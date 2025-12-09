Утренний бухгалтер № 6026. Новые изменения в ТК: самозанятых и ИП отделят от трудовых отношений

Госдума и Минтруд уточнят критерии трудовых отношений, чтобы работодатели не могли заменять их работой с самозанятыми и ИП.
Остаток имущественного вычета по ипотечным процентам предлагают переносить на другое жилье.
Для операторов персданных за их утечку могут ввести оборотные штрафы не менее 25 млн рублей.
С 2026 года за руководителей организации надо платить страховые взносы как минимум с МРОТ. Но глав КФХ эта норма не касается.
ФНС поменяла формат транспортного контейнера при взаимодействии по ТКС. Поправки вступят в силу с 15 декабря 2025 года.
ФНС подготовила проект с изменениями в форму расчета по страховым взносам с 2026 года.
ЦБ хочет обязать банки привязывать ИНН к счетам клиентов. Это нужно для борьбы с дропперами.
Разборы законов
— Исполнительный лист при увольнении: что делать работодателю
Когда увольняется должник – по судебному решению, по алиментам, – работодатели совершают немало ошибок. И платят штрафы, порой высокие (до 100 000 руб.). Разберем, как правильно поступить с исполнительным документом, чтобы не нарушить закон и не попасть под «санкции» ФССП.
— Типовой устав: что это такое и кому подойдет. Мини-курс
За пару минут в коротком видео расскажем, кто может использовать типовой устав, а кому он не подойдет.
— Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки
С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Какие, рассмотрим ниже.
— АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели все нюансы применения АУСН: можно ли обойти НДС, плюсы и минусы АУСН и обязанности бухгалтера на АУСН.
— Как считают пени по УСН при утрате права на ПСН: разъяснения ФНС
Слет с ПСН на УСН при утрате права на патент идет задним числом, но пени начислят только с текущей даты. Техническая возможность сделать такой расчет у ФНС есть.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 ноября 2025 года
2 🥗 Набор продуктов для «Оливье» за 2025 год подорожал на 2%
3 Член Общественной палаты напомнил, как оплачивается работа в новогодние праздники
4 🚗 ГАИ не будет ужесточать требования к регистрации автомобилей с большим сроком эксплуатации
5 ❔ Нужно ли платить с 2026 года взносы с МРОТ за ликвидатора компании
6 ⌛ Заканчивается срок подачи 3-НДФЛ по социальным вычетам за 2022 год
7 Как бухгалтеру перестать тащить на себе все — расскажут эксперты на BUHPROMPT 2025!
8 42% руководителей уверены, что цифровизация освободит половину рабочего времени. Будет даже его избыток
9 Нилов рассказал о требованиях к повышенной оплате сверхурочных работ
10 📄 В декабре уведомление по НДФЛ нужно сдать три раза
11 Пользователи жалуются на сбой в мессенджере MAX
12 Вход на Госуслуги по СМС отменят
13 Минтруд обновит перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних работников
14 🚤 Налогообложение прибыли от эксплуатации судов зависит от характера их эксплуатации
15 Котяков: за семь лет в России потребуется заменить 12 млн сотрудников
16 Центробанк хочет обязать банки привязывать счета клиентов к ИНН
17 ⚡ С 2026 года будет новая форма РСВ
18 💥 Самозанятых и ИП отделят от трудовых отношений: готовится законопроект
19 Мосбиржа начала открывать счета типа «Ин» с 8 декабря 2025 года
20 Стал известен размер минимальной зарплаты в 2026 году после вычета налогов
21 Минфин: расходы для налога на прибыль должны говорить о намерениях получить экономический эффект
22 Приложение Сбера снова появилось в App Store
23 🔥 Новый курс повышения квалификации «Налоговая реформа — 2026» в подарок при покупке подписки Клерк.Премиум
24 Налоговики закрыли одну из фирм Филиппа Киркорова
25 Чтобы комфортно работать с 2026 году, селлерам нужно изменить учет и налогообложение
26 🔁 С 15 декабря 2025 меняется порядок обмена электронными документами с ФНС
27 Как отразить в учете летнюю и зимнюю резину, что ФНС может запросить у банка, как вести учет новогодних подарков партнерам: экспертные разборы за неделю
28 Депутаты не поддерживают запрет банкам владеть маркетплейсами
29 За главу КФХ в 2026 году не надо платить взносы с МРОТ
30 Кабмин выделит больше 500 млн рублей на подготовку кадров для агропромышленного комплекса
31 💥 Рекорд: Кубань стала лидером 2025 по числу новых компаний в сфере гостиничного бизнеса
32 За утечку персональных данных предлагают еще больше повысить штрафы. Минцифры пока хочет подождать
33 Для женщин с детьми до 3 лет запретят устанавливать испытательный срок
34 Остаток вычета по процентам предлагают переносить на другое жилье
35 АУСН появится в Республике Тыва с 1 января 2026 года
36 Для МСП могут в два раза увеличить численность работников по срочным трудовым договорам
37 👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор
38 ❗ До 17 декабря 2025 года нужно утвердить график отпусков
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6025. Нужно ли платить на АУСН страховые взносы за директора из МРОТ
ФНС разъяснила, распространяется ли на АУСН обязанность уплачивать страховые взносы за директора – единственного учредителя компании.
— Оформление командировки в 2026 году: пошаговая инструкция
Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить.
— Как отозвать согласие на обработку персональных данных
Защита персональных данных сейчас строго регламентируется. Физлица имеют право контролировать: кто и как использует личную информацию. Рассказываем, как отозвать согласие на обработку персональных данных.
— Как получить алименты на ребенка старше 18 лет: основания, суммы и документы
Законодательством предусмотрена возможность получения алиментов на ребенка старше 18 лет, но только при выполнении определенных условий. Рассмотрим подробно, каким категориям граждан полагаются выплаты, как рассчитать сумму алиментов и какие документы потребуются для успешного обращения в суд.
— Может ли ИП получать оплату от физлиц на личный счет
В некоторых случаях ИП может понадобиться принимать оплату на личный счет. Это сопряжено с рисками как со стороны ФНС, так и со стороны банков. Рассказываем, что стоит учесть при таких расчетах.
— Типичные косяки на АУСН, о которых лучше знать заранее
С АУСН у всех одно и то же чувство: вроде режим придумали, чтобы «налог сам считал», но на деле появляется масса мелких подводных камней, о которых никто заранее не предупреждает. Чтобы потом не разбираться, откуда у ФНС взялись лишние доходы или почему наоборот часть продаж пропала, лучше подготовиться заранее.
— Экспорт в Казахстан с нулевой ставкой НДС: как оформить, порядок действий
Организация на УСН экспортирует товар в Казахстан. Разберем порядок действий для подтверждения ставки НДС 0%: документы, отчетность.
— Когда бизнесу пора присмотреться к 1С:ЗУП 8.3
Полный обзор программы 1С:Зарплата и управление персоналом.
— «Что я вижу в первые 10 секунд»: на что смотрит рекрутер в резюме
По статистике рекрутер тратит на первый просмотр резюме меньше времени, чем средний человек на выбор йогурта в магазине. Какие элементы успевает заметить специалист по подбору за первые секунды? Как составить резюме, чтобы не вылететь из шорт-листа ещё до того, как его начнут внимательно читать разбираемся в этой статье.
— Как правильно заполнить график отпусков на 2026 год: образец
График отпусков на 2026 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2025 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.
— В каких случаях за директора надо платить взносы с МРОТ в 2026 году: 24 ответа на ваши вопросы
Отвечаем на вопросы про взносы за директора с МРОТ.
— Как получить свидетельство о рождении в 2025 году
Как в 2025 году оформить свидетельство о рождении: сроки, документы, ЗАГС, МФЦ и госуслуги, дубликат при утере, особые случаи и частые ошибки родителей.
— За что ИП оштрафуют в 2026 году
Рассказываем про самые распространенные ошибки, которые можно совершить по незнанию, но получить за них штраф. Незнание законов, как известно, от ответственности не освобождает.
— Онлайн-касса в 2026 году: кому нужна, а кому нет
Узнайте в деталях о том, в каких случаях бизнес может отказаться от применения онлайн-касс и что нужно сделать, чтобы провести расчеты без ККТ.
— Будет новая форма РСВ, но поправок по взносам за директора там нет. ✅«Ночной бухгалтер» № 2075
В РСВ не будет тарифа 20 и кода МС.
