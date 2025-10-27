Утренний бухгалтер № 5997. Как шестидневка перед ноябрьскими праздниками скажется на зарплате

Шестидневная рабочая неделя в конце октября 2025 года повлияет на размер зарплаты у сдельщиков.
Выплату сотрудникам от компании при рождении ребенка до 1 млн обещают не учитывать при расчете нуждаемости для единого пособия.
Бизнес из новых регионов РФ может уменьшить налог на ПСН на стоимость покупки ККТ. Теперь это можно сделать через ЛК.
Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность по УСН, то в течение месяца он должен сдать в налоговую декларацию.
Минфин разъяснил, как применять НДС на УСН, если в договоре есть условие «без НДС».
Как рефинансировать кредит для бизнеса в 2025 / 2026 году: требования и условия, узнаете из статьи.
ФНС: операции ИП по переводу денег между своими расчетными счетами не учитываются в расходах на автоУСН.
Разборы законов
— Как считать НДС и страховые взносы в общепите после повышения лимита доходов с 1 октября 2025 года
Новый лимит дохода 3 млрд рублей применяется для НДС-льготы в общепите и не применяется для льготы по страховым взносам.
— Смена генерального директора: что делать с УКЭП. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, что делать с электронной подписью генерального директора после его увольнения.
— Руководитель организации умер: действуют ли выданные им доверенности сотрудникам
Прекращается ли доверенность, если умер руководитель, который ее подписал? Разберемся пошагово, опираясь на нормы закона.
— Самозапрет на кредиты: как снять на «Госуслугах» и в МФЦ. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, для чего нужен самозапрет на кредиты и как его снять на портале «Госуслуги» и в МФЦ.
— Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: судебная практика
Бухгалтеры, выполняя свои профессиональные обязанности, несут не только административную и материальную ответственность. В самых серьезных случаях не исключена и уголовная ответственность. Разберем некоторые действия и обстоятельства, при которых это возможно.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 октября 2025 года
2 Путин призвал развивать в России систему яслей
3 Суд отказал сети «Красное&Белое» в отмене приказа о приостановке лицензии
4 Сегодня, 24.10.2025, Госдума ждет от Центробанка снижения ключевой ставки
5 🚉 За нелегальную перепродажу билетов на поезд могут оштрафовать до 500 тысяч рублей
6 🔒 Роскомнадзор заблокировал 260 VPN-сервисов в 2025 году
7 Если сдавать квартиру туристам, не нужно платить туристический налог
8 ФНС: считаются ли расходами на АУСН переводы себе на карту
9 ⌛ ИП и компаниям на УСН нужно до 27 октября 2025 сдать отчетность за 9 месяцев
10 Для подтверждения легальности алкогольной и спиртосодержащей продукции введут электронные документы
11 ✈ Дроны будут доставлять товары на маркетплейсах уже через 5-10 лет
12 💰 Как шестидневка в ноябре 2025 скажется на зарплате
13 Роскомнадзор разъяснил про адрес электронной почты — это персданные или нет
14 Центробанк поможет предпринимателям снять блокировку с банковских счетов
15 Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом!
16 Как применять НДС на УСН, если в договоре есть условие «без НДС»
17 На АУСН выбор банков ограничен, расчетный счет подойдет не в каждом
18 📉 Максимальная ставка по вкладам в октябре 2025 года упала
19 Новый тренажер «Баланс»: Актив vs Пассив
20 На рынке труда появились признаки охлаждения спроса на работников
21 Компенсация скидки 50% на покупку российских средств роботизации и автоматизации стала доступна для ретейла
22 Платить НДС при продаже отечественного ПО пока не нужно, но есть исключение
23 ⚡ 24 октября 2025 Центробанк все-таки понизил ключевую ставку
24 ЦБ: инфляционное давление вырастет из-за повышения НДС с 2026 года и других факторов
25 Когда ИП сдать последнюю декларацию УСН, если прекратил деятельность на упрощенке: срок
26 Цена госконтракта не меняется, если поставщик применяет УСН
27 Мобильные операторы начнут блокировать «лишние» сим-карты уже в ноябре 2025 года
28 На ПСН вычет по кассе теперь можно оформить через личный кабинет
29 Выплаты работодателей при рождении ребенка не будут учитывать для единого пособия
30 Мотивировать сотрудников можно через акции и долевое участие в бизнесе работодателя
31 Эксперт: снижение ЦБ 24.10.2025 ключевой ставки вряд ли окажет заметное влияние на рынок
32 Налоговое предостережение — это профилактический инструмент. Штрафа еще можно избежать
33 Экспертиза цен на госзакупках помогла Москве сэкономить 28 млрд рублей в 2025 году
34 💥 Новая ключевая ставка ЦБ, налоговую реформу 2026 частично пересмотрят, режим самозанятых пока не тронут, новые вводные для выходного пособия. Топ новостей за неделю
35 ФНС: для вычета НДФЛ на обучение ребенка расходы супругов считаются общими
36 🎉 🚚 Скидки на курс по учету ВЭД ко Дню таможенника!
37 ❗ Минфин успокоил: налоговые льготы по НДФЛ при продаже жилья оставят в силе
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5996. Частые ошибки при заполнении уведомления по НДФЛ: таблица
Налоговики рассказали о частых ошибках в ЕНП-уведомлениях и как правильно его оформить.
— Изменения по АУСН с 2026 года, уголовная ответственность бухгалтера и снятие самозапрета на кредиты: обзор для бухгалтера
Налоговая реформа 2026 уже навела панику среди бухгалтеров. Изменения коснутся не только 22% ставки НДС и новых тарифов страховых взносов. По АУСН тоже будут нововведения.
— В 2026 году изменятся правила для НДФЛ с продажи, наследства и дарения квартир. 🏬«Ночной бухгалтер» № 2045
Поправки в НК РФ затрагивают, в том числе сделки физлиц между собой по продаже квартир, их дарению, а также получение квартиры в наследство.
Трибуна
Товарный знак: способ защиты от хитрого владельца интеллектуальных прав
🏭Отчет Северстали за 9 месяцев 2025 года и очередной отказ от выплаты дивидендов
⭐️Я стал квалифицированным инвестором
Налоговая бомба под российский бизнес. Про обещание, которое не сдержали
💥Обзор новостей: вопросы о детях женщинам на собеседованиях — дискриминация, в России появится регистр беременных, ЕС запретил привозить в РФ мох и унитазы
🩸 Заседание ЦБ — СЕГОДНЯ. Как Набиуллина выберется из безвыходной ситуации: снизить ставку и разогнать инфляцию или оставить 17% и задушить экономику?
🏠 Снижаются ли ставки по ипотеке? Когда ждать восстановления спроса? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?
Сможет ли ЦБ остановить падение? И почему решение по ставке может пройти незамеченным для рынка?
Почему ваш бизнес болен? Возможно, дело в бухгалтере...
Как делать контент маркетинг, который работает
Чек-лист: подготовка к расчету и сдаче отчетности по НДС при ОСНО
Free Zone и налоги в ОАЭ: полный гид для бизнеса и резидентов
📢Что почитать в Трибуне? Топ-5 самых бодрых текстов недели
Немного пятничного юмора и судебной практики😉
Об НДФЛ и страховых взносах в отношении дистанционных сотрудников – граждан Республики Белорусcии и Республики Казахстан
Обзор: НДФЛ и срок владения у обманутых дольщиков и при достройке жилья, пошлина по спорам потребителей
Маркировка как страховка: как защитить компанию от списания исправного оборудования
Как взыскать оплату, если работы приняты, но не оплачены
Упрощенная бухгалтерская отчетность в 1С:БП — автозаполнение по новым формам ФСБУ 4/2023
