Что изменится в УСН с 2026 года: поправки в НК РФ и новые лимиты

НДС-лимит на УСН

С 2026 года лимит дохода по УСН, при превышении которого теряется право на освобождение от НДС, планируют снизить с 60 до 10 млн рублей.

При этом лимиты для применения льготных ставок 5% и 7% остаются прежними, но с учетом индексации на коэффициент-дефлятор. Для УСН он запланирован на 2026 год в размере 1,090.

Таким образом, с 2026 года НДС-лимиты для УСН такие: