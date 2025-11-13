Утренний бухгалтер № 6008. С 1 января 2026 года будет новый формат пояснений к декларации по НДС

С 1 января 2026 года изменится формат пояснений к декларации по НДС.

Депутаты хотят внести изменения в ТК и сократить рабочую неделю многодетным.

Как научиться вести управленческий учет, говорить с директором на одном языке и увеличить собственный доход, узнаете здесь.

Компании и ИП могут онлайн заказать электронную выписку о применении спецрежимов налогообложения.

Призывников разрешили штрафовать за несообщение в военкомат о переезде в течение всего года, а не только во время призыва.

Банки могут признать подозрительной операцией перевод крупной суммы денег самому себе по Системе быстрых платежей.

Отчетность без боли: как 1С:ERP помогает финдиру спать спокойно, узнаете из статьи.

Поправки в ТК: на больничном можно будет работать, если врач разрешит.