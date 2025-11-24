Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица
Госдума приняла закон с поправками в НК РФ, среди которых – изменения в тарифах страховых взносов.
Смотрите в нашей таблице, для кого какие тарифы будут действовать с 2026 года.
Норма НК РФ
Плательщик
Тариф взносов
Норма НК РФ
Период применения тарифа
Общий случай
До предельной базы – 30%;
Свыше предельной базы – 15,1%
Бессрочно
IT-компании
До предельной базы – 15%;
Свыше предельной базы – 7,6%
П. 2.2-2 ст. 427 НК
Бессрочно
Выплаты членам экипажей судов
0%
До конца 2037 года
НКО на УСН (соцобслуживание, культура, спорт)
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Только на 2026 год
Благотворительные организации
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Только на 2026 год
Участники проекта «Сколково»
До предельной базы:
30% с 1,5 МРОТ;
15% свыше 1,5 МРОТ.
Свыше предельной базы:
15,1% с 1,5 МРОТ;
15% свыше 1,5 МРОТ
Бессрочно
Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Резиденты ТОР
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Резиденты СПВ
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Резиденты ОЭЗ в Калининградской области
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Производители анимационной аудиовизуальной продукции
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Участники САР в Калининграде и Приморском крае
0%
До конца 2027 года
Малый и средний бизнес отдельных отраслей (перечень утвердит Правительство)
До предельной базы:
30% с 1,5 МРОТ;
15% свыше 1,5 МРОТ.
Свыше предельной базы:
15,1% с 1,5 МРОТ;
15% свыше 1,5 МРОТ
Бессрочно
Общепит
До предельной базы:
30% с 1,5 МРОТ;
15% свыше 1,5 МРОТ.
Свыше предельной базы:
15,1% с 1,5 МРОТ;
15% свыше 1,5 МРОТ
Бессрочно
Малый и средний бизнес обрабатывающих отраслей
До предельной базы:
30% с 1,5 МРОТ;
7,6% свыше 1,5 МРОТ.
Свыше предельной базы:
15,1% с 1,5 МРОТ;
7,6% свыше 1,5 МРОТ
Бессрочно
Радиоэлектронные компании
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Организации на Курильских островах
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Выплаты студентам в студотрядах
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Участники промышленных кластеров
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Участники СЭЗ в новых регионах
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
Бессрочно
Централизованные религиозные организации
До предельной базы – 7,6%;
Свыше предельной базы – 0%
До конца 2036 года
