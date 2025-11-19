ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
УСН
🔥Закрытый перечень расходов по УСН стал открытым, лимиты для НДС снизили: все поправки в НК-2026 по упрощенке

🔥Закрытый перечень расходов по УСН стал открытым, лимиты для НДС снизили: все поправки в НК-2026 по упрощенке

ИП на УСН будут по-новому считать взносы 1%, а с процентов по счету будут платить НДФЛ. В перечень расходов по УСН включили иные расходы, как при ОСНО.

Автор

Что случилось

Во втором чтении принят законопроект № 1026190-8 с налоговой реформой-2026.

В этом материале разберем, что изменится по УСН.

Про поправки по ПСН читайте здесь.

Лимиты для освобождения от НДС на УСН в 2026 году

Лимиты дохода для освобождения от НДС на УСН будут такие:

  • в 2026 году – 20 млн руб.;

  • в 2027 году – 15 млн руб.;

  • с 2028 года – 10 млн руб.

Таким образом, НДС-лимит на УСН будет снижаться до 10 млн руб. поэтапно, а не резко, как это было предусмотрено в первой версии законопроекта.

Ставки НДС 5% и 7% в 2026 году

С учетом индексации на коэффициент-дефлятор применять пониженные ставки НДС при УСН в 2026 году можно будет при таком доходе:

  • НДС 5% – от 20 млн до 272,5 млн руб.;

  • НДС 7% – от 272,5 млн до 490,5 млн руб.

С 2026 года заработает правило, по которому от пониженных ставок НДС 5% и 7% можно будет один раз отказаться досрочно.

Напомним, если упрощенцы выбрали пониженные ставки НДС, то применять их нужно 12 кварталов подряд. Но с 2026 года у этой нормы будет послабление.

В течение первых четырех кварталов применения пониженной ставки НДС можно будет отказаться от нее и перейти на ставку 22%.

То есть, можно сдать 3 декларации по НДС со ставкой 5% без вычетов, а 4-ую декларацию по НДС сдать уже со ставкой 22% с вычетами.

Этим правом могут воспользоваться и те упрощенцы, которые выбрали ставку НДС 5% (7%) со 2 квартала 2025 года. Однако пока неизвестно, какое мнение на этот счет будет у Минфина.

Концессионеры на УСН в 2026 году

Концессионеры на УСН не могут применять освобождение от НДС и пониженные ставки, даже если лимит дохода позволяет. Но с 2026 года будет послабление.

Освобождение от НДС и ставки 5% и 7% разрешат тем упрощенцам, у которых есть концессионное соглашение в отношении коммунальных объектов, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.

Коммунальные объекты такие:

  • теплоснабжения;

  • централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

  • отдельных объектов таких систем.

Расходы на УСН в 2026 году

Перечень расходов по УСН долгие годы был закрытым. На это постоянно указывал Минфин в своих многочисленных письмах.

Отметим, что в этом перечне отсутствуют многие расходы, которые учитывают компании на ОСНО.

Но с 2026 года перечень расходов на УСН практически станет открытым. Туда вносят новый пункт:

иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

Кроме того, на УСН разрешат учитывать расходы не только на создание и приобретение нематериальных активов, но и на их:

  • достройку;

  • дооборудование;

  • реконструкцию;

  • модернизацию;

  • техническое перевооружение.

Пониженные ставки по УСН в 2026 году

Регионы по-прежнему смогут устанавливать льготные ставки по УСН:

  • от 1% до 6% для УСН «доходы»;

  • от 5% до 15% для УСН «доходы минус расходы»;

  • 0% (налоговые каникулы).

Но теперь эти льготы будут регулировать федеральные власти.

Вводить льготы регионы смогут только для тех видов деятельности и на тех условиях, которые определит Правительство.

Запрет на УСН в 2026 году

Пополнили перечень тех, кто не может применять УСН. Туда включили международные компании.

Переход с УСН на ОСНО в 2026 году

При переходе с УСН на ОСНО можно будет принимать в расход товары и имущественные права, которые были оплачены при УСН, но не признаны в расходах.

Это правило касается расходов за последние 3 года до перехода на ОСНО.

Сейчас учитывать в расходах для налога на прибыль можно только те прошлогодние товары, которые были не оплачены на УСН.

Взносы ИП 1% в 2026 году

Пропишут правило расчета взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Сейчас в НК РФ ничего не сказано по то, что доходы надо уменьшать на расходы, хотя на практике расчет ведется именно так.

С 2026 года при расчете базы для взносов 1% на доходно-расходной УСН будут по-прежнему учитывать расходы, но уже не все.

Расходы в виде взносов ИП (как фиксированных, так и 1%) не будут учитываться при расчете базы для взноса 1%.

То есть база для налога по УСН и база для взносов 1% будет разная. Аналогичный расчет с 2024 года был введен для ИП на ОСНО.

Проценты по счетам ИП на УСН в 2026 году

Доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, у ИП на УСН будут облагаться НДФЛ как у обычных физлиц.

Напомним, физлица платят НДФЛ с процентов на основании налогового уведомления, которое присылает ФНС.

Не уточняется, какие именно имеются в виду счета, а значит расчетные счета ИП тоже подпадают под эту норму. Надеемся, что Минфин разъяснит эту ситуацию.

Адвокаты

В НК РФ наконец-то пропишут право адвокатов параллельно вести предпринимательскую деятельность на УСН.

То есть, можно быть одновременно адвокатом на ОСНО и ИП на УСН.

Свое право вести бизнес на упрощенке адвокаты отстаивали в судах. Раньше Минфин был категорически против этого, но потом смирился (письмо от 12.08.2024 № 03-11-09/75324). Теперь эту норму закрепят в НК РФ.

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет