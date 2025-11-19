🔥Закрытый перечень расходов по УСН стал открытым, лимиты для НДС снизили: все поправки в НК-2026 по упрощенке

Ставки НДС 5% и 7% в 2026 году

С учетом индексации на коэффициент-дефлятор применять пониженные ставки НДС при УСН в 2026 году можно будет при таком доходе:

НДС 5% – от 20 млн до 272,5 млн руб.;

НДС 7% – от 272,5 млн до 490,5 млн руб.

С 2026 года заработает правило, по которому от пониженных ставок НДС 5% и 7% можно будет один раз отказаться досрочно.

Напомним, если упрощенцы выбрали пониженные ставки НДС, то применять их нужно 12 кварталов подряд. Но с 2026 года у этой нормы будет послабление.

В течение первых четырех кварталов применения пониженной ставки НДС можно будет отказаться от нее и перейти на ставку 22%.

То есть, можно сдать 3 декларации по НДС со ставкой 5% без вычетов, а 4-ую декларацию по НДС сдать уже со ставкой 22% с вычетами.

Этим правом могут воспользоваться и те упрощенцы, которые выбрали ставку НДС 5% (7%) со 2 квартала 2025 года. Однако пока неизвестно, какое мнение на этот счет будет у Минфина.