Онлайн-калькуляторы 2025-2026, справочники, тесты, тренажеры и другие инструменты для работы бухгалтера, кадровика, предпринимателя

В этом обзоре собраны актуальные полезные инструменты для бухгалтеров, кадровиков и ИП. Если вы не нашли нужного для вас — пишите в комментариях, мы всегда их читаем😉
В статье вы найдете быстрые ссылки и короткие описания, чтобы легко выбрать сервис для своих задач. Все необходимое — в одном месте!
Калькуляторы для бухгалтера
Калькулятор НДС для УСН в 2026 году
Позволяет сравнить налоговую нагрузку при разных ставках НДС на 2026 год, чтобы выбрать выгодный режим.
Калькулятор налоговой нагрузки: УСН с НДС и АУСН в 2026 году
Сравнивает налоговую нагрузку по режимам УСН с НДС и АвтоУСН — подходит для организаций и ИП с доходом до 60 млн.
Расчет НДС и общей налоговой нагрузки на УСН в 2025 году
Позволяет рассчитать НДС по различным ставкам и сравнить общую налоговую нагрузку на УСН для удобного выбора режима налогообложения.
Чек-лист по АУСН
Помогает проверить, точно ли ваш бизнес подходит под этот режим.
Калькулятор расчета пеней онлайн 2025
Автоматически рассчитывает сумму пеней по налогам, зарплате и услугам ЖКХ за просрочку с учетом действующих правил.
Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды
Рассчитывает налог на материальную выгоду от займов и других доходов c учетом актуальных правил.
Расчет фиксированных взносов ИП
Рассчитывает сумму обязательных взносов для индивидуальных предпринимателей с учетом актуальных ставок и особенностей закона.
Калькулятор расчета дней между датами
Вычисляет количество календарных и рабочих дней, а также часов между двумя датами с учетом праздников.
Конвертер валют онлайн, калькулятор
Быстро переводит суммы между разными валютами по актуальному курсу, показывает динамику изменения курса.
Сумма прописью
Переводит любые суммы в текстовый формат прописью — удобно для документов и платежей.
Калькулятор стажа
Автоматически считает трудовой стаж по дате начала и окончания работы, учитывает пробелы и периоды.
Калькуляторы для физлиц
Калькулятор НПД для самозанятых
Рассчитывает налог на профессиональный доход для самозанятых, учитывает доход от физлиц и юрлиц, остаток налогового вычета.
Калькулятор программы долгосрочных сбережений — расчет ПДС 2025
Вычисляет рост накоплений по долгосрочной программе и оценивает ее эффективность (ROI, средняя доходность).
Калькулятор ипотеки
Вычисляет сумму ежемесячного платежа, переплату и основные параметры по ипотеке в разных банках.
Калькулятор инфляции
Показывает, как меняется цена и стоимость денег с учетом инфляции за выбранный период.
Калькулятор стоимости электроэнергии
Позволяет рассчитать расходы на электроэнергию для конкретного прибора по тарифу с учетом потребления.
Тренажеры для бухгалтера
Игра-тренажер — попробуйте восстановить текст базового для бухгалтера закона 402-ФЗ. Тренажер помогает закрепить знания ключевых определений, понятий и убедиться. что вы точно знаете базу.
Заполнение «Расчета по страховым взносам»
Практикум по заполнению формы расчета страховых взносов — тренировка внимательности и точности работы с отчетностью.
Игровая тренировка определения кодов счетов бухгалтерского учета по названиям. Пригодиться как студентам-бухгалтерам, так и тем, кто решит освежить знания или просто захочет посоревноваться с коллегами.
Тренажер для отработки знания проводок: учитесь быстро определять проводку в заданной операции.
Оттачивайте навыки расчета заработной платы — тренажер с примерами и типовыми задачами.
Основы бухгалтерского учета, тренажер
Тестовые задания по основам бухучета с вариантами ответов на задачи и проводки.
В игровой форме определяйте корреспонденцию счетов для типовых хозяйственных операций.
Тренажер баланса: Актив vs Пассив
А вы точно умеете составлять баланс? Поверьте себя — перед вами типичная задача для любого студента-бухгалтера, сможете на основе данных построить верный баланс?
Тренажер: «Проверка контрагента» (детектив)
Тренирует навык анализа и проверки контрагентов — оценивайте благонадежность, выявляйте риски и принимайте решения — работать с таким контрагентом или нет.
Позволяет быстро выучить и проверить размеры налоговых ставок.
Бухгалтерский баланс по упрощенной форме
Практическая игра по составлению простого бухгалтерского баланса — распределяйте данные ОСВ по активу и пассиву.
Бухгалтер маркетплейса: проводки и налоги
Восстанавливайте проводки и рассчитывайте налоги при учете продаж через маркетплейсы на разных налоговых режимах.
Справочники для бухгалтера
Производственный календарь на 2026 год
Удобный производственный календарь бухгалтера.
Удобная таблица для отслеживания сроков уплаты налогов и сдачи отчетности для всех режимов налогообложения.
Ставка рефинансирования Центрального Банка России
Справочник изменений и актуальная информация о ставке рефинансирования, используемой для расчёта пеней, штрафов и финансовых показателей.
План счетов на 2026 год
Актуальный план счетов бухгалтерского учёта с расшифровкой, корреспонденциями и справочной информацией.
Подбор кода должности для ЕФС-1 из ОКЗ
Быстрый поиск и подбор кода должности по Общероссийскому классификатору занятий для заполнения ЕФС-1.
Проверка контрагентов по 40+ источникам
Сервис для проверки компаний: информация по реквизитам, отчетности, рискам, связям и судебным делам.
Справочник ОКВЭД с расшифровкой (ОКВЭД 2)
Поиск и расшифровка кодов видов экономической деятельности, актуальные для документов и отчетности.
Курсы валют
Информация о курсах валют ЦБ РФ, а также конвертер для перевода суммы из одной валюты в другую.
Справочник изменений минимального размера оплаты труда (МРОТ)
История и актуальные значения МРОТ с 2000 года для расчётов зарплат, пособий и социальных выплат.
Тесты для бухгалтера
Тест: как у вас оплачиваются переработки?
Короткий тест — насколько у вас правильно оплачивают сверхурочную работу.
НДС. Интерактивный урок
Интерактивный справочник по основам налога на добавленную стоимость: теория плюс практические вопросы.
Тест: Как оформлять документы в нестандартных ситуациях при приеме на работу?
Самодиагностика для бухгалтеров и кадровиков — оцените свою готовность к нетипичным рабочим ситуациям.
Тест : как правильно определить тип предпринимателя
Тест, который поможет бухгалтеру понять, с каким типом предпринимателя он работает, и подобрать стратегию взаимодействия.
Нечестная игра: Что нужно знать о «черной» бухгалтерии?
Тест-практикум: проверьте свои знания о рисках, нюансах и реальных опасностях работы с нелегальной бухгалтерией.
Тест для бухгалтера маркетплейса
Проверка знаний особенностей бухучета и налогообложения при работе с маркетплейсами.
Шуточный тест для бухгалтера — какое ты животное?
Лёгкий и веселый тест, который покажет, какое бухгалтерское животное кроется внутри вас.
Тест: Сможешь ли ты оформить крутую командировку?
Тест на знания правил и нюансов оформления командировок: оформляйте документы, избегайте ошибок — проверяйте себя в ситуациях, которые встречаются в работе бухгалтера.
Тест сдачи бухгалтерской отчетности за 2025 год. Отчет о движении денежных средств
Проверьте свои знания по заполнению формы движения денежных средств и правильности её сдачи за 2025 год.
Тест на суперспособность: Пройдёте ли вы налоговую проверку?
Узнайте, насколько вы готовы к настоящей налоговой проверке — практические вопросы и реальные ситуации.
Тренажер для бухгалтера по учету ТМЦ
Викторина по учету товарно-материальных ценностей — проверьте свои знания и попрактикуйтесь в расчетах.
Тренажер: Возврат денег из кассы
Проверка для бухгалтеров — правильно ли вы оформляете документы по кассовым операциям.
Тренажёр проводок №4
Реальные задачи с расчетами и проводками.
Тренажер Проводки по капитальным вложениям.
Практические задания по проводкам по капвложениям.
Кассовый предел
Практикум по правильному расчету лимита остатка наличных денежных средств в кассе.
Какие еще инструменты и сервисы были бы полезны в вашей работе? Пишите в комментариях, мы учтем все ваши пожелания.
