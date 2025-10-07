Фатальные ошибки в резюме, которые могут стоить вам карьеры

1. Слишком много «воды»
Работодатели не читают резюме как художественный роман. Их задача — быстро понять, чем вы можете быть полезны компании. Общие фразы вроде «умею работать в команде», «стрессоустойчивый», «ответственный» ничего не говорят о вас как о профессионале.
Как правильно: приводите конкретные результаты. Например, «вел команду из 5 человек», «повысил продажи на 30% за полгода», «разработал регламент, который снизил количество ошибок в два раза».
Современные рекрутеры работают с системами автоматического отбора (ATS), и такие формулировки дают вам шанс попасть в число подходящих кандидатов.
2. Ошибки и опечатки
Даже если вы не филолог, грамотность имеет значение. Резюме с орфографическими ошибками выглядит небрежно и сразу вызывает сомнения в вашей внимательности. Особенно критично это для сфер, где важны коммуникации и работа с документами.
Что делать: прогоните текст через автоматическую проверку, прочитайте его вслух или дайте коллеге — так вы заметите не только ошибки, но и неудачные формулировки.
3. Фото «для друзей»
Фотография — это часть личного бренда. Лучше выбрать образ, который ассоциируется с деловым стилем и вызывает доверие. Селфи в машине, фото с вечеринки или кадр в солнечных очках точно не подойдут — они создают впечатление несерьезности.
Как правильно: выберите фон без лишних деталей, деловой стиль одежды и нейтральное фото с открытым лицом. Необязательно студийное, главное — выглядеть опрятно.
4. Слишком длинное резюме
Иногда кандидаты превращают резюме в летопись своей жизни, перечисляя все места работы, даже не связанные с текущей сферой. Рекрутер тратит на первичный просмотр в среднем 7–10 секунд. Если документ перегружен, шанс, что его дочитают до конца, минимален.
Как правильно: уложитесь в 1–2 страницы. Указывайте только данные, релевантные позиции, на которую вы откликаетесь.
Если у вас большой опыт, можно использовать «комбинированный формат»: вверху разместить блок ключевых навыков и достижений, а затем — краткое перечисление мест работы. Это помогает выделить главное сразу.
5. Скрытые пробелы в карьере
Попытка замолчать перерывы в работе вызывает больше подозрений, чем честное объяснение. Рекрутеры замечают разрывы и начинают додумывать причины сами.
Что делать: не бойтесь указывать периоды обучения, стажировок, фриланса, ухода в декрет или волонтерских проектов. Это нормально.
6. Универсальное резюме «на все случаи жизни»
Одинаковый текст, разосланный во все компании подряд — ошибка. Рекрутеры видят, что вы не адаптировали резюме под их запрос.
Как правильно: подстраивайте документ под конкретную вакансию. Используйте ключевые слова из описания позиции: многие компании применяют системы автоматического скрининга, и если ваш текст не содержит «правильных» терминов, его даже не откроют.
7. Устаревшие или ненужные данные
Домашний телефон, место рождения, семейное положение — давно неактуальная информация. Такое резюме выглядит «пыльным».
Что делать: оставляйте только рабочие контакты — мобильный, email, при необходимости LinkedIn и Telegram.
8. Неправильный акцент
Многие описывают только обязанности: «вел документацию», «составлял отчеты». Но это ничего не говорит о ваших результатах — а именно они интересны работодателю.
Как правильно: пишите о своих навыках в формате достижений. Используйте принцип «цифры + действие»: «сократил время обработки заказов на 15%», «привлек 200 новых клиентов через таргетированную рекламу». Конкретика всегда ценнее общих слов.
9. Ложь в резюме
Приукрашивание опыта или навыков — опасная стратегия. Любое несоответствие вскроется на собеседовании, при прохождении тестов или в первые недели работы. Последствия — потерянное доверие и испорченная репутация.
Что делать: пишите честно, но акцентируйте свои сильные стороны. Отлично работает упоминание «потенциала к росту». Например: «начальный уровень в SQL, прохожу углубленный курс». Это показывает честность и стремление развиваться.
10. Отсутствие структуры
Хаотичный текст трудно читать: рекрутеру приходится искать нужное среди многочисленных абзацев.
Как правильно: используйте блоки — контакты, опыт, образование, навыки, достижения. Чем проще навигация, тем выше шанс, что документ дочитают до конца.
Резюме — это важный маркетинговый инструмент. Оно должно быть грамотным, структурированным и подчеркивать именно ваши достижения. Зная нюансы первичного отбора кандидатов в современных компаниях, вы повышаете шансы попасть на собеседование и пообщаться с работодателем лично. А это уже половина успеха в построении карьеры.
Начать дискуссию