Новые лимиты для НДС на УСН и патента, отказ от пониженной ставки НДС: как изменят налоговую реформу-2026

Лимиты для НДС на УСН

Лимит дохода по УСН, превышение которого лишает права работать без НДС, законопроектом предусмотрен в размере 10 млн рублей.

Но в итоге эту меру смягчили. Лимит будет снижаться до 10 млн постепенно с 2026 по 2028 год.

Лимиты такие: 2026 год – 20 млн рублей;

2027 год – 15 млн рублей;

2028 год – 10 млн рублей.

Таким образом, бизнес на УСН с доходом в 2025 году от 20 млн рублей, будет платить НДС с 01.01.2026.