ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Управление персоналом
Перестаньте быть «начальником». Станьте режиссером

Перестаньте быть «начальником». Станьте режиссером

Единственная задача руководителя как лидера — создать команду, которая работает как мышцы у хищника: согласованно, плавно и мощно. Живые, мыслящие, мотивированные команды — вот новый актив. У такой команды и лидер должен быть ее зеркалом.

Автор

Роли, которые играют руководители

Шекспир сказал: «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры».

Проблема в том, что большинство руководителей играют только одну роль — «я-начальник». Они приходят на совещание как «босс», дают указания как «босс», гасят конфликты как «босс». Это устаревшая модель. Мир стал сложнее, и ваша управленческая «игра» тоже должна усложниться.

Первая ассоциация со словом «роль» связана с театром или сериалом. Актер играет роль на сцене или перед камерой. Если актер соответствует роли, понимает ее возможности и ограничения, то его ждет успех. Руководя людьми, мы также играем роли. 

Роль — в широком смысле, это описание действий, выполняемых кем-то или чем-то (рабочей группой, комитетом и др.) в рамках определенного процесса. 

Суть организационной роли управленца через четыре аспекта:

  1. Фокус внимания. На что направлены усилия, ресурсы и энергия.

  2. Эмоции. Какой эмоциональный фон подходит решаемой задаче.

  3. Ментальные модели. Инструменты мышления, опыт, фильтры восприятия и репрезентации реальности.

  4. Психологическое состояние. Осознанный выбор поведения и стиля коммуникации.

Успешные лидеры сегодня — это «многоплановые актеры» в своей организации. Они не просто отдают приказы. Они осознанно переключаются между тремя ключевыми ролями, каждая из которых решает свою задачу.

Три ключевые роли современного лидера

1. Руководитель: Стратег и драйвер.

Это ваша базовая, статусная роль. Вы задаете вектор и обеспечиваете движение.

  • Фокус внимания: постановка цели, контроль исполнения, достижение результата.

  • Эмоции: уверенность и целеустремленность.

  • Ментальные модели: «Что нам нужно достичь? Кто за что отвечает? Как мы измерим успех?»

  • Состояние: мотивированность, решительность.

Когда включать: при постановке целей, распределении ресурсов, контроле KPI, принятии финальных решений.

2. Эксперт: Хранитель знаний.

Это роль, в которой вы делитесь не властью, а ценностью. Вашим глубинным опытом и экспертизой.

  • Фокус внимания: качественная информация и данные.

  • Эмоции: нейтральность и объективность. Вы не судите, вы информируете.

  • Ментальные модели: «Какие данные здесь релевантны? Как их структурировать? Что говорит наш опыт?»

  • Состояние: внимание, открытость к запросу.

Когда включать: когда команда просит консультации, нуждается в уникальных данных, стоит перед сложным техническим выбором.

3. Модератор: Архитектор взаимодействий.

Самая недооцененная и критически важная роль сегодня. Вы не говорите, что думать, вы создаете процесс, как думать вместе.

  • Фокус внимания: групповая динамика и продуктивная коммуникация.

  • Эмоции: оптимизм и поддержка.

  • Ментальные модели: «Все ли высказались? Как вытащить лучшее из каждого? Как нейтрализовать конфликт и найти консенсус?»

  • Состояние: гибкость, готовность к сотрудничеству.

Когда включать: на мозговых штурмах, стратегических сессиях, при разрешении конфликтов в группе, когда команда «застревает» в обсуждении.

Как это работает на практике? Ловите триггеры

Ваша команда сама подает вам сигналы, какая роль нужна прямо сейчас.

  • Триггер «Не знаем»: Сотрудники ссылаются на пробелы в знаниях. → Вам нужна роль Эксперта.

  • Триггер «Конфликт/Ступор»: Группа спорит, не слышит друг друга, не может родить идею. → Вам нужна роль Модератора.

  • Триггер «Что делать дальше?»: Решения найдены, но нет плана, координации и ответственных. → Вам нужна роль Руководителя.

Три правила бесшовного перевоплощения

Мастерство не в знании ролей, а в их изящном применении.

  1. Диагностируйте ситуацию, а затем реагируйте. Прежде чем вступить в разговор, спросите себя: «Чего не хватает в этой ситуации: направления, знаний или процесса?» Включайте роль адекватно запросу.

  2. «Включайте поворотник». Резкая смена роли дезориентирует команду. Озвучивайте переход: «Позвольте, я сейчас скажу это не как ваш руководитель, а как эксперт в этой области...» или «Давайте я на время стану модератором, чтобы мы услышали все предложения». Это создает прозрачность и безопасность.

  3. Осваивайте роли «за кулисами». Нельзя импровизировать, не отточив навык. Потренируйтесь проводить сессию как модератор в нестрессовой обстановке. Продумайте, как вы структурируете информацию, как эксперт. Ваша уверенность в роли — фундамент доверия команды.

Ваш вызов

Прямо сегодня проанализируйте одно из предстоящих совещаний. 

Какую роль вы планируете играть? Какие триггеры вы можете ожидать от команды? Будьте готовы переключиться.

Ваш статус руководителя — это данность. Ваш авторитет — это то, что вы создаете, виртуозно играя роли, необходимые для победы вашей команды. Играйте на опережение.

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет