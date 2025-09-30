Руководитель заплатит меньше и будет прав. За что можно лишить сотрудника части зарплаты

Общее правило
Частичное удержание заработной платы сотрудника невозможно без серьезной причины, предусмотренной законодательством. К примеру, ею может стать ситуация, когда сотрудник получил аванс, но не отработал его. Еще одно основание — своевременно не возвращенный аванс, выданный в связи с командировкой или переводом на другую работу в другой местности, если тот не был израсходован. Также работник может получить меньше, чем он рассчитывал, если бухгалтерия ошиблась в расчетах и ранее выдала ему сумму больше положенной.
При этом закон предусматривает четкие рамки для общего размера всех удержаний при каждой выплате зарплаты. Он не может превышать 20% ежемесячного оклада. (ч. 1 ст. 138 ТК).
Виды и размеры удержаний
Ограничения при удержании заработной платы прописаны в ч. 1 и 2 ст. 137 и других статьях ТК и СК, а также — в Руководстве, утвержденном приказом Роструда от 11 ноября 2022 года № 253. В соответствии с ними, основанием для подобных действий могут быть:
задолженность сотрудника перед работодателем (ч. 2 ст. 137 ТК);
причиненный работником материальный ущерб (гл. 39 ТК);
необходимость отчислений по исполнительным документам (к примеру, речь может идти о выплате алиментов, а соответствующие нормы содержатся в ст. 109 СК и ч. 3 ст. 98 закона «Об исполнительном производстве»).
Когда удерживать часть зарплаты нельзя
Удерживать из зарплаты комиссию, которую запрашивает банк для перевода средств со счета предприятия на счет его сотрудника, законом запрещено (письмо Роструда № ПГ/25775-6-1 от 10 октября 2019 года).
Но есть и другие средства, которые нельзя взыскивать с работников. Так, компенсации в связи с командировками, переводом, приемом и направлением на работу в другую местность удержанию не подлежат (ч. 4 ст. 138 ТК, ст. 101 закона «Об исполнительном производстве»).
Не выше установленных объемов
Как уже было сказано выше, ни в одном из предусмотренных законом случаев частичного удержания зарплаты, нельзя лишить работника более 20% от нее. Но это общее правило. В различных ситуациях объем удержанных средств может меняться.
К примеру, если речь идет о выплатах по исполнительным документам, сотрудник может остаться без половины оклада. Но важно, что более 50% за раз удерживать в этом случае запрещено (ч. 1 и 2 ст. 138 ТК, ч. 2 ст. 99 закона «Об исполнительном производстве»).
Но есть ряд исключительных случаев, когда сотрудник может остаться без 70% ежемесячной оплаты труда (ч. 3 ст. 138 ТК). Конкретный перечень таких ситуаций установлен законодательством, и выходить за его пределы — серьезное нарушение.
Удержать более двух третей оклада сотрудника можно, если речь идет:
об отбывании исправительных работ;
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей;
возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица;
возмещении вреда, который другие лица понесли в связи со смертью кормильца;
возмещения ущерба из-за преступления, совершенного сотрудником.
Если сотрудник платит по кредиту
При этом есть особые случаи, когда сотрудник не дополучает зарплату, но это нельзя назвать удержанием.
Так, работник может самостоятельно попросить работодателя вычитать средства из его оклада, к примеру, для погашения кредита или оплаты спортивной секции. Для этого сотруднику нужно просто подать заявление. В соответствии со ст. 137 ТК, списание средств в данном случае не будет считаться удержанием из зарплаты.
Здесь работник по собственному волеизъявлению распоряжается ее частью и получает уменьшенные выплаты (письма Роструда № ПГ/24127-6-1 от 6 декабря 2024 года и № ПГ/25776-6-1 от 10 октября 2019 года).
Удержать в счет долга
Работник может лишится части зарплаты, если он задолжал некую сумму работодателю (ч. 2 ст. 137 ТК, Руководство, утвержденное приказом Роструда № 253 от 11 ноября 2022 года).
Ситуации, в которых возникает подобная задолженность, также четко перечислены в соответствующих законах.
Сотрудник компании становится ее должником, помимо уже указанных причин, если он, к примеру, при увольнении получил отпускные за неотработанные дни отпуска. В этом случае есть важное исключение. Если сотрудника увольняют с работы в результате сокращения штата, удерживать отпускные выплаты за неотработанные дни отпуска законом запрещено.
Вернуть неотработанный аванс
Для каждого случая удержания из заработной платы предусмотрена своя процедура. Так, чтобы лишить работника неотработанного аванса, нужно соблюсти правила, указанные в ч. 3 ст. 137 ТК и письме Роструда № ПГ/25778-6-2 от 7 октября 2019 года.
Во-первых, необходимо получить письменное согласие сотрудника на удержание. Он должен подтвердить, что был ознакомлен с основаниями и объемом сокращения его зарплаты и не имеет ни вопросов, ни претензий к работодателю.
Далее в произвольной форме составляется приказ об удержании неотработанного аванса. При этом работодателю необходимо оформить приказ не позднее, чем через месяц со дня истечения срока, установленного для возврата неотработанного аванса.
При этом наши консультанты рекомендуют также привлечь работника к материальной ответственности по соответствующей процедуре — провести проверку и потребовать от него письменные объяснения (ч. 1 и 2 ст. 247 ТК).
Если сотрудник начнет оспаривать как причину, так и размер удержания или компания пытается провести его позже установленного срока, работодателю придется обращаться в суд, чтобы получить назад свои средства. При этом судья может отказать в подобном иске, встав на сторону работника. По мнению некоторых судов, неотработанный аванс нельзя вернуть в рамках судебного разбирательства, т.к. такие суммы прямо не указаны в ч. 4 ст. 137 ТК.
Средства, которые работник получил в связи с командировкой, переводом на другую работу в другую местность и в иных случаях, удерживаются из его зарплаты в том же порядке, что и неотработанный аванс.
Если работник виновен в простое или не выполнил нормы труда
Подобные суммы удерживаются из зарплаты сотрудников по несколько иной процедуре (ч. 3 ст. 137 ТК, письмо Роструда № ПГ/25778-6-1).
Первый шаг — обращение в комиссию по трудовым спорам или сразу же в суд. Только так можно признать работника виновным в невыполнении норм труда или простое.
Следующие шаги повторяют действия в предыдущих случаях. Так, сотрудник обязательно должен дать письменное согласие на удержание средств из своей зарплаты, после чего работодатель должен оформить соответствующий приказ не позднее, чем через месяц по истечении срока возврата излишков.
Обратите внимание: этот срок, по мнению экспертов, отсчитывается со дня вступления в силу решения комиссии по трудовым спорам или суда.
В подобных случаях также рекомендуется привлечь работника к материальной ответственности.
В случае возникновения спора или превышения срока оформления приказа придется обращаться в суд, чтобы взыскать с работника положенную сумму (ч. 3 и 4 ст. 137 ТК).
Если произошла счетная ошибка
Иногда необходимость удержать часть зарплаты сотрудников возникает из-за счетных ошибок. В итоге возникает задолженность, потому что ежемесячная оплата была вычислена неверно, а работники получили лишние деньги.
Важно понимать, что такое счетная ошибка, а также какие случаи не подпадают под ее определение. Это необходимо, чтобы избежать неправомерных удержаний из зарплаты сотрудников, а также возможных судебных разбирательств.
Счетная ошибка (в соответствии с определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда № 57-КГ20-8-К1 от 8 августа 2020 года и письмом Роструда №1286-6-1 от 1 октября 2012 года) — это ошибка в действиях, связанных с подсчетом (умножением, сложением, вычитанием, делением).
При этом, если обратиться к постановлению Конституционного Суда № 1-П от 11 января 2022 года, станет очевидно, что в некоторых случаях ошибки не могут расцениваться как счетные.
Так, если работодатель ошибся в применении норм закона для исчисления зарплаты сотрудников, а также при предоставлении им различных гарантий и компенсаций.
Счетными ошибками также не признаются ошибки технические, например, дважды выплаченная зарплата за один и тот же период.
Но если основание для удержания из зарплаты все-таки возникло, процедура в таких случаях идентична той, что применяется в ситуациях, когда необходимо взыскать с сотрудника неотработанный аванс или неизрасходованные командировочные (ч. 3 ст. 137 ТК).
Выплатили лишнее — можно вернуть
Для того, чтобы удержать из зарплаты сотрудника ранее выплаченные лишние средства, нужно внимательно рассмотреть причины произошедшего. Сделать это получится только в отдельных случаях.
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 137 ТК, удержание правомерно в ситуациях, когда работник получил больше положенной оплаты в результате счетной ошибки, был признан соответствующим органом виновным в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК), а также получил большую зарплату благодаря собственным неправомерным действиям, и это было установлено в рамках судебного разбирательства.
Взыскать средства, выплаченные работнику сверх оклада, в подобных случаях можно только через суд (ч. 1 ст. 391 ТК).
Будьте внимательны! Подобные случаи не стоит расценивать как необоснованное обогащение. Выплаты, полученные сотрудником, нельзя вернуть, если он сам не уличен в недобросовестности или не было допущено счетной ошибки (пп. 3 ст. 1109 ГК, определение Верховного Суда № 18-В10-16 от 28 мая 2010 года).
Незаконно заплатил сотрудникам меньше — заплатишь еще и штраф
Безосновательное удержание части заработной платы сотрудников — большой риск для работодателя. Ему придется нести ответственность за подобные действия.
Так, если работодатель взыскал с работника больше, чем установлено законом, ответственность будет административной. В соответствии с ч. 6 ст. 5.27 КоАП, в данном случае должностному лицу придется выплатить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей, индивидуальному предпринимателю — от 1 до 5 тыс. рублей, а компании — от 30 до 50 тыс. рублей.
Если работодатель уже привлекался к административному наказанию за подобные нарушения, сумма штрафа возрастет, а для некоторых нарушителей возможны и иные санкции.
Так, для должностных лиц штраф составит уже от 20 до 30 тыс. рублей. Другой вариант наказания — дисквалификация на срок от года до трех лет.
Индивидуальные предприниматели будут обязаны выплатить штраф от 10 до 30 тыс. рублей. Компании — от 50 до 100 тыс. рублей.
Стоит обратить внимание, что ряд действий при необоснованном удержании из зарплаты могут расцениваться как нарушение ч. 1 и ч. 2 ст. 5.27 КоАП, т.е. как нарушения норм трудового законодательства. Наказание в данном случае, если это произошло впервые, — предупреждение или штраф от 1 до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 до 5 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, для компаний — от 30 до 50 тыс. рублей.
При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит уже от 10 до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тыс. рублей, для компаний — от 50 до 70 тыс. рублей.
