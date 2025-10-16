НПД для самозанятых предложили продлить и после 2028 года.👆«Ночной бухгалтер» № 2039

Зарплата за декабрь в декабре

В начале января идет череда праздничных дней и если срок выплаты зарплаты выпадает на какой-то из этих дней, то придется выплатить ее в последний рабочий день декабря – 30.12.

Исключений из этого правила нет даже для тех сотрудников, для которых по графику 31 декабря будет рабочим дней.

То есть бухгалтеру надо к 30.12 посчитать зарплату за дни по 31.12.

Наши читатели советуют работодателям устанавливать более адекватные сроки выплаты зарплаты, чтобы в декабре бухгалтеру не пришлось ломать голову, лавируя между нормами ТК РФ и здравым смыслом.