявок на регистрацию интеллектуальной собственности стало на 11% больше

38 ⚡️ Итоги дня: предприниматели получили 50 объектов недвижимости за 1 рубль, отдых во Вьетнаме подешевел на 37%, за сжигание листвы можно получить штраф

Статьи

Факторинг с Ozon Банком в 2025 году: полный разбор бухучета, НДС, налога на прибыль и УСН

Факторинг для продавцов маркетплейсов — это не кредит, а уступка денежного требования банку. Важно правильно отразить в учёте: что включить в доход, как показать комиссию, как рассчитать налоги. Разберёмся на примере сделки с Ozon Банком.

Утренний бухгалтер № 5975. Бухгалтеры и предприниматели в шоке: что изменят в НК с 1 января 2026 года

Грядет повышение НДС, снижение лимита для упрощенки до 10 млн и отмена льготы по страховых взносам для МСП. Сделали для вас подборку горячих новостей по грядущей налоговой реформе-2026.

Что будет, если не утвердить штатное расписание

Организация обязана утверждать кадровые документы: штатное расписание, график отпусков и другие локальные акты. Что будет, если этого не сделать?

Как предпринимателям готовиться к трудностям? Антикризисные стратегии для малого и среднего бизнеса

Рассказы о стремительном успехе в бизнесе — из области фантастики. Настоящий путь предпринимателя связан с ежедневным трудом и испытаниями на прочность. Как справляться с кризисами и не потерять дело, рассказываем в статье.

Бизнесу будет тяжко с НДС 22% и низким лимитом при УСН. 😰«Ночной бухгалтер» № 2024

Повышение НДС с 20% до 22% принесет бюджету от 1 млрд руб., а для бизнеса это станет тяжелым решением.

💰Дивиденды октября: кто сколько заплатит?

Обыск в офисе, что делать начальнику

Как ЦБ усиливает контроль за банковскими операциями

Необоснованные вычеты по НДС: Верховный суд напомнил, как не надо

⚡️ 5 акций, которые можно держать всю жизнь — мнение аналитиков Альфа-Банка

💥Обзор новостей: налоговая реформа-2026, МРОТ с 1 января 2026 года — 27 093 руб, самозанятых не трогают до 2028 года, новогодние каникулы 12 дней

Отскок от 2700: технический анализ и фундаментальные причины падения рынка

Налоговая реформа 2025–2026: НДС 22%, ограничения для УСН и отмена льгот

Налоговый ликбез: налог на добавленную стоимость

Бремя хранителя: как собственникам объектов культурного наследия избежать юридических рисков

Рост спроса на загородную недвижимость и его последствия для налогоплательщиков

Налоговый ликбез: Налог на добавленную стоимость. Часть 2

Кто платит НДС на маркетплейсах в 2025 году: правила для УСН с оборотами от 60 млн рублей

Зачем юридическим компаниям и частнопрактикующим юристам вкладываться в маркетинг и как рассчитать бюджет

Наследники акций не оформили свои права, что делать оставшимся акционерам

Госуслуги при покупке алкоголя, 12 дней Нового года и прогулы удаленщика. Юридический дайджест #40

Нововведения в налоговом законодательстве: как это повлияет на бухгалтеров

В 2026 году ждет масштабная реформа упрощенной системы налогообложения

Как оформить кредит на строительство коммерческой недвижимости в 2025 году

Как бухгалтеру продвигаться в СМИ

