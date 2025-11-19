🔥Закрытый перечень расходов по УСН стал открытым, лимиты для НДС снизили: все поправки в НК-2026 по упрощенке

Что случилось
Во втором чтении принят законопроект № 1026190-8 с налоговой реформой-2026.
В этом материале разберем, что изменится по УСН.
Про поправки по ПСН читайте здесь.
Лимиты для освобождения от НДС на УСН в 2026 году
Лимиты дохода для освобождения от НДС на УСН будут такие:
в 2026 году – 20 млн руб.;
в 2027 году – 15 млн руб.;
с 2028 года – 10 млн руб.
Таким образом, НДС-лимит на УСН будет снижаться до 10 млн руб. поэтапно, а не резко, как это было предусмотрено в первой версии законопроекта.
Ставки НДС 5% и 7% в 2026 году
С учетом индексации на коэффициент-дефлятор применять пониженные ставки НДС при УСН в 2026 году можно будет при таком доходе:
НДС 5% – от 20 млн до 272,5 млн руб.;
НДС 7% – от 272,5 млн до 490,5 млн руб.
С 2026 года заработает правило, по которому от пониженных ставок НДС 5% и 7% можно будет один раз отказаться досрочно.
Напомним, если упрощенцы выбрали пониженные ставки НДС, то применять их нужно 12 кварталов подряд. Но с 2026 года у этой нормы будет послабление.
В течение первых четырех кварталов применения пониженной ставки НДС можно будет отказаться от нее и перейти на ставку 22%.
То есть, можно сдать 3 декларации по НДС со ставкой 5% без вычетов, а 4-ую декларацию по НДС сдать уже со ставкой 22% с вычетами.
Этим правом могут воспользоваться и те упрощенцы, которые выбрали ставку НДС 5% (7%) со 2 квартала 2025 года. Однако пока неизвестно, какое мнение на этот счет будет у Минфина.
Концессионеры на УСН в 2026 году
Концессионеры на УСН не могут применять освобождение от НДС и пониженные ставки, даже если лимит дохода позволяет. Но с 2026 года будет послабление.
Освобождение от НДС и ставки 5% и 7% разрешат тем упрощенцам, у которых есть концессионное соглашение в отношении коммунальных объектов, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.
Коммунальные объекты такие:
теплоснабжения;
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
отдельных объектов таких систем.
Расходы на УСН в 2026 году
Перечень расходов по УСН долгие годы был закрытым. На это постоянно указывал Минфин в своих многочисленных письмах.
Отметим, что в этом перечне отсутствуют многие расходы, которые учитывают компании на ОСНО.
Но с 2026 года перечень расходов на УСН практически станет открытым. Туда вносят новый пункт:
иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК РФ.
Кроме того, на УСН разрешат учитывать расходы не только на создание и приобретение нематериальных активов, но и на их:
достройку;
дооборудование;
реконструкцию;
модернизацию;
техническое перевооружение.
Пониженные ставки по УСН в 2026 году
Регионы по-прежнему смогут устанавливать льготные ставки по УСН:
от 1% до 6% для УСН «доходы»;
от 5% до 15% для УСН «доходы минус расходы»;
0% (налоговые каникулы).
Но теперь эти льготы будут регулировать федеральные власти.
Вводить льготы регионы смогут только для тех видов деятельности и на тех условиях, которые определит Правительство.
Запрет на УСН в 2026 году
Пополнили перечень тех, кто не может применять УСН. Туда включили международные компании.
Переход с УСН на ОСНО в 2026 году
При переходе с УСН на ОСНО можно будет принимать в расход товары и имущественные права, которые были оплачены при УСН, но не признаны в расходах.
Это правило касается расходов за последние 3 года до перехода на ОСНО.
Сейчас учитывать в расходах для налога на прибыль можно только те прошлогодние товары, которые были не оплачены на УСН.
Взносы ИП 1% в 2026 году
Пропишут правило расчета взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Сейчас в НК РФ ничего не сказано по то, что доходы надо уменьшать на расходы, хотя на практике расчет ведется именно так.
С 2026 года при расчете базы для взносов 1% на доходно-расходной УСН будут по-прежнему учитывать расходы, но уже не все.
Расходы в виде взносов ИП (как фиксированных, так и 1%) не будут учитываться при расчете базы для взноса 1%.
То есть база для налога по УСН и база для взносов 1% будет разная. Аналогичный расчет с 2024 года был введен для ИП на ОСНО.
Проценты по счетам ИП на УСН в 2026 году
Доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, у ИП на УСН будут облагаться НДФЛ как у обычных физлиц.
Напомним, физлица платят НДФЛ с процентов на основании налогового уведомления, которое присылает ФНС.
Не уточняется, какие именно имеются в виду счета, а значит расчетные счета ИП тоже подпадают под эту норму. Надеемся, что Минфин разъяснит эту ситуацию.
Адвокаты
В НК РФ наконец-то пропишут право адвокатов параллельно вести предпринимательскую деятельность на УСН.
То есть, можно быть одновременно адвокатом на ОСНО и ИП на УСН.
Свое право вести бизнес на упрощенке адвокаты отстаивали в судах. Раньше Минфин был категорически против этого, но потом смирился (письмо от 12.08.2024 № 03-11-09/75324). Теперь эту норму закрепят в НК РФ.
