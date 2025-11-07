Новые лимиты для НДС на УСН и патента, отказ от пониженной ставки НДС: как изменят налоговую реформу-2026

Что случилось
6 ноября состоялось заседание правительства, на котором, в том числе шла речь про поправки налоговой реформы, которая предусмотрена законопроектом № 1026190-8.
Глава Минфина Антон Силуанов озвучил налоговые изменения.
Лимиты для НДС на УСН
Лимит дохода по УСН, превышение которого лишает права работать без НДС, законопроектом предусмотрен в размере 10 млн рублей.
Но в итоге эту меру смягчили. Лимит будет снижаться до 10 млн постепенно с 2026 по 2028 год.
Лимиты такие:
2026 год – 20 млн рублей;
2027 год – 15 млн рублей;
2028 год – 10 млн рублей.
Таким образом, бизнес на УСН с доходом в 2025 году от 20 млн рублей, будет платить НДС с 01.01.2026.
Ставка НДС 5% на УСН
Выбрав пониженные ставки НДС (5% и 7%), отказаться от них нельзя 12 кварталов (3 года). Эту меру смягчат.
Малому бизнесу, который впервые становится плательщиком НДС, однократно в первый год дадут право отказаться от пониженной ставки НДС – до истечения 3-летнего срока.
Цель такого нововведения – минимизировать риски неправильной оценки такими новичками всех существующих опций по НДС для своего бизнеса.
То есть можно будет в 1 квартале 2026 года применять ставку НДС 5%, а со 2 квартала перейти на 20%.
ПСН
Изначально поправки в НК РФ предполагали запрет на ПСН для розничной торговли в магазинах и грузоперевозок.
Но в итоге учли предложение бизнеса о сохранении возможности применения ПСН для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.
Кроме того, по словам главы Минфина, с учетом поэтапного снижения порога доходов предлагается не ограничивать возможности применения ПСН в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов.
Таким образом, грузоперевозчики по-прежнему смогут применять ПСН.
Учитывая, что Силуанов упомянул поэтапное снижение лимита, можно сделать вывод, что для ПСН лимит будет такой же, как для НДС при УСН: в 2026 году — 20 млн.
НДС на ПО
Поправки в НК РФ по законопроекту отменяют льготу по НДС на программное обеспечение из российского реестра.
Но в итоге эту льготу оставляют.
Страховые взносы радиоэлектронных компаний
Радиоэлектронные компании платят взносы по пониженному тарифу 7,6%, если доля профильных доходов – от 70%.
Таким компаниям разрешат учитывать в доле профильных доходов не только доходы от реализации оборудования для производства электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции, но и доходы от услуг по проектированию и разработке такого оборудования.
Льгота по НДФЛ
От НДФЛ освободят единовременные выплаты по программе «Земский тренер».
Проценты по вкладам
С процентов по вкладам ИП будут платить только НДФЛ
Эту норму вводят ради единообразного подхода.
Такие доходы не надо будет учитывать при определении налоговой базы ИП на УСН, АУСН, ЕСХН.
Отметим, что по этому вопросу сейчас идут споры. ФНС высказывает мнение, что на УСН и ЕСХН доходы в виде процентов по вкладам учитываются в составе внереализационных доходов и их надо отражать в декларациях по УСН и ЕСХН.
Но в письме Минфина от 26.03.2025 № 03-04-07/29855 сделан вывод, что ИП платит с процентов НДФЛ до 1 декабря на основании налогового уведомления, как обычное физлицо.
Имущественные налоги
Введут льготу по транспортному налогу для Героев России.
Задним числом с 2024 года будет освобождение физлиц от земельного налога и налога на имущество по объектам, расположенным на территории, где введены режимы чрезвычайного положения, режимы КТО, предусматривающие временное отселение жителей.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию