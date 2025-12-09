Утренний бухгалтер № 6026. Новые изменения в ТК: самозанятых и ИП отделят от трудовых отношений

Госдума и Минтруд уточнят критерии трудовых отношений, чтобы работодатели не могли заменять их работой с самозанятыми и ИП.

Остаток имущественного вычета по ипотечным процентам предлагают переносить на другое жилье.

Для операторов персданных за их утечку могут ввести оборотные штрафы не менее 25 млн рублей.

С 2026 года за руководителей организации надо платить страховые взносы как минимум с МРОТ. Но глав КФХ эта норма не касается.

ФНС поменяла формат транспортного контейнера при взаимодействии по ТКС. Поправки вступят в силу с 15 декабря 2025 года.

ФНС подготовила проект с изменениями в форму расчета по страховым взносам с 2026 года.

ЦБ хочет обязать банки привязывать ИНН к счетам клиентов. Это нужно для борьбы с дропперами.