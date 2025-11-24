Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица

ЦОК КПП Аналитик 24.11 Мобильная
Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.
Госдума приняла закон с поправками в НК РФ, среди которых – изменения в тарифах страховых взносов.

Смотрите в нашей таблице, для кого какие тарифы будут действовать с 2026 года.

Норма НК РФ

Плательщик

Тариф взносов

Норма НК РФ

Период применения тарифа

Пп.1 п. 1 ст. 419 НК

Общий случай

До предельной базы – 30%;

Свыше предельной базы – 15,1%

П. 3 ст. 425 НК

Бессрочно

Пп.3 п.1 ст. 427 НК

IT-компании

До предельной базы – 15%;

Свыше предельной базы – 7,6%

П. 2.2-2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.4 п.1 ст. 427 НК

Выплаты членам экипажей судов

0%

П. 2.3 ст. 427 НК

До конца 2037 года

Пп.7 п.1 ст. 427 НК

НКО на УСН (соцобслуживание, культура, спорт)

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Только на 2026 год

Пп.8 п.1 ст. 427 НК

Благотворительные организации

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Только на 2026 год

Пп.10 п.1 ст. 427 НК

Участники проекта «Сколково»

До предельной базы:

30% с 1,5 МРОТ;

15% свыше 1,5 МРОТ.

Свыше предельной базы:

15,1% с 1,5 МРОТ;

15% свыше 1,5 МРОТ

П. 2.4 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.11 п.1 ст. 427 НК

Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.12 п.1 ст. 427 НК

Резиденты ТОР

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.13 п.1 ст. 427 НК

Резиденты СПВ

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.14 п.1 ст. 427 НК

Резиденты ОЭЗ в Калининградской области

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.15 п.1 ст. 427 НК

Производители анимационной аудиовизуальной продукции

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.16 п.1 ст. 427 НК

Участники САР в Калининграде и Приморском крае

0%

П. 2.3 ст. 427 НК

До конца 2027 года

Пп.17 п.1 ст. 427 НК

Малый и средний бизнес отдельных отраслей (перечень утвердит Правительство)

До предельной базы:

30% с 1,5 МРОТ;

15% свыше 1,5 МРОТ.

Свыше предельной базы:

15,1% с 1,5 МРОТ;

15% свыше 1,5 МРОТ

П. 2.4 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.71 п.1,

п. 13.1 ст. 427 НК

Общепит

До предельной базы:

30% с 1,5 МРОТ;

15% свыше 1,5 МРОТ.

Свыше предельной базы:

15,1% с 1,5 МРОТ;

15% свыше 1,5 МРОТ

П. 2.4 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.17 п.1,

п. 13.2 ст. 427 НК

Малый и средний бизнес обрабатывающих отраслей

До предельной базы:

30% с 1,5 МРОТ;

7,6% свыше 1,5 МРОТ.

Свыше предельной базы:

15,1% с 1,5 МРОТ;

7,6% свыше 1,5 МРОТ

П. 2.5 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.18 п.1 ст. 427 НК

Радиоэлектронные компании

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.19 п.1 ст. 427 НК

Организации на Курильских островах

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.20 п.1 ст. 427 НК

Выплаты студентам в студотрядах

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.21 п.1 ст. 427 НК

Участники промышленных кластеров

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.22 п.1 ст. 427 НК

Участники СЭЗ в новых регионах

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.2 ст. 427 НК

Бессрочно

Пп.23 п.1 ст. 427 НК

Централизованные религиозные организации

До предельной базы – 7,6%;

Свыше предельной базы – 0%

П. 2.6 ст. 427 НК

До конца 2036 года

