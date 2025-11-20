Взносы за директора с МРОТ: поправки в НК-2026

Что случилось
Госдума приняла законопроект с поправками в НК РФ, среди которых – нововведение про страховые взносы за директоров коммерческих организаций.
Эта новая норма вызывает много вопросов у бизнеса. Разъяснений Минфина по этому вопросу пока нет. А разъяснения очень нужны, так как из формулировок НК РФ сложно сделать однозначный вывод.
Давайте разбираться.
Новая норма НК РФ
Новая норма НК про взносы на директоров звучит так:
В случае, если за календарный месяц расчетного (отчетного) периода сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК (за исключением сумм, указанных в статье 422 НК), начисленных в отношении физлица, являющегося единоличным исполнительным органом коммерческой организации, составляет менее величины МРОТ, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода, то для целей определения базы для исчисления страховых взносов за такой расчетный (отчетный) период в отношении данного физлица сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК (за исключением сумм, указанных в статье 422 НК), за указанный месяц принимается равной величине МРОТ, установленного федеральным законом на начало такого расчетного (отчетного) периода.
При осуществлении физлицом полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации неполный месяц указанная величина определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца, в течение которых осуществлялись такие полномочия.
Другими словами:
Если выплаты, начисленные за директора, за месяц составляют менее федерального МРОТ, установленного на начало года, то взносы надо начислять с МРОТ. То есть, неважно, какая зарплата начислена директору фирмы, взносы надо начислить с МРОТ.
Но если директор осуществляет свои полномочия ЕИО неполный месяц, то взносы надо начислять в пропорции.
Размер взносов за директора в 2026 году
С 01.01.2026 федеральный МРОТ составит 27 093 руб.
Таким образом взносы с МРОТ составят 27 093 х 30% = 8 127,90 руб.
За год за директора надо уплатить как минимум такую сумму взносов: 8 127,90 х 12 = 97 534,80 руб.
Взносы за директора за неполный месяц: анализ нормы НК
По новой норме НК взносы за директора надо считать не от целого МРОТ, а в пропорции, при осуществлении им полномочий единоличного исполнительного органа организации неполный месяц.
Заметьте, что идет именно об осуществлении полномочий ЕИО, а не об исполнении обязанностей директора по трудовому договору.
Грубо говоря, обязанности ЕИО директор осуществляет все время пока он значится в ЕГРЮЛ —днем и ночью, в болезни и здравии. Во время нахождения в отпуске полномочия ЕИО за директором сохраняются даже при назначении исполняющего обязанности.
Таким образом если буквально трактовать новую норму НК, то считать взносы с части МРОТ (в пропорции) надо только в двух случаях:
человек внесен в ЕГРЮЛ в качестве ЕИО в середине месяца (когда фирма открылась или в ней сменился директор);
по данным ЕГРЮЛ человек больше не ЕИО с середины месяца (когда фирма закрылась или в ней сменился директор).
Во всех остальных случаях, пока директор числится в ЕГРЮЛ как ЕИО, он осуществляет полномочия ЕИО даже если он:
в ежегодном отпуске;
в отпуске без сохранения зарплаты;
на больничном;
в отпуске по уходу за ребенком;
и т.д.
А раз так, то строго по новой норме НК в ее буквальном толковании, пока человек числится в ЕГРЮЛ как ЕИО коммерческой фирмы, за него ежемесячно надо платить взносы в сумме 8 127,90 руб.
И неважно, работает фирма или нет, начисляется директору зарплата или нет.
Взносы за директора за неполный месяц: предположения
Но все ли действительно так жестко, что каждая нулевая фирма в России (коих очень много) должна платить 97 тыс. в год только за то, что в ЕГРЮЛ в качестве ЕИО значится физическое лицо?
Не исключено, что новая норма НК по задумке Минфина – не столь одиозная.
Главные вопросы, которые сейчас волнуют бухгалтеров по этой норме – надо ли начислять взносы:
если директор находится в отпуске без сохранения зарплаты;
если с директором в принципе не заключен трудовой договор и никаких выплат, кроме дивидендов, ему нет.
Напомним, по мнению Минтруда и Роструда никаких трудовых отношений с директором-единственным учредителем нет и быть не может, потому что человек не может работать по трудовому договору в своей компании (письма от 25.07.2024 № ПГ/13735-6-1, от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038). Минфин заявляет, что взносы на выплаты директору включать в расходы по УСН нельзя (письмо от 19.04.2024 № 03-11-06/2/37246).
В зависимости от того, какой смысл Минфин заложил в эту новую норму НК, может быть два сценария:
1) Взносы надо начислять за всех директоров, даже если нет трудового договора или оформлен отпуск без сохранения зарплаты.
2) За время отпуска без сохранения зарплаты или при отсутствии трудового договора взносы за директора начислять не надо.
Рассмотрим, какие «подводные камни» ждут бизнес и власти при каждом из этих двух вариантах.
Вариант № 1. Отпуск без сохранения зарплаты не спасет от взносов
Если придется начислять взносы за любого директора, который числится в ЕГРЮЛ, то под раздачу, в том числе, попадут такие люди:
заключившие контракт или мобилизованные участники СВО (трудовой договор с ними приостановлен);
женщины на поздних сроках беременности (у них больничный лист);
молодые мамы с младенцами на руках (у них отпуск по уходу за ребенком);
тяжело больные или травмированные люди (у них больничный лист).
Сейчас в НК РФ никаких исключений ни для кого, кто осуществляет полномочия ЕИО, нет.
Для ИП, которые находятся на СВО или в отпуске по уходу за ребенком, предусмотрено право не платить за этот период взносы. А для директоров такой льготы нет.
Вариант № 2. Отпуск без сохранения зарплаты спасет от взносов
Если за время отпуска без сохранения зарплаты начислять взносы за директора не надо, то новая норма коснется в основном тех, кто работает по совместительству или на основном месте, но неполный день.
Вместе с тем не исключено, что те, кто сейчас платит взносы за директора, но не с целого МРОТ, в 2026 году отправят его в отпуск без сохранения зарплаты.
Например, директор – совместитель и числится на 0,25 ставки. Ему начисляют зарплату 10 000 руб. Ежемесячно в бюджет за директора платят взносы 3 000 руб.
Но с 2026 года минимальные взносы – более 8 тыс. руб.
Если этот директор оформит себе отпуск без сохранения зарплаты, то он не будет платить взносы вообще, тогда как в 2025 году платил 3 тыс. рублей.
Получается, что в 2025 году бюджет получает за этого директора 3 тыс. руб. в месяц, а в 2025 году он готов принять либо 8 тыс. руб., либо ничего. Таким образом, от этой компании в 2026 году бюджет планировал получать на 5 тыс. руб. в месяц больше, а получит на 3 тыс. руб. меньше.
А как вы думаете, коллеги, какой вариант трактовки новой нормы НК выдаст Минфин? Будет ли учитываться отпуск без сохранения зарплаты для пропорционального начисления взносов?
Приглашаем вас принять участие в опросе.
Как вы думаете, в 2026 году придется платить взносы за директора с МРОТ, если нет выплат из-за отпуска без сохранения зарплаты?
Анонимный опрос
