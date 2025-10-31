Утренний бухгалтер №6001. Налоговые агенты должны сдать уведомление по НДФЛ и уплатить его в один день — 5 ноября

ФНС напомнила, что 5 ноября срок сдачи уведомления по НДФЛ совпадет с днем его уплаты.
Проект: для страховых взносов, НДФЛ и налога на игорный бизнес, будут новые КБК.
Минфин: для применения льготы по налогу на прибыль радиоэлектронная компания должна учитывать доходы от своих разработок.
Эксперт напомнил, что рабочая суббота 1 ноября будет сокращенной как предпраздничный день.
Разница между торговым эквайрингом и интернет-эквайрингом: какой нужен именно вашему бизнесу — узнаете из статьи.
Минтруд рассказал, можно ли вместо обеденного перерыва раньше заканчивать работу.
Документы на открытие бизнеса можно подписать в приложении ФНС.
Разборы законов
— Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025. Конспект практической консультации с видео
В конспекте вы найдете разъяснения по кадровому и воинскому учету, новые требования к оформлению кадровых документов, ознакомитесь с судебной практикой по увольнению, премированию и компенсации неиспользованного отпуска, а также узнаете нюансы работы с персональными данными.
— Суд изменил основание увольнения: как исправить запись в трудовой книжке. Мини-курс
Если работник не согласен с увольнением, он может обратиться в суд с просьбой изменить основание в трудовой книжке. При удовлетворении иска суд укажет в решении новую формулировку. В мини-курсе расскажем, как исправить запись в трудовой книжке на основании решения суда.
— Жалоба на военкомат: как составить, пример
С 1 января 2026 года призыв на срочную службу станет круглогодичным, с 1 января по 31 декабря, а не как сейчас, дважды в год. Разберем, как составить жалобу на военкомат при нарушении прав физических лиц.
— Личный и предпринимательский: может ли у ИП быть два ИНН. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, может ли у ИП быть два ИНН и как проверить, какой из них действительный.
— Лечение сотрудника за счет работодателя: что с учетом расходов, налогами и взносами
Некоторые работодатели оплачивают своим сотрудникам оказание медицинской помощи. Поддержка от работодателя может выражаться в двух формах: медстраховка по ДМС и компенсация затрат на лечение. Порядок налогообложения расходов по таким выплатам разный в зависимости от применяемого налогового режима и типа выплат.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 30 октября 2025 года
2 Депутаты хотят на 20% увеличить минимальный размер компенсации на детей
3 Пособие при рождении ребенка могут получить даже неработающие родители
4 Вузы начнут поддерживать семьи студентов: супруги смогут бесплатно жить вместе в общежитии
5 Льготы для участников СВО по налогу на имущество распространяются на налоговые периоды с 2022 года
6 Минтруд назвал самые востребованные программы бесплатного переобучения в 2025 году
7 Штрафы за прием ставок при самозапрете могут поднять в 100 раз: поправки к законопроекту 2025
8 Как распознать мошенников с фейковыми аккаунтами директоров компаний: советы от Сбера
9 😱 Просто ужас! Скидки до 75% на курсы повышения квалификации «Клерка»
10 Минфин ответил, должен ли самозанятый платить НПД с наследства
11 📷 Запуск системы автовыявления машин без ОСАГО все еще обсуждают
12 ❗ Роструд в 2026 году начнет следить, чтобы самозанятые не оказывали услуги бывшему работодателю
13 Для частных охранных фирм хотят сделать переходный период перед работой по новым требованиям
14 Что включается в доход посредника на УСН для лимита 60 млн по НДС
15 Если ключевая ставка в 2026 году опустится до 16-15%, цены на готовое жилье в больших городах вырастут
16 ❔ Можно ли вместо двух сокращенных на 1 час рабочих дней сократить один, но на 2 часа
17 🚕 Для локализации автомобилей в такси могут сделать переходный период
18 Депутаты хотят создать государственный орган по борьбе со спекуляцией
19 📈 Названы сферы 2025, в которых больше всего выросли зарплатные предложения
20 На удаленке производительность выше, а зарплаты растут на 25-35%: почему
21 Набиуллина выступила против льготных кредитов убыточным компаниям
22 14 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 26 млрд рублей
23 Глава Центробанка: ставки по кредитам по-прежнему высокие, но это временно
24 Сенатор Шейкин предлагает урегулировать правовой статус стейблкоинов
25 Для льготы по налогу на прибыль радиоэлектронная компания учитывает доходы от собственных разработок
26 📅 Рабочий день 1 ноября 2025, суббота, будет сокращенным
27 📄 С 1 января 2026 года — новая форма годового отчета о деятельности иностранной организации
28 Минфин ответил, должен ли ИП начислять НДС при реализации билетов в свой зоопарк
29 Для НДФЛ, страховых взносов и налога на игорный бизнес с 2026 года будут новые КБК
30 ⌛ 5 ноября налоговым агентам нужно успеть исполнить сразу две обязанности по НДФЛ
31 Минтруд пояснил, можно ли вместо обеденного перерыва раньше уходить с работы
32 📝 Документы для открытия бизнеса и не только можно подписать в мобильном приложении ФНС
33 🔎 Покупатели стали лучше распознавать товары с признаками контрафакта: как не ошибиться с выбором
34 📜 Продавец может заменить бумажный чек электронным только с разрешения покупателя
35 ❓ Заменит ли 1С:Комплексная автоматизация 1С:Бухгалтерию и УНФ
36 Депутаты предложили сделать праздничным День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6000. С 10 ноября Ozon будет брать с селлеров на 5% больше за свои услуги
Маркетплейс провел переоценку своих тарифов. С 10 ноября для большинства категорий товаров плата онлайн-площадки увеличится на 5%.
— Прощение долга: юридические особенности и последствия
Иногда простить долг выгоднее, чем пытаться вернуть его всеми правдами и неправдами — тем более, если до этого момента контрагент годами проявлял добросовестность, и кредитор все еще заинтересован в продолжении партнерских отношений.
— Как закрыть больничный дистанционно
Многие работники задаются вопросом, можно ли закрыть больничный лист без личного посещения медицинского учреждения. Рассказываем, как правильно оформить завершение периода временной нетрудоспособности и можно ли это сделать дистанционно.
— Как проверить чек: через сервис ФНС и приложение
Кассовый чек служит подтверждением расчетов между продавцом и покупателем. Рассказываем, зачем проверять документ и как это сделать через сервис и приложение ФНС.
— Кто застрахует страховщиков: как рынок и клиенты выживают в кризис
Когда экономика становится «неустойчивой» — с ростом инфляции, повышенной ключевой ставкой, особыми колебаниями курса — одними из первых реагируют страховые компании. Страховщики корректируют тарифы, условия и даже продуктовую линейку, чтобы оставаться рентабельными и востребованными.
Консультации
Здравствуйте! ОК отказывается делать запись в ЭТК "работа вахтовым методом"
Прекращение полиса ОСАГО в 1с бухгалтерия
ИП зарегистрирован в одном регионе, ведет деятельность в другом, куда сдавать отчеты
Оплата аренды квартиры сотруднику
Может ли ООО в подотчет директору перевести на личную карту?
