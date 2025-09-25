❌ Самозанятые не могут платить пенсионные взносы за прошлые годы

Сенатор рассказала, как самозанятым в 2025 году увеличить будущую пенсию.

Самозанятые могут увеличить размер будущей пенсии через добровольные страховые взносы в СФР, пояснила сенатор Ольга Епифанова.

Она напомнила, что плательщики НПД могут не платить обязательные пенсионные взносы.

«Но могут зарегистрироваться в СФР и вносить ежегодные добровольные платежи. Это можно сделать, например, через приложение "Мой налог"», — сказала Епифанова.

Минимальная сумма взноса в 2025 году составляет около 59 тыс. рублей: это дает один год страхового стажа и почти один пенсионный коэффициент.

Внести добровольные взносы можно до 31 декабря этого года. А заплатить взносы за прошедший период невозможно, предупредила сенатор.

Ранее глава Минэкономики пообещал, что изменений в режиме НПД не будет до 2028 года.

