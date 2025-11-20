Взносы за директора с МРОТ: поправки в НК-2026

Взносы за директора за неполный месяц: анализ нормы НК

По новой норме НК взносы за директора надо считать не от целого МРОТ, а в пропорции, при осуществлении им полномочий единоличного исполнительного органа организации неполный месяц.

Заметьте, что идет именно об осуществлении полномочий ЕИО, а не об исполнении обязанностей директора по трудовому договору.

Грубо говоря, обязанности ЕИО директор осуществляет все время пока он значится в ЕГРЮЛ —днем и ночью, в болезни и здравии. Во время нахождения в отпуске полномочия ЕИО за директором сохраняются даже при назначении исполняющего обязанности.

Таким образом если буквально трактовать новую норму НК, то считать взносы с части МРОТ (в пропорции) надо только в двух случаях:

человек внесен в ЕГРЮЛ в качестве ЕИО в середине месяца (когда фирма открылась или в ней сменился директор);

по данным ЕГРЮЛ человек больше не ЕИО с середины месяца (когда фирма закрылась или в ней сменился директор).

Во всех остальных случаях, пока директор числится в ЕГРЮЛ как ЕИО, он осуществляет полномочия ЕИО даже если он:

в ежегодном отпуске;

в отпуске без сохранения зарплаты;

на больничном;

в отпуске по уходу за ребенком;

и т.д.

А раз так, то строго по новой норме НК в ее буквальном толковании, пока человек числится в ЕГРЮЛ как ЕИО коммерческой фирмы, за него ежемесячно надо платить взносы в сумме 8 127,90 руб.

И неважно, работает фирма или нет, начисляется директору зарплата или нет.