Утренний бухгалтер № 5991. С 1 ноября ФНС перестанет принимать обращения через операторов ЭДО

Отправить обращение можно будет онлайн и на бумаге другими способами.

С 1 ноября 2025 года Налоговая служба прекратит прием обращений по ТКС. К этому ведомство готовило налогоплательщиков заранее.

У пьяных водителей будут конфисковать автомобили в пользу государства.

Власти хотят компенсировать расходы промышленных предприятий по субсидированию ипотеки.

Самозанятых назвали «величайшим экономическим, законотворческим достижением» и «гениальным изобретением».

ФНС выплатит проценты из-за несвоевременной разблокировки счета в банке.

Не позднее 27 октября упрощенцы должны отправить ЕНП-уведомление о рассчитанном авансовом платеже по УСН.

Роструд: учебный отпуск нельзя поделить на части.

Разборы законов

Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают

При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.

Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео

Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.

Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года. Мини-курс

С 1 января 2026 года при постановке на учет в ФНС будут выдавать новый документ. Подробности в мини-курсе.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года

До 27.10 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.

Может ли несовершеннолетний стать самозанятым. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли несовершеннолетний стать самозанятым и когда он имеет право самостоятельно совершать сделки.

💥 Самые выгодные покупки октября! Все онлайн-курсы со скидками -75% только до 17 октября

Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2026 году: перенос, продление, оформление

Больничный перед отпуском может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления. Разберем на примерах.

Утренний бухгалтер № 5990. Если договоры с самозанятыми признали трудовыми, то НДФЛ и штраф нельзя уменьшить на НПД

Такой вывод Верховный суд привел в новом обзоре судебной практики.

Ответственность за экономические преступления: анализ судебной практики

Экономические преступления остаются ключевой угрозой стабильности и развития экономики России. Глава 22 УК содержит исчерпывающий перечень противоправных деяний в сфере экономической деятельности.

НПД для самозанятых предложили продлить и после 2028 года.👆«Ночной бухгалтер» № 2039

НПД назвали гениальным изобретением, которое вывело микробизнес из тени.

