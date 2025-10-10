Утренний бухгалтер № 5986. Власти хотят освободить организации от расчета налога на имущество

Разборы законов

— ВЭД-2025: импорт и экспорт. Изменения в законах, вопросы и ответы. Конспект практической консультации с видео

В конспекте вы найдете пошаговые разъяснения по НДС при импорте и экспорте, валютным договорам и расчетам с иностранными контрагентами. Узнаете, как избежать типичных ошибок и какие документы потребуют проверяющие органы.

— Прощение долга контрагенту: налоги, проводки

Иногда компания прощает долг своему контрагенту — по необходимости или добровольно. Главное, чтобы выполнялись определенные условия. Разберем проводки и налоговые последствия этих операций.

— Как удержать алименты из больничного: пример расчета. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, из каких видов больничных можно удержать алименты и как это сделать.

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Наследство. Несколько неочевидных выплат, которые вы можете потерять

Когда заходит речь о том, что входит в наследственную массу, большинство наследников помнят о недвижимости, автомобилях, средствах на банковских счетах, ценных бумагах. Но в состав наследства могут входить и неочевидные суммы. Упускать их не стоит.