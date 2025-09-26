Утренний бухгалтер № 5976. Что будет со ставками 5% и 7% в 2026 году

Обсуждения: налогоплательщики предполагают, что ставки НДС 5% и 7% не повысят – так как все равно сокращают лимит.
Посчитали, сколько получит бюджет от повышения НДС до 22% с 2026 года.
Самозанятые могут добровольно формировать будущую пенсию, но не могут платить пенсионные взносы за прошлые годы.
ФНС: если бизнес переходит с ОСНО на УСН и выбирает платить НДС по сниженной ставке 5% или 7%, то будет нужно восстановить суммы налога, которые раннее приняли к вычету.
Что нужно знать бухгалтеру о зарплатной отчетности за 9 месяцев 2025 года и методике ее контроля со стороны ФНС, расскажут здесь.
Эксперт: при продаже имущества физлица по договору комиссии ИП на УСН платит налог по упрощенке, а физлицо – НДФЛ.
Какие меры господдержки могут получить холдинги в 2025 году, узнаете из статьи.
Для работы с ФНС и контрагентами можно использовать одну машиночитаемую доверенность, а для СФР понадобится отдельная.
Разборы законов
— Новая форма уведомления о приеме на работу иностранца: как заполнить, образец
Разберем, что изменилось в бланке с 1 сентября 2025 года и как его заполнить.
— Как уволить сотрудника в выходной день. Мини-курс
В коротком видео разберем, как уволить сотрудника, если день увольнения выпал на выходной.
— Кому грозит уголовная ответственность за незаконное предпринимательство в 2025 году
Чтобы попасть под статью за незаконное предпринимательство, не обязательно делать что-то по-настоящему незаконное. А что надо делать и что не надо?
— Какая ответственность предусмотрена за несвоевременную и частичную выплату отпускных. Мини-курс
Если работодатель задержал выплату отпускных или выплатил их не полностью, его можно привлечь к ответственности. Подробнее в мини-курсе.
— Как компании разработать политику обработки персональных данных в 2025 году
Отсутствие политики обработки персональных данных в свободном доступе — очень распространенное нарушение закона № 152-ФЗ. Разбираем, как избежать штрафов от РКН.
Новости
1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 25 сентября 2025 года
2 Долю креативных индустрий в ВВП хотят увеличить до 6%. Прирост сектора уже превысил 3 трлн рублей
3 ❌ Совфед запретил применять ПСН в охранной деятельности с 1 января 2026 года
4 Для курьеров на самокатах предлагают ввести добровольный аналог ОСАГО
5 Платежные агенты смогут применять ПСН в муниципальных и городских округах
6 Будет больше оснований для увольнения иностранного работника
7 Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100 тысяч рублей без опыта
8 🚀 С 1 января 2026 года начет действовать закон о рекламе в космосе
9 ФНС: сколько МЧД нужно для взаимодействия с контрагентами, ведомствами и СФР
10 Научно-технологические центры будут включать в реестр МСП — Госдума приняла законопроект
11 Долги по самостоятельно рассчитанным налогам скоро будут взыскивать без суда
12 💰 В каких отраслях будут расти зарплаты в 2026 году
13 Названа сумма, которую направят на выплаты пострадавшим на производстве в 2026 году
14 Минэкономразвития: при повышении НДС действие на инфляцию будет разовым
15 Кто и как платит налоги при договоре комиссии между ИП и физлицом
16 Миронов не поддерживает повышение НДС с 2026 года до 22%
17 С 1 октября 2025 зарплаты чиновников вырастут на 7,6%
18 84% сотрудников для работы выбрали бы офис. Дистанционный формат не помогает сохранить баланс между работой и личной жизнью
19 Эксперт: в 2026 году россияне смогут вернуть до 50% НДФЛ
20 Минфин: как учитывать компенсацию работнику за использование электромобиля в служебных целях
21 Набиуллина оценила текущий проект бюджета 2026-2028 как дезинфляционный
22 Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры в ЕФС-1 в 2025 году
23 Представители бизнеса прокомментировали идеи Минфина повысить НДС до 22%, а порог для его уплаты снизить до 10 млн рублей
24 Что проверяет СФР при выездной проверке
25 Какие банки получили больше всех жалоб в первой половине 2025 года
26 ❓ Что будет со ставками 5% и 7% в 2026 году: бухгалтеры обсуждают повышение налогов и снижении лимита для НДС на УСН
27 До 2028 года продлят экспортные пошлины на подсолнечник, масло и шрот
28 Утвердили перечень населенных пунктов Запорожской области, где можно не применять ККТ
29 Как заполнять декларацию по НДПИ с 1 сентября 2025 года
30 ФНС расширила функционал приложения «Моя подпись»
31 Когда компаниям и ИП нужно восстановить суммы НДС
32 В России хотят запретить работу рекламных фирм, контролируемых из-за рубежа
33 ❌ Самозанятые не могут платить пенсионные взносы за прошлые годы
34 Сколько получит бюджет от повышения НДС до 22% с 2026 года
35 Стало известно, какие российские компании самые прибыльные в 2025 году
36 Инвестплатформы обяжут удерживать НДФЛ с доходов инвесторов
37 Заявок на регистрацию интеллектуальной собственности стало на 11% больше
38 ⚡️ Итоги дня: предприниматели получили 50 объектов недвижимости за 1 рубль, отдых во Вьетнаме подешевел на 37%, за сжигание листвы можно получить штраф
Статьи
— Факторинг с Ozon Банком в 2025 году: полный разбор бухучета, НДС, налога на прибыль и УСН
Факторинг для продавцов маркетплейсов — это не кредит, а уступка денежного требования банку. Важно правильно отразить в учёте: что включить в доход, как показать комиссию, как рассчитать налоги. Разберёмся на примере сделки с Ozon Банком.
— Утренний бухгалтер № 5975. Бухгалтеры и предприниматели в шоке: что изменят в НК с 1 января 2026 года
Грядет повышение НДС, снижение лимита для упрощенки до 10 млн и отмена льготы по страховых взносам для МСП. Сделали для вас подборку горячих новостей по грядущей налоговой реформе-2026.
— Что будет, если не утвердить штатное расписание
Организация обязана утверждать кадровые документы: штатное расписание, график отпусков и другие локальные акты. Что будет, если этого не сделать?
— Как предпринимателям готовиться к трудностям? Антикризисные стратегии для малого и среднего бизнеса
Рассказы о стремительном успехе в бизнесе — из области фантастики. Настоящий путь предпринимателя связан с ежедневным трудом и испытаниями на прочность. Как справляться с кризисами и не потерять дело, рассказываем в статье.
— Бизнесу будет тяжко с НДС 22% и низким лимитом при УСН. 😰«Ночной бухгалтер» № 2024
Повышение НДС с 20% до 22% принесет бюджету от 1 млрд руб., а для бизнеса это станет тяжелым решением.
