Налоговики забрали у ИП деньги в личные налоги и начисляют пени за авансы по УСН. 😧«Ночной бухгалтер» № 2053

Пени на уплаченные налоги ИП

Если у ИП на сальдо ЕНС есть деньги, ФНС автоматически резервирует их под личный налог за имущество и транспорт, срок уплаты которого — 01.12. Но если у ИП есть налоги с более ранним сроком уплаты, тот резерв отменяется и идет оплата другого налога. Это в теории.

На практике ИП сталкиваются с тем, что резерв не отменяются. ЕНС бизнесмен пополнил для аванса по УСН, но этих денег там уже нет и ему начисляют пени. Ситуация не единичная. Те, кто через это прошел, советуют писать жалобы в ФНС. Это поможет отменить резерв и отменить пени.