НПД самозанятых назвали «величайшим экономическим, законотворческим достижением» и «гениальным изобретением»

В октябре 2025 года в Совете Федерации выступили с предложением о завершении эксперимента с НПД для самозанятых уже в 2026 году. Но Правительство РФ не поддержало такое предложение, а Минэкономразвития считает, что эксперимент должен продолжаться до конца 2028 года — как запланировано изначально.

Член Общественного совета при краевом Управлении ФНС, руководитель бухгалтерской компании, эксперт по бухучету и налогообложению Вера Сиренко рассказала, чем может закончиться отмена режима самозанятости. По ее мнению, разговоры об отмене НПД вызывают понятный негатив у самозанятых и плохо влияют на экономические ожидания предсказуемости налоговой системы для микробизнеса.

Когда еще только был введен НПД, многим было непонятно, зачем нужно выходить из тени. Однако рекламная государственная кампания по регистрации бизнеса в виде самозанятости и открывшиеся новые возможности сделали свое дело.

Сиренко отметила, что не только возможность подменять трудовые договоры на договоры с самозанятыми привлекает налоговых «оптимизаторов»

«Дело в том, что у нас очень сложное кадровое законодательство. И работу с самозанятыми стали практиковать компании с большой кадровой текучкой, например, в отношении курьеров, официантов и т. д. Также большой процент самозанятых трудится в строительстве, общепите, гостиничном бизнесе и других. В связи с этим проводятся комиссии, проверки, различные мероприятия по выявлению такой подмены трудовых отношений. Но это не сильно уменьшает количество работников, оформленных в виде самозанятых. Соответственно, бюджет видит поступления от самозанятых, но при этом есть снижение поступлений НДФЛ и страховых взносов. На это ссылается и Совет Федерации, предлагая завершить эксперимент с самозанятостью», — объясняет общественница.

Если эксперимент с самозанятыми не продолжат после 2028 года, в качестве замены Вера Сиренко видит только АУСН. По многим параметрам она схожа с налогом на профессиональный налог, но все же сложнее и дороже.

«Я считаю величайшим экономическим, законотворческим достижением — введение в РФ такой формы ведения бизнеса как самозанятые. Это гениальное изобретение. Простая и быстрая регистрация, отсутствие отчетов, кассовых аппаратов, низкие налоги — это огромные плюсы для микробизнеса. Условия просты и прозрачны, поэтому легче добровольно платить, чем прятаться», — считает Сиренко.

По ее мнению, НПД должен остаться и после 2028 года. Он мотивирует заниматься бизнесом и не бояться административного давления. По крайней мере, такая форма бизнеса должна остаться для тех, кто оказывает услуги и продает товары собственного производства физлицам. Это будет выгодно и людям, и бюджету.

Вера Сиренко подытожила: «думаю, что в случае отмены режима самозанятости мы увидим возврат в тень большинства самозанятых».

