💥 Самозанятых и ИП отделят от трудовых отношений: готовится законопроект

Госдума и Минтруд уточнят критерии трудовых отношений, чтобы работодатели не могли заменять их работой с самозанятыми и ИП.

Госдума в ближайшее время рассмотрит изменения в ТК в части самозанятых. Такой законопроект готовит Минтруд, рассказал член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД Андрей Исаев.

«По мере развития платформенной экономики, существования таких упрощенных форм налогообложения, как самозанятые, возникает соблазн у некоторых работодателей перейти на то, чтобы наемных работников объявить самозанятыми и не платить налоги. Что вредно и для общества, и для самих работников, и в конечном итоге для этих работодателей», — заявил Исаев.

По его словам, Минтруд сейчас готовит законопроект, где более четко пропишет критерии трудовых отношений самозанятых россиян.

То есть планируется внести в ТК поправки, отделяющие самозанятых и ИП от трудовых отношений. Если будут указанные признаки — то это трудовые отношения, уточнил Исаев.

