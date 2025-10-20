Что изменится в УСН с 2026 года: поправки в НК РФ и новые лимиты

Что случилось
На рассмотрении в Госдуме находится законопроект с масштабными поправками в НК РФ.
В этом материале разберем, что изменится в УСН.
НДС-лимит на УСН
С 2026 года лимит дохода по УСН, при превышении которого теряется право на освобождение от НДС, планируют снизить с 60 до 10 млн рублей.
При этом лимиты для применения льготных ставок 5% и 7% остаются прежними, но с учетом индексации на коэффициент-дефлятор. Для УСН он запланирован на 2026 год в размере 1,090.
Таким образом, с 2026 года НДС-лимиты для УСН такие:
потеря права на освобождение от НДС – 10 млн руб.;
применение ставки НДС 5% – 272,5 млн руб.;
применение ставки НДС 7% – 490,5 млн руб.
УСН-лимиты
С 2026 года лимит дохода для применения УСН и перехода на УСН, а также лимит стоимости ОС индексируется на коэффициент 1,090.
Новые лимиты такие:
лимит дохода для перехода на УСН с 01.01.2026 – 337,5 млн руб.;
лимит дохода для перехода на УСН с 01.01.2027 – 367,875 млн руб.;
лимит дохода для применения УСН в 2026 году – 490,5 млн руб.;
лимит стоимости ОС для применения УСН в 2026 году – 218 млн руб.
Переход с УСН на ОСНО
Если в период применения УСН были оплачены товары и имущественные права, но не признаны в расходах по УСН, то их можно будет принять в расходах по налогу на прибыль после перехода на ОСНО.
Это правило касается расходов за последние 3 года до перехода на ОСНО.
Напомним, сейчас при переходе с УСН на ОСНО можно учитывать прошлогодние товары, но только если к моменту перехода они не оплачены.
Адвокаты
Адвокаты смогут применять УСН по своей предпринимательской (неадвокатской) деятельности.
Напомним, по адвокатской деятельности применяется ОСНО (адвокаты платят НДФЛ).
Ранее Минфин выступал против такого совмещения ОСНО и УСН. Но потом позиция ведомства сменилась. В письме Минфина от 12.08.2024 № 03-11-09/75324 говорится, что предпринимательская деятельность адвокатов может быть на УСН.
Теперь эту норму пропишут в НК РФ.
Расходы на НМА
На УСН разрешат учитывать расходы не только на создание и приобретение нематериальных активов, но и на их:
достройку;
дооборудование;
реконструкцию;
модернизацию;
техническое перевооружение.
Пониженные ставки УСН
Сейчас регионы могут устанавливать ставки от 1% до 6% для УСН «доходы» и от 5% до 15% для УСН «Доходы минус расходы».
Теперь это право региональных властей ограничат. Снижать ставки по УСН они смогут только для бизнеса с определенными видами деятельности. Перечень таких видов деятельности определит Правительство.
Кроме того, такой бизнес должен соответствовать определенным критериям. Эти критерии также будет определять Правительство.
Налоговые каникулы
Право регионов устанавливать ставку по УСН 0% (налоговые каникулы) сохраняется. Но такая льгота будет возможна только для бизнеса, отвечающего определенным критериям, которые определит Правительство.
Взносы 1%
Для взносов ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» в НК РФ наконец закрепят, что считать их надо с разницы между доходами и расходами.
Когда-то за такую формулу предприниматели судились и выиграли. Но в НК до сих пор четко этот алгоритм не прописан.
Но учитывать надо будет не все расходы. При расчете базы для взносов 1% не надо будет учитывать расходы в виде взносов ИП (как фиксированных, так и 1%).
