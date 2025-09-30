Руководитель заплатит меньше и будет прав. За что можно лишить сотрудника части зарплаты

Вернуть неотработанный аванс

Для каждого случая удержания из заработной платы предусмотрена своя процедура. Так, чтобы лишить работника неотработанного аванса, нужно соблюсти правила, указанные в ч. 3 ст. 137 ТК и письме Роструда № ПГ/25778-6-2 от 7 октября 2019 года.

Во-первых, необходимо получить письменное согласие сотрудника на удержание. Он должен подтвердить, что был ознакомлен с основаниями и объемом сокращения его зарплаты и не имеет ни вопросов, ни претензий к работодателю.

Далее в произвольной форме составляется приказ об удержании неотработанного аванса. При этом работодателю необходимо оформить приказ не позднее, чем через месяц со дня истечения срока, установленного для возврата неотработанного аванса.

При этом наши консультанты рекомендуют также привлечь работника к материальной ответственности по соответствующей процедуре — провести проверку и потребовать от него письменные объяснения (ч. 1 и 2 ст. 247 ТК).

Если сотрудник начнет оспаривать как причину, так и размер удержания или компания пытается провести его позже установленного срока, работодателю придется обращаться в суд, чтобы получить назад свои средства. При этом судья может отказать в подобном иске, встав на сторону работника. По мнению некоторых судов, неотработанный аванс нельзя вернуть в рамках судебного разбирательства, т.к. такие суммы прямо не указаны в ч. 4 ст. 137 ТК.

Средства, которые работник получил в связи с командировкой, переводом на другую работу в другую местность и в иных случаях, удерживаются из его зарплаты в том же порядке, что и неотработанный аванс.