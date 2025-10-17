Утренний бухгалтер № 5991. С 1 ноября ФНС перестанет принимать обращения через операторов ЭДО

С 1 ноября 2025 года Налоговая служба прекратит прием обращений по ТКС. К этому ведомство готовило налогоплательщиков заранее.
У пьяных водителей будут конфисковать автомобили в пользу государства.
Власти хотят компенсировать расходы промышленных предприятий по субсидированию ипотеки.
Самозанятых назвали «величайшим экономическим, законотворческим достижением» и «гениальным изобретением».
ФНС выплатит проценты из-за несвоевременной разблокировки счета в банке.
Не позднее 27 октября упрощенцы должны отправить ЕНП-уведомление о рассчитанном авансовом платеже по УСН.
Роструд: учебный отпуск нельзя поделить на части.
⭐ Совет от редакции: Узнайте, как превратить данные учета в мощный инструмент управления и повысить свою ценность для компании на вебинаре «Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса». Он пройдет 21октября в 11:00 мск. Записаться.
🔥Девять новых ФСБУ в одном курсе!
Разберитесь со всеми ФСБУ и уверенно применяйте их в работе! Пройдите новый курс повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2025-2026».
Научитесь корректно применять все ФСБУ — от «Запасов» до «Доходов» — без риска ошибок и штрафов.
Составите учетную политику по новым правилам, включая требования ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов., снесенное в Федеральную информационную систему ФИС ФРДО.
Цена курса со скидкой для первого потока: 8 900 рублей вместо
25 900 рублей. Старт обучение — 1 ноября.
Разборы законов
— Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают
При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.
— Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео
Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.
— Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года. Мини-курс
С 1 января 2026 года при постановке на учет в ФНС будут выдавать новый документ. Подробности в мини-курсе.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года
До 27.10 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.
— Может ли несовершеннолетний стать самозанятым. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли несовершеннолетний стать самозанятым и когда он имеет право самостоятельно совершать сделки.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 октября 2025 года
2 В мессенджере MAX уже 45 млн пользователей
3 Покупки долгов МФО коллекторами в 2025-м побили рекорд за три года
4 В России могут принять федеральный закон о квасе, а акциз отменить
5 Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект об изменениях в системе ОМС
6 Многодетным отцам-одиночкам могут дать право на досрочную пенсию
7 Питерский банк признан банкротом
8 Роструд: перед новогодними праздниками 2025-2026 нужно выдать зарплату в последний для всех рабочий день
9 ❌ Учебный отпуск нельзя поделить на части
10 Счетная палата нашла скрытые резервы бюджета. В основном это НДС
11 Как быть с НДС, который не учли в уже закрытом контракте – решают стороны договора
12 ⏳ Скоро срок уплаты авансовых платежей по налогам на имущество организаций за 3 квартал 2025
13 Изъятие банками за долги единственного ипотечного жилья могут запретить
14 При смене фамилии предпринимателя можно не менять фискальный накопитель кассы
15 На УСН 5% можно применять льготу для общепита
16 С 1 ноября 2025 года в Новгородской области можно применять АУСН
17 ⏳ До 27 октября 2025 нужно отправить уведомление об авансовом платеже по УСН
18 📆 Из-за длинных новогодних праздников майские выходные будут короткими
19 Минфин дал разъяснения про учет расходов на безопасность объектов ТЭК
20 «Белый список» интернет-ресурсов скоро обновят
21 Изменились правила возврата товаров на маркетплейсах
22 Налоговая выплатит проценты из-за несвоевременной разблокировки счета в банке
23 💥 Самые выгодные покупки октября! Все онлайн-курсы со скидками -75% только до 17 октября
24 НПД самозанятых назвали «величайшим экономическим, законотворческим достижением» и «гениальным изобретением»
25 ФНС ищет налоговые риски дробления бизнеса у селлеров на маркетплейсах
26 Расходы промышленных предприятий по субсидированию ипотеки работникам могут компенсировать
27 Несколько банков повысили ставки по вкладам в октябре 2025
28 Т-Бизнес первым среди российских банков запустил сервис онлайн-регистрации ИП для иностранцев-нерезидентов РФ
29 Авто у пьяных водителей будут забирать в пользу государства – решение суда 2025
30 ОСАГО может подорожать в два раза в некоторых регионах
31 Затраты на строительство инфраструктурных объектов разрешат учитывать в расходах
32 С 1 ноября 2025 налоговые не будут принимать обращения через операторов ЭДО
33 💳 Запретили списывать деньги за онлайн-подписки без согласия: закон-2025
34 Для бизнеса, который решил отказаться от дробления, есть важные гарантии
35 🏢 Центробанк: больших проблем на рынке жилья не наблюдается
Мероприятия
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 17 октября, пятница
Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за 3 квартал в 1С: Предприятие 8.3
Дата проведения: 20 октября, понедельник
Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику увидеть реальную картину бизнеса
Дата проведения: 21 октября, вторник
Управленческий и финансовый учет как система, а не сводка
Дата проведения: 22 октября, среда
Мастер-класс. Заполняем 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года
Дата проведения: 22 октября, среда
Конференции как простой путь к B2B-продажам. Как лидер бизнес-консалтинга привлек крупных клиентов
Дата проведения: 22 октября, среда
Статьи
— Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2026 году: перенос, продление, оформление
Больничный перед отпуском может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления. Разберем на примерах.
— Утренний бухгалтер № 5990. Если договоры с самозанятыми признали трудовыми, то НДФЛ и штраф нельзя уменьшить на НПД
Такой вывод Верховный суд привел в новом обзоре судебной практики.
— Ответственность за экономические преступления: анализ судебной практики
Экономические преступления остаются ключевой угрозой стабильности и развития экономики России. Глава 22 УК содержит исчерпывающий перечень противоправных деяний в сфере экономической деятельности.
— НПД для самозанятых предложили продлить и после 2028 года.👆«Ночной бухгалтер» № 2039
НПД назвали гениальным изобретением, которое вывело микробизнес из тени.
Блоги компаний
Автоподбор в Москве: ТОП-10 лучших компаний по подбору авто под ключ
Золото в фазе роста: новая волна интереса инвесторов
Переводы между Германией и Россией в 2025: как сделать перевод денег в Германию и из Германии
Налоговая реформа 2026: топ изменений для малого бизнеса
Топ налоговых рисков при вычетах НДС в 2025 году
8 заблуждений о КЭДО, в которых необходимо разобраться
Что такое банковская гарантия и когда она необходима бизнесу
Почему вернуться в блог — всегда хорошая идея и при чем здесь накопительный эффект контент-маркетинга
Как бухгалтеру составить отчетность за 3 квартал 2025 года с помощью ИИ: Power BI соберет данные, а нейросети проверят ошибки
Что ждет ИП в 2026 году: новый лимит для НДС на УСН, изменения по патенту, отмена льгот по взносам / БухСтрим
Проблемы с платежными поручениями и банковскими выгрузками в 1С
-75% на все онлайн-курсы «Клерка»! Скидки только до 17 октября
Консультации
Санкции за не поданные уведомления по налогу УСН
Фиксированные взносы ИП на УСН
Льготы по НДС у ИП на УСН в 2026 году
мед компания будет ли освобождена от ндс
НДФЛ по договору ГПХ между физическим лицом иностранным гражданином из стран-участниц ЕАЭС
Подскажите, пожалуйста, что будет являться налоговой базой для расчета налога по УСН (Доходы) при реализации товара через кредитную организацию?
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата от 37000 до 42000 ₽, Абакан, Полный день
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 100000 ₽, Ставрополь, Полный день
— Главный бухгалтер/управленец (в аутсорсинговую компанию) Зарплата не указана, Архангельск, Гибкий график
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Что важно сделать, прежде чем подавать иск в суд
Торговый сбор вместо патента: что ждёт предпринимателей с 2026 года
Сайт для бизнеса. Удобнее, красивее, [и еще одно слово]
Иллюзия роста: как ралли в одном секторе маскирует общие проблемы рынка
Усиление контроля Национального финансового совета над Банком России
Договор с иностранной компанией. Что прописать, чтобы потом не судиться за границей
📊 От балансовой отчетности к свечным графикам
Бесплатная юридическая консультация: как правильно использовать, чтобы «закрывать» сделки
Как написать письмо инвесторам: пошаговая инструкция, примеры и лучшие практики
Пользователь № 34 до сих пор с нами! Ищем у кого ID меньше
Риск — дело благородное, но лучше подготовиться к ним
💼 Как сделать так, чтобы сотрудники и в хорошие, и в тяжёлые времена остались в компании
Что такое предельная долговая нагрузка (ПДН) и почему банки всё чаще отказывают в кредитах
Документы
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-2158/2025 от 29.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/92493 от 28.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/92543 от 28.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/92697 от 28.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/92380 от 28.11.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/10145@ от 28.11.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/10144@ от 28.11.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/10157@ от 28.11.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/92433 от 28.11.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию