Налоговики забрали у ИП деньги в личные налоги и начисляют пени за авансы по УСН. 😧«Ночной бухгалтер» № 2053

Зарезервированные личные имущественные налоги ИП не всегда разрезервируются автоматически.
Фиксированные взносы ИП в этом году надо заплатить раньше.
Самозанятым разрешат учитывать некоторые расходы.
Заплатить налоги можно за другого человека.
Бедных стало в 4 раза меньше.
Пени на уплаченные налоги ИП
Если у ИП на сальдо ЕНС есть деньги, ФНС автоматически резервирует их под личный налог за имущество и транспорт, срок уплаты которого — 01.12. Но если у ИП есть налоги с более ранним сроком уплаты, тот резерв отменяется и идет оплата другого налога. Это в теории.
На практике ИП сталкиваются с тем, что резерв не отменяются. ЕНС бизнесмен пополнил для аванса по УСН, но этих денег там уже нет и ему начисляют пени. Ситуация не единичная. Те, кто через это прошел, советуют писать жалобы в ФНС. Это поможет отменить резерв и отменить пени.
Фиксированные взносы ИП
Раньше ИП платили свои фиксированные взносы до 31 декабря. Но с 2025 года срок уплаты перенесен на 28 декабря, напоминает ФНС.
Так как 28.12 в этом году выходной день, уплатить взносы ИП должны до 29 декабря. Взносы ИП за 2025 год составляют 53 658 руб.
Расходы самозанятых
Сейчас налоговая база по НПД — это доходы. Уменьшение на расходы не предусмотрено.
Это хотят изменить. Предложили исключать из налоговой базы расходы на аренду помещения и комиссии, которые самозанятые платят агрегаторам, маркетплейсам и другим площадкам.
Сейчас по сути идет двойное налогообложение: сначала эти платежи облагаются налогом у самозанятых, а потом у арендодателей и у цифровых площадок.
Чужие налоги
Заплатить налоги можно не только за себя, но и за других людей — родных, друзей, знакомых.
Это можно сделать через сервис ФНС по уплате налогов. Для этого там надо проставить галочку и заполнить данные о ФИО и ИНН это лица.
Вы можете заплатить налоги за кого-то, а кто-то может заплатить налоги за вас.
Бедность
В 2025 году уровень бедности составил 7,2%.
Это в 4 раза меньше по сравнению с 2000 годом, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
