Розница и грузоперевозки остаются на ПСН, но лимит снижают: обзор поправок в НК-2026 по патенту

Лимит по ПСН будет снижаться поэтапно.

Автор

Что случилось

Опубликованы поправки ко второму чтению законопроекта № 1026190-8 с налоговой реформой-2026.

Какие поправки по ПСН планировались в этом законопроекте, принятом в первом чтении, мы рассказывали тут.

Ко второму чтению многое поменялось. Рассказываем, что в итоге изменится по ПСН, а что нет.

Новый лимит дохода по ПСН с 2026 года

Изначально лимит дохода по ПСН хотели снизить с 60 до 10 млн рублей. В итоге это снижение будет, но пройдет оно поэтапно:

  • для 2026 года лимит дохода за 2025 год и в течение 2026 года – 20 млн руб.;

  • для 2027 года лимит дохода за 2026 год и в течение 2027 года – 15 млн руб.

Далее с 2028 года лимит дохода по ПСН – 10 млн рублей.

Виды деятельности на ПСН в 2026 году

Изначально планировали исключить из перечня ПСН розничную торговлю и грузоперевозки.

Позже в кабмине заявили, что рознице оставят ПСН, но только для сельской местности.

В итоге из законопроекта убрали вообще все поправки относительно видов деятельности по ПСН.

То есть и розница, и грузоперевозки остаются в перечне. По ним по-прежнему можно применять ПСН.

Изменение физпоказателей на ПСН в 2026 году

Эта поправка была в первом чтении и сохранилась ко второму чтению законопроекта.

Если у ИП изменились физпоказатели (количество сотрудников, автомобилей и т. д.), то он сможет подать заявление, по которому ему выдадут новый патент взамен прежнего и налог пересчитают.

Подать заявление на новый патент надо в течение 10 дней со дня изменения физических показателей.

После этого налоговики пересчитают налог по старому патенту с момента его выдачи до момента выдачи нового патента.

