Утренний бухгалтер №6001. Налоговые агенты должны сдать уведомление по НДФЛ и уплатить его в один день — 5 ноября

Разборы законов

— Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025. Конспект практической консультации с видео

В конспекте вы найдете разъяснения по кадровому и воинскому учету, новые требования к оформлению кадровых документов, ознакомитесь с судебной практикой по увольнению, премированию и компенсации неиспользованного отпуска, а также узнаете нюансы работы с персональными данными.

— Суд изменил основание увольнения: как исправить запись в трудовой книжке. Мини-курс

Если работник не согласен с увольнением, он может обратиться в суд с просьбой изменить основание в трудовой книжке. При удовлетворении иска суд укажет в решении новую формулировку. В мини-курсе расскажем, как исправить запись в трудовой книжке на основании решения суда.

— Жалоба на военкомат: как составить, пример

С 1 января 2026 года призыв на срочную службу станет круглогодичным, с 1 января по 31 декабря, а не как сейчас, дважды в год. Разберем, как составить жалобу на военкомат при нарушении прав физических лиц.

— Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли у ИП быть два ИНН и как проверить, какой из них действительный.

— Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами

Некоторые работодатели оплачивают своим сотрудникам оказание медицинской помощи. Поддержка от работодателя может выражаться в двух формах: медстраховка по ДМС и компенсация затрат на лечение. Порядок налогообложения расходов по таким выплатам разный в зависимости от применяемого налогового режима и типа выплат.