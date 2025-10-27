Утренний бухгалтер № 5997. Как шестидневка перед ноябрьскими праздниками скажется на зарплате

Шестидневная рабочая неделя в конце октября 2025 года повлияет на размер зарплаты у сдельщиков.

Выплату сотрудникам от компании при рождении ребенка до 1 млн обещают не учитывать при расчете нуждаемости для единого пособия.

Бизнес из новых регионов РФ может уменьшить налог на ПСН на стоимость покупки ККТ. Теперь это можно сделать через ЛК.

Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность по УСН, то в течение месяца он должен сдать в налоговую декларацию.

Минфин разъяснил, как применять НДС на УСН, если в договоре есть условие «без НДС».

Как рефинансировать кредит для бизнеса в 2025 / 2026 году: требования и условия, узнаете из статьи.

ФНС: операции ИП по переводу денег между своими расчетными счетами не учитываются в расходах на автоУСН.