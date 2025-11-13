ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
Утренний бухгалтер № 6008. С 1 января 2026 года будет новый формат пояснений к декларации по НДС

ФНС утвердила поправки в электронный формат представления пояснений к декларации по НДС.

С 1 января 2026 года изменится формат пояснений к декларации по НДС.

Депутаты хотят внести изменения в ТК и сократить рабочую неделю многодетным.

Компании и ИП могут онлайн заказать электронную выписку о применении спецрежимов налогообложения.

Призывников разрешили штрафовать за несообщение в военкомат о переезде в течение всего года, а не только во время призыва.

Банки могут признать подозрительной операцией перевод крупной суммы денег самому себе по Системе быстрых платежей.

Поправки в ТК: на больничном можно будет работать, если врач разрешит.

Разборы законов

Повестка для уточнения данных в воинском учете: что делать работодателю

Повестка для уточнения данных — это документ, направленный гражданину для подтверждения и актуализации личной информации, включенной в реестр воинского учета (Ф.И.О., место жительства, образование, трудоустройство, семейное положение, состояние здоровья и т.п.).

Клиенты платят по QR-коду: нужно ли организации применять ККТ. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, нужно ли организации применять ККТ при оплате по QR-коду.

Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО

В 2025 году трудовое законодательство по-прежнему не допускает у одного человека двух основных мест работы. Поэтому внешний совместитель сначала должен уволиться с прежнего основного места. После чего возможны варианты: полное прекращение трудового договора с последующим приемом на новую должность или изменение условий действующего договора через дополнительное соглашение.

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке: как рассчитать

При увольнении сотруднику положена компенсация за неиспользованный отпуск и увольнение во время испытательного срока – не исключение.

Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях ФНС может вызвать директора на допрос и как к нему подготовиться.

Утренний бухгалтер № 6007. Технологический сбор начнут взимать с готовой техники

Вводить техсбор будут поэтапно: сначала с готовой аппаратуры, потом с электронных компонентов и модулей.

Как сэкономить на уплате экосбора при вывозе товара

Производители и импортеры определенных товаров и упаковки несут ответственность за сдачу отчетности и внесение платежа по экологическому сбору. Однако при вывозе товаров и упаковки за пределы РФ экологический сбор платить не нужно, достаточно подтвердить факт вывоза. Рассмотрим, как это сделать.

Могут разрешить работать официально во время больничного. 💉«Ночной бухгалтер» № 2057

Вместо бинарного подхода к больничным хотят ввести адаптивный режим. Сотрудники смогут получать больничные и одновременно работать за зарплату.

