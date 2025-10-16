НПД для самозанятых предложили продлить и после 2028 года.👆«Ночной бухгалтер» № 2039

Сегодня в выпуске:
Предложили не отменять эксперимент по НПД, а наоборот, продлить его.
Примут закон о квасе.
Декабрьскую зарплату в ряде случаев придется выплатить 30 декабря.
ФНС взаимодействует с маркетплейсами для выявления рисков дробления среди селлеров.
Майские праздники в 2026 году будут короче, чем в 2025-ом.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Гениальный НПД
Член Общественного совета при региональном УФНС заявила, что НПД — это гениальное изобретение, величайшее экономическое, законотворческое достижение. Благодаря введению этого режима многие бизнесмены вышли из тени, поняли, что легче добровольно платить налог, чем прятаться. Если НПД отменят, многие снова могут уйти в тень.
Общественница предлагает не отменять НПД, а продлить его и после 2028 года хотя бы для тех кто оказывает услуги и продает свою продукцию физлицам.
Первичка в 1С уже через 2 минуты
Распознавание, загрузка, архив, ЭДО и учёт первички в 1С - в одном Мультисервисе Entera!
1️⃣ Вы загружаете скан или фото.
2️⃣ Мы распознаем документы с точностью до 98%.
3️⃣ Убираем дубли и сопоставляем номенклатуру.
4️⃣ Сохраняем все в архиве.
Реклама: ООО «Энтера», ИНН 7801649294, erid 2W5zFJ4A98L
Квас по рецепту без акциза
Характеристики настоящего кваса, технологии и ингредиенты для его приготовления пропишут в федеральном законе.
Кроме того, планируют отменить акциз для кваса, соответствующего установленным требованиям.
Зарплата за декабрь в декабре
В начале января идет череда праздничных дней и если срок выплаты зарплаты выпадает на какой-то из этих дней, то придется выплатить ее в последний рабочий день декабря – 30.12.
Исключений из этого правила нет даже для тех сотрудников, для которых по графику 31 декабря будет рабочим дней.
То есть бухгалтеру надо к 30.12 посчитать зарплату за дни по 31.12.
Наши читатели советуют работодателям устанавливать более адекватные сроки выплаты зарплаты, чтобы в декабре бухгалтеру не пришлось ломать голову, лавируя между нормами ТК РФ и здравым смыслом.
ФНС бдит за дроблением у селлеров
У ФНС и маркетплейсов организовано информационное взаимодействие в отношении рисков дробления бизнеса, неуплаты НДС при УСН, неполноты отражения дохода.
Прорабатывается система риск-мониторинга на стороне маркетплейсов.
Стоит задача проверки продавцов (селлеров) на критерии соответствия налоговому риску.
Выходные мая
В 2026 году майские праздники будут самыми короткими за несколько лет. Отдыхать будем два раза по 3 дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
Но зато новогодние каникулы будут длинными как никогда: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Главред рекомендует
Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С — онлайн-курс со скидкой.
Конференция для бухгалтеров по правилам работы в 2026 году 11-12 декабря: билеты здесь.
Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса — вебинар 21 октября в 11:00.
Мем дня
Ваша против отмены НПД редакция
Начать дискуссию