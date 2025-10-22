Подбор бухгалтера: ТОП–5 кадровых агентств

ТОП–5 кадровых агентств, специализирующихся на подборе бухгалтеров в Москве

Все чаще бизнес обращается в профессиональные кадровые агентства, чтобы процесс подбора был быстрым, точным и безопасным.

1. Кадровое агентство Staffline

Результат: компания получает сотрудника, который полностью соответствует требованиям без долгих ожиданий.

Гарантийный период — от 90 до 180 дней.

Точечный поиск. Агентство проводит прямой поиск кандидатов: через собственную базу, профессиональные сообщества и деловые сети.

Опыт. Более 300 закрытых вакансий бухгалтерии в Москве и регионах.

Широкая база кандидатов . Более 12 000 проверенных специалистов, включая бухгалтеров по участкам, заместителей главного бухгалтера и главных бухгалтеров.

Глубокая отраслевая экспертиза. Рекрутеры знают специфику бухгалтерии в разных сферах — IT, производство, строительство, финансы, торговля, услуги, управляющие и транспортные компании.

Опытные консультанты . На финансовом направлении работают специалисты с бухгалтерским образованием, которые понимают, какие компетенции важны для позиций — от бухгалтера по расчету заработной платы до главного бухгалтера в компанию.

На рынке подбора персонала с 2001 года. Агентство успешно закрывает вакансии различного профиля и уровня, включая финансовое направление: подбор бухгалтеров, экономистов, аналитиков и других специалистов. Работает по комплексному и специализированному подходу.

2. Кадровое агентство Консорт

Агентство эффективно закрывает позиции, включая бухгалтера в торговую компанию или бухгалтера в производственную компанию.

поиск через базы, профессиональные сообщества и рекомендации.

Кадровое агентство Консорт специализируется на подборе бухгалтеров, финансовых и административных специалистов. Работает с компаниями из разных сфер — от торговли и логистики до промышленности.

3. Кадровое агентство Вентра (Ventra)

Ventra известна в Москве как агентство массового и проектного подбора персонала. В финансовом секторе компания выполняет подбор бухгалтеров, экономистов и специалистов по расчетам.

Использует современные цифровые инструменты оценки компетенций, базу кандидатов с опытом работы в аудиторских, финансовых и аутсорсинговых компаниях.

Важным является скорость и системность процесса.

Средний срок закрытия — 2–4 недели, включая поиск таких позиций, как главный бухгалтер в крупную компанию или бухгалтер в транспортную компанию.

Контакты: