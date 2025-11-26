Перестаньте быть «начальником». Станьте режиссером

Роли, которые играют руководители

Шекспир сказал: «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры».

Проблема в том, что большинство руководителей играют только одну роль — «я-начальник». Они приходят на совещание как «босс», дают указания как «босс», гасят конфликты как «босс». Это устаревшая модель. Мир стал сложнее, и ваша управленческая «игра» тоже должна усложниться.

Первая ассоциация со словом «роль» связана с театром или сериалом. Актер играет роль на сцене или перед камерой. Если актер соответствует роли, понимает ее возможности и ограничения, то его ждет успех. Руководя людьми, мы также играем роли.

Роль — в широком смысле, это описание действий, выполняемых кем-то или чем-то (рабочей группой, комитетом и др.) в рамках определенного процесса.

Суть организационной роли управленца через четыре аспекта:

Фокус внимания. На что направлены усилия, ресурсы и энергия. Эмоции. Какой эмоциональный фон подходит решаемой задаче. Ментальные модели. Инструменты мышления, опыт, фильтры восприятия и репрезентации реальности. Психологическое состояние. Осознанный выбор поведения и стиля коммуникации.

Успешные лидеры сегодня — это «многоплановые актеры» в своей организации. Они не просто отдают приказы. Они осознанно переключаются между тремя ключевыми ролями, каждая из которых решает свою задачу.