Утренний бухгалтер № 5986. Власти хотят освободить организации от расчета налога на имущество

Уведомления по налогу на имущество организаций отменят, считать налог будет ФНС, а срок его уплаты — продлят.
Роструд: отгул за работу в выходной придется предоставить в любое удобное для работника время.
Самозанятые смогут добровольно застраховаться в СФР с 2026 года и оформлять оплачиваемые больничные.
Налоговые платежи, которые нужно перечислять на отдельные КБК, а не КБК ЕНП: смотрите перечень.
Власти хотят запретить маркетплейсам делать скидки при оплате их картами.
Налоговики рассказали о правилах применения НДС при экспорте и импорте товаров.
Сроки сдачи налоговой отчетности за 9 месяцев 2025 года: памятка для бухгалтера.
Разборы законов
— ВЭД-2025: импорт и экспорт. Изменения в законах, вопросы и ответы. Конспект практической консультации с видео
В конспекте вы найдете пошаговые разъяснения по НДС при импорте и экспорте, валютным договорам и расчетам с иностранными контрагентами. Узнаете, как избежать типичных ошибок и какие документы потребуют проверяющие органы.
— Прощение долга контрагенту: налоги, проводки
Иногда компания прощает долг своему контрагенту — по необходимости или добровольно. Главное, чтобы выполнялись определенные условия. Разберем проводки и налоговые последствия этих операций.
— Как удержать алименты из больничного: пример расчета. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, из каких видов больничных можно удержать алименты и как это сделать.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Наследство. Несколько неочевидных выплат, которые вы можете потерять
Когда заходит речь о том, что входит в наследственную массу, большинство наследников помнят о недвижимости, автомобилях, средствах на банковских счетах, ценных бумагах. Но в состав наследства могут входить и неочевидные суммы. Упускать их не стоит.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 9 октября 2025 года
2 ФНС: нужно ли платить НДФЛ при дарении наследованного имущества
3 Минцифры хочет отменить централизованные госзакупки офисного ПО
4 Подтвердить возраст покупатели ВкусВилл смогут через MAX
5 ❗️❗❗ Совфед предлагает отменить НПД и самозанятость уже в 2026 году
6 Налоговые платежи, которые нужно перечислять на отдельные КБК, а не КБК ЕНП: перечень 2025
7 🤖 В России предлагают ввести страхование ответственности искусственного интеллекта
8 ФНС уточнила, куда сдавать 6-НДФЛ при закрытии обособленного подразделения
9 Производители ветеринарных препаратов получат субсидию с 2026 года
10 😮 Не удивляйтесь, если доход за 2024 год для НДФЛ более 5 млн рублей. За 2025 год будет иначе
11 Минфин: что будет доходом цессионария на УСН по договору займа
12 Доход от агентских услуг иностранной организации – это не доход от источника в РФ
13 Иногда 6-НДФЛ лучше сдавать по каждому сотруднику отдельно
14 ФНС: при экспорте и импорте подтверждать нулевую ставку НДС нужно всегда
15 Центробанк может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки
16 ФНС: как сдать декларацию НДС и заплатить налог после закрытия ИП
17 ❗️ Кабмин опроверг отмену НПД и самозанятости в 2026 году
18 Совфед предлагает запретить маркетплейсам делать скидки при оплате их картами
19 Минфин внесет поправки в ФСБУ 4/2023 по оборотным активам. И не только
20 📉 Программы льготного автокредитования с 2026 года сокращают
21 Решать вопрос о доплате за выслугу лет работодатель вправе раз в год
22 В законе закрепят статус компаний, которые перестали соответствовать критериям МСП
23 В закон о запрете поиска экстремистских материалов и рекламе VPN могут ввести послабления
24 Роструд: может ли работник взять отгул в командировке
25 Обновление курса по ФСБУ: добавлен новый стандарт ФСБУ 9/2025 «Доходы»
26 На Госуслугах стал доступен сервис бесплатной юридической помощи
27 Роскомнадзор: как платить рекламный сбор, если срок выпал на выходной
28 💥 С 2027 года упростят налогообложение имущества организаций
29 🌆 С 1 сентября 2025 минимальную оплату за работу в ночное время регулирует новое постановление Правительства
30 ❗ Самозанятые с 2026 смогут открывать оплачиваемые больничные
31 💳 Назван примерный лимит по картам на человека в одном банке
32 За принудительный отзыв сотрудника из отпуска могут оштрафовать
33 Роструд спросили про отмену удаленной работы в одностороннем порядке
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5985. Новогодние каникулы не будут переносить на майские праздники
Если переносить выходные дни с новогодних праздников на майские, придется поменять положения Трудового кодекса.
— Имущественные налоговые вычеты при покупке и продаже квартир: чем они отличаются
Можно одновременно в одной декларации 3-НДФЛ заявить вычет как по покупке квартиры, так и по продаже.
Поиск опытных топ-менеджеров является одной из наиболее сложных задач для компаний, особенно в условиях кадрового дефицита и меняющихся требований к управленческим кадрам.
— Дизайн собственной визитки: как создать карточку, которая выделит среди конкурентов
Создание визитки — задача, кажущаяся простой лишь на первый взгляд. Ведь именно эта маленькая карточка становится первым посланием потенциальному клиенту или партнеру. Если раньше визитки были сугубо формальным элементом деловых встреч, то теперь это мощный инструмент брендинга и способ привлечь внимание. В статье расскажем, как сделать визитку запоминающейся.
— Банковский вклад — хороший способ улучшить кредитную историю и получить согласие на кредит
Выйти из доверия у банков и прослыть неблагонадежным заемщиком может каждый из нас: жизнь изменчива, экономические реалии тоже. А сомнительным в плане финансовой состоятельности клиентам банки чаще всего отказывают в выдаче кредитов — как мелких потребительских, так и жизненно важных вроде ипотеки или автокредита.
— Повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года: кого коснется и как увеличится
Минпромторг внес законопроект об изменении способа исчисления утилизационного сбора. Рассказываем, как изменятся тарифы уже с 1 ноября.
— Самозанятость могут прикрыть уже в 2026 году. Или нет❓❌ «Ночной бухгалтер» № 2034
Не исключено, что НПД существует последний год. С 2026 года ни самозанятых, ни НПД не будет. Впрочем, кабмин успокоил: все будет, как и планировалось, до 2028 года.
