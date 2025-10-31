ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Утренний бухгалтер №6001. Налоговые агенты должны сдать уведомление по НДФЛ и уплатить его в один день — 5 ноября

Из-за праздников и переноса с выходных уведомление по НДФЛ за 23-31 октября подадут 5 ноября. Уплатить его придется в тот же день.

ФНС напомнила, что 5 ноября срок сдачи уведомления по НДФЛ совпадет с днем его уплаты.

Проект: для страховых взносов, НДФЛ и налога на игорный бизнес, будут новые КБК.

Минфин: для применения льготы по налогу на прибыль радиоэлектронная компания должна учитывать доходы от своих разработок.

Эксперт напомнил, что рабочая суббота 1 ноября будет сокращенной как предпраздничный день.

Разница между торговым эквайрингом и интернет-эквайрингом: какой нужен именно вашему бизнесу — узнаете из статьи.

Минтруд рассказал, можно ли вместо обеденного перерыва раньше заканчивать работу.

Документы на открытие бизнеса можно подписать в приложении ФНС.

Разборы законов

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025. Конспект практической консультации с видео

В конспекте вы найдете разъяснения по кадровому и воинскому учету, новые требования к оформлению кадровых документов, ознакомитесь с судебной практикой по увольнению, премированию и компенсации неиспользованного отпуска, а также узнаете нюансы работы с персональными данными.

Суд изменил основание увольнения: как исправить запись в трудовой книжке. Мини-курс

Если работник не согласен с увольнением, он может обратиться в суд с просьбой изменить основание в трудовой книжке. При удовлетворении иска суд укажет в решении новую формулировку. В мини-курсе расскажем, как исправить запись в трудовой книжке на основании решения суда.

Жалоба на военкомат: как составить, пример

С 1 января 2026 года призыв на срочную службу станет круглогодичным, с 1 января по 31 декабря, а не как сейчас, дважды в год. Разберем, как составить жалобу на военкомат при нарушении прав физических лиц.

Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли у ИП быть два ИНН и как проверить, какой из них действительный.

Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами

Некоторые работодатели оплачивают своим сотрудникам оказание медицинской помощи. Поддержка от работодателя может выражаться в двух формах: медстраховка по ДМС и компенсация затрат на лечение. Порядок налогообложения расходов по таким выплатам разный в зависимости от применяемого налогового режима и типа выплат.

😱 Просто ужас! Скидки до 75% на курсы повышения квалификации «Клерка»

Утренний бухгалтер № 6000. С 10 ноября Ozon будет брать с селлеров на 5% больше за свои услуги

Маркетплейс провел переоценку своих тарифов. С 10 ноября для большинства категорий товаров плата онлайн-площадки увеличится на 5%.

Прощение долга: юридические особенности и последствия

Иногда простить долг выгоднее, чем пытаться вернуть его всеми правдами и неправдами — тем более, если до этого момента контрагент годами проявлял добросовестность, и кредитор все еще заинтересован в продолжении партнерских отношений.

Как закрыть больничный дистанционно

Многие работники задаются вопросом, можно ли закрыть больничный лист без личного посещения медицинского учреждения. Рассказываем, как правильно оформить завершение периода временной нетрудоспособности и можно ли это сделать дистанционно.

Как проверить чек: через сервис ФНС и приложение

Кассовый чек служит подтверждением расчетов между продавцом и покупателем. Рассказываем, зачем проверять документ и как это сделать через сервис и приложение ФНС.

Кто застрахует страховщиков: как рынок и клиенты выживают в кризис

Когда экономика становится «неустойчивой» — с ростом инфляции, повышенной ключевой ставкой, особыми колебаниями курса — одними из первых реагируют страховые компании. Страховщики корректируют тарифы, условия и даже продуктовую линейку, чтобы оставаться рентабельными и востребованными.

Как изменится работа бухгалтера на аутсорсе после налоговой реформы-2026

Господдержка бизнеса: цель на роботизацию производства

С 2026 года лимит УСН снижается в 6 раз: как малый бизнес готовят к НДС

Как собрать комплект оборудования для маркировки, который стабильно работает с «Честным ЗНАКом»

Гайд по массовым выплатам самозанятым в 2025 году

Разница между торговым эквайрингом и интернет-эквайрингом: какой нужен именно вашему бизнесу

Продвижение юридических сайтов: как вывести юридическую фирму в топ и получать клиентов из поиска

Материальная помощь сотруднику в 2025 году: НДФЛ и страховые взносы

Персональные данные сотрудников в 2025 году: что делать кадрам, если данные «утекли»

Казначейский счет для ООО и ИП в 2025 году: новый порядок, цифровизация и практические аспекты работы

Оформление отпуска в 1С:ЗУП и расчет компенсаций при увольнении

Купить подписку Chat GPT: 8 лучших сервисов в России 2025

Правовое значение классификации товаров: роль разграничения по товарным позициям ТН ВЭД в соответствии с ОПИ ТН ВЭД

GloraX: что уже известно о IPO

Бизнес и «уход в тень»: почему это больше не работает

🍂 Дивиденды ноября. Ну вот, опять богатеть

💥Обзор новостей: ЦБ сказал банкам быть проще, оливье подорожал, россияне возвращаются от мессенджеров к обычным звонкам

Хрупкое затишье: рынок ждет сигналов между надеждой и рисками

Как вернуть аванс по договору подряда, если работы не выполнены

🎃Бу! Не страшно? А от скидок на «Клерке» бегут мурашки

Где открыть бизнес за границей в 2025: юрисдикции с простой и безопасной регистрацией

💯Как подготовиться к 2026 налоговому году?

Триггеры, которые работают: как вызвать доверие у клиентов на сайте

Не платите НДС, но перевыставляете счета-фактуры? Чем грозит непредставление журнала в ИФНС

Бухгалтерская сказка: почему елки в октябре — это новый налоговый период?

Регистрация регионального бренда: как не только защитить имя, но и увеличить капитализацию компании

Блокировка телефонных номеров, увольнение банковских сотрудников и 22% НДС. Юридический дайджест #44

Новые облигации Самолет с конвертацией в акции. Как это работает и кому подходит?

Документы

