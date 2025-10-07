Фатальные ошибки в резюме, которые могут стоить вам карьеры

1. Слишком много «воды»

Работодатели не читают резюме как художественный роман. Их задача — быстро понять, чем вы можете быть полезны компании. Общие фразы вроде «умею работать в команде», «стрессоустойчивый», «ответственный» ничего не говорят о вас как о профессионале.

Как правильно: приводите конкретные результаты. Например, «вел команду из 5 человек», «повысил продажи на 30% за полгода», «разработал регламент, который снизил количество ошибок в два раза».

Современные рекрутеры работают с системами автоматического отбора (ATS), и такие формулировки дают вам шанс попасть в число подходящих кандидатов.