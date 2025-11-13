Утренний бухгалтер № 6008. С 1 января 2026 года будет новый формат пояснений к декларации по НДС

С 1 января 2026 года изменится формат пояснений к декларации по НДС.
Депутаты хотят внести изменения в ТК и сократить рабочую неделю многодетным.
Как научиться вести управленческий учет, говорить с директором на одном языке и увеличить собственный доход, узнаете здесь.
Компании и ИП могут онлайн заказать электронную выписку о применении спецрежимов налогообложения.
Призывников разрешили штрафовать за несообщение в военкомат о переезде в течение всего года, а не только во время призыва.
Банки могут признать подозрительной операцией перевод крупной суммы денег самому себе по Системе быстрых платежей.
Отчетность без боли: как 1С:ERP помогает финдиру спать спокойно, узнаете из статьи.
Поправки в ТК: на больничном можно будет работать, если врач разрешит.
⭐ Совет от редакции: Тест на обесценение стал неотъемлемой частью отчетности по РСБУ, хотя по-прежнему остается непостижимым для бухгалтеров. Пройдите краткий экскурс по решению данной задачи и получите конкретные шаги как упростить жизнь главному бухгалтеру. Приходите на вебинар 13 ноября в 10:00 мск. Записаться.
🔥 Распродажа 11.11 на «Клерке»! Профкурсы со скидками до -86%
Воспользуйтесь выгодным предложением от «Клерка» — успейте купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по акции 11.11 со скидками до -86%.
Разборы законов
— Повестка для уточнения данных в воинском учете: что делать работодателю
Повестка для уточнения данных — это документ, направленный гражданину для подтверждения и актуализации личной информации, включенной в реестр воинского учета (Ф.И.О., место жительства, образование, трудоустройство, семейное положение, состояние здоровья и т.п.).
— Клиенты платят по QR-коду: нужно ли организации применять ККТ. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, нужно ли организации применять ККТ при оплате по QR-коду.
— Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО
В 2025 году трудовое законодательство по-прежнему не допускает у одного человека двух основных мест работы. Поэтому внешний совместитель сначала должен уволиться с прежнего основного места. После чего возможны варианты: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.
— Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке: как рассчитать
При увольнении сотруднику положена компенсация за неиспользованный отпуск и увольнение во время испытательного срока – не исключение.
— Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях ФНС может вызвать директора на допрос и как к нему подготовиться.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 ноября 2025 года
2 😏 46% россиян скептически относятся к «Черной пятнице»
3 📄 С 1 января 2026 года изменится формат пояснений к декларации по НДС
4 Делать ставки с кредитных и корпоративных карт могут запретить
5 ❗ Локальные нормативные акты уже должны соответствовать новым правилам премирования работников
6 Правительство создало рабочую группу по регулированию маркетплейсов. Изменения обещают обсуждать с бизнесом
7 ФНС объяснила, как подать заявление на рассрочку налоговой задолженности
8 Клиенты Т-Банка смогут переводить деньги на Alipay и WeChat Pay
9 ФНС: что делать, если ИП прекратил деятельность, но кассу не снял с регистрации
10 Приняли закон 2025 об обязательной отработке врачей
11 😷 На больничном официально разрешат работать
12 🚀 Х Всероссийская бухгалтерская конференция «БУХ.СОВЕТ» — в Краснодаре! Обсудим налоговую реформу-2026 и отчетность за 2025 год
13 Минфин: мы пытаемся «собрать доходы отовсюду, откуда можем»
14 Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки
15 ❔ Нужно ли сдавать нулевую УСН-декларацию, если доход будет только в следующем году
16 🔢 «Клерк» поможет рассчитать накопления в НПФ
17 Станет больше объектов, у которых налог на имущество зависит от кадастровой стоимости
18 Власти будут защищать маркетплейсы от недобросовестных покупателей
19 💰 Кто получает самые высокие зарплаты среди офисных работников в 2025 году
20 Прогноз: зарплатная гонка завершится в 2026 году
21 💣 Центробанк: крупные переводы самому себе — признак мошеннических действий
22 Гуманитарная и благотворительная помощь участникам СВО снижает налог на прибыль
23 Призывников будут штрафовать круглый год за несообщение о переезде
24 Только сегодня — продаем уникальный тариф Клерк.Премиум на 9 месяцев со скидкой 46%
25 Компаниям хотят установить оборотные штрафы за отказ перейти на отечественный софт
26 Минпромторг хочет создать единый институт онлайн- и офлайн-ретейла — аналог СРО
27 В 2026 году СФР будет единовременно выплачивать пенсионные накопления до 440 тыс. рублей
28 Для КИК ужесточат условия получения льготы по налогу на прибыль
29 Новый рекорд: 8 из 10 заявок на кредиты остаются без одобрения
30 Законопроект 2025 о больничных для самозанятых приняли в первом чтении
31 Налоговики: как получить выписку о применяемом режиме налогообложения
32 📄 Утвердили документы для льгот по НДС производителям и импортерам БПЛА
33 Одному из многодетных родителей могут сократить рабочую неделю
34 К сайтам аккредитованных IT-компаний вводят новые требования. Если их не соблюдать – аккредитацию аннулируют
Мероприятия
Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения в работе бухгалтера
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Что изменится в работе с самозанятыми в 2026 году: виды деятельности, риски и проверки
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Бухгалтер на аутсорсе в 2026 году: новые реалии, договор, стоимость услуг и взаимоотношения с клиентами
Дата проведения: 13 ноября, четверг
Денежные средства компании: ОДДС, умные таблицы, дашборд. Консультация с экспертом Екатериной Ярушкиной
Дата проведения: 14 ноября, пятница
Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2025-2026 гг.
Дата проведения: 17 ноября, понедельник
АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году?
Дата проведения: 17 ноября, понедельник
ВЭД – 2026: новые правила, налоги и проверки
Дата проведения: 18 ноября, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6007. Технологический сбор начнут взимать с готовой техники
Вводить техсбор будут поэтапно: сначала с готовой аппаратуры, потом с электронных компонентов и модулей.
— Как сэкономить на уплате экосбора при вывозе товара
Производители и импортеры определенных товаров и упаковки несут ответственность за сдачу отчетности и внесение платежа по экологическому сбору. Однако при вывозе товаров и упаковки за пределы РФ экологический сбор платить не нужно, достаточно подтвердить факт вывоза. Рассмотрим, как это сделать.
— Могут разрешить работать официально во время больничного. 💉«Ночной бухгалтер» № 2057
Вместо бинарного подхода к больничным хотят ввести адаптивный режим. Сотрудники смогут получать больничные и одновременно работать за зарплату.
Блоги компаний
ТОП-10 курсов по разработке игр на Unity в 2025 году
ТОП–10 криптобирж для России без ограничений на 2025 год: актуальный рейтинг для пользователей
Налоговая реформа–2026: 3 законных способа снизить налоговую нагрузку + шпаргалка
Отчетность без боли: как 1С:ERP помогает финдиру спать спокойно
Как правильно оформить сотрудника на удаленку: подробное руководство для работодателя
Как выполнить требования к обработке персональных данных сотрудников в 2025/2026 году: гайд для работодателя
Как изменятся налоги для ИП на ПСН в 2026 году
Как подписать документы в телефоне: фрилансерам и удаленщикам
5 инструментов для бизнеса в «Черную пятницу»
Сергей Козлов, Мегаплан: У нас своя ниша, она не меняется
❗️ Только один день — подписка Клерк.Премиум на 9 месяцев со скидкой 46%
Консультации
ИП на УСН, имеет лицензию на дополнительное образование. Обучение детей, уроки проходят онлайн. Если ИП превысит лимит УСН, распространяется ли освобождение от НДС?
Подписант в первичных документах
Исправление ошибок в чеках онлайн-кассы
Переход с Патента на АУСН (Доходы минус Расходы)
туристический сбор положение о командировках
Передача имущества учредителям при ликвидации.
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата от 80000 до 80000 ₽, Москва, Гибкий график
— Бухгалтер-кассир Зарплата от 100000 до 110000 ₽, Долгопрудный, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер по сопровождению ИП и ООО
— Начальник отдела по работе с персоналом
Трибуна
Минфин предлагает исключить пошлину за ввод данных в «Честный знак» из поправок в НК
Как адвокат создает договор на интеллектуальную собственность: 6 шагов
💰 7 ноября погашены, находящиеся в моем портфеле, облигации "Электрорешения выпуск 1"
НДС на УСН с 2026 года: как рассчитать налоговую нагрузку и не потерять бизнес на старте реформы
💸 Топ-15 дивидендов на ближайший год от аналитиков БКС: кто больше всех заплатит? Доходность до 25%
Три неочевидные причины роста рынка. Обзор уровней для ваших решений
💡 Реинвестируем купоны: когда это выгодно, а когда — нет
Как предпринимателям на УСН и патенте подготовиться к налоговым изменениям 2026 года
О ставке по НДС при организации перевозки импортного груза по территории РФ
👤 ВТБ — «капитал есть, но лучше подождать». Превратится ли обещание выплатить 50% прибыли в очередное «не сейчас?». Разбор отчета
В игры на Клерке за две недели бухгалтеры поиграли 201,7 ч, sanyokk проиграл 2,5 часа
Как продвигать блог в Дзене: честная инструкция без воды
Как мы обновили курс Бухгалтер с нуля: тренажеры вместо тетрадок
Обзор: снижение налогов на мигрантов, внесудебный штраф бухгалтеров, НДФЛ при перераспределении земли
Как октябрь изменил правила закупок: новые требования, риски и возможности
Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21482 от 21.10.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/21509 от 21.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/80574 от 21.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/81053 от 22.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/81521 от 23.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/81365 от 23.10.2019
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21492@ от 21.10.2019
Минфин РФ: № 03-05-06-01/81052 от 22.10.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-03/81008 от 22.10.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию