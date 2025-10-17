Утренний бухгалтер № 5991. С 1 ноября ФНС перестанет принимать обращения через операторов ЭДО

Разборы законов

— Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают

При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.

— Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео

Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.

— Новая справка о постановке на учет в ФНС с 1 января 2026 года. Мини-курс

С 1 января 2026 года при постановке на учет в ФНС будут выдавать новый документ. Подробности в мини-курсе.

— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года

До 27.10 надо сдать уведомление, в котором, в том числе, будут не только ежемесячные, но и ежеквартальные налоги.

— Может ли несовершеннолетний стать самозанятым. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли несовершеннолетний стать самозанятым и когда он имеет право самостоятельно совершать сделки.