Утренний бухгалтер № 6031. ФНС перечислила изменения по налогу на прибыль, которые ждут бизнес с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года вступит в силу закон с изменениями по налогу на прибыль: краткий перечень изменений.
Законопроект: сотрудники смогут взять до двух дней отпуска, чтобы помочь родственникам сходить к врачу.
УФНС: прием наличных денег при автоУСН возможен, но обязательно применять кассовое оборудование.
Деньги, помещенные на счет ИП на УСН для погашения кредита, не будут являться доходом.
У ИП на патенте в 2026 году изменятся условия: пример расчета.
После снятия с учета в качестве ИП для отправки отчетности можно использовать КЭП физлица.
Организации и ИП будут одинаково штрафовать за нарушения ККТ. А предупреждения отменят.
Разборы законов
— Как получить отсрочку или рассрочку по налогам. Мини-курс
Как получить отсрочку или рассрочку по налогам? Расскажем по порядку.
— Расходы на рекламу: нормируемые и ненормируемые, как отражать в бухгалтерском и налоговом учете
Расходы на рекламу бывают нормируемые и ненормируемые. Порядок их учета принципиально разный. Разбираем порядок признания рекламных расходов и отражения в учете.
— Новая форма РСВ в 2026 году: что изменится
Изменится один лист РСВ и коды.
— Изменения по патенту и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года, разобрали на примерах расчет выгодной ставки НДС для УСН, привели расчет налоговой нагрузки на разных налоговых режимах.
— Новогодние подарки партнерам: НДС, налог на прибыль, взносы
Многие компании задумываются дарить или нет подарки партнерам на Новый год. Они обходятся в круглую сумму, но на них нельзя уменьшить прибыльную базу и придется заплатить НДС в бюджет. Рассмотрим, какие налоговые последствия возникают при вручении подарков бизнес-партнерам.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 15 декабря 2025 года
2 👐 В 2025 году объем наличных на руках у россиян вырос до рекорда за два года
3 Проблемы с платежами иностранцев решат в 2026 году
4 ❗ Юрлиц и ИП будут одинаково штрафовать за нарушения ККТ. А предупреждения отменят
5 За продажу просрочки и немаркированной продукции введут «автоштрафы»
6 Правительство установило квоты иностранных работников на 2026 год
7 Технологический сбор будет действовать и для импортной, и для отечественной электроники
8 Для предприятий угольной отрасли продлили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов
9 Налоговые долги россиян достигли рекорда: за год сумма выросла на 20%
10 Эксперт рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году
11 Налоговики взялись за детские кружки и игровые комнаты
12 📃 Сдать декларацию можно после закрытия ИП
13 Доходы от ведения бизнеса увеличились на 28% по сравнению с 2024 годом
14 Для ИП на патенте в 2026 году изменятся условия + пример расчета
15 Малый бизнес просит не запрещать в регионах продавать вейпы
16 Считаются ли доходом на УСН деньги на погашение кредита
17 💰 В производстве выросли зарплаты и остается высокий спрос на персонал
18 Эксперты: Центробанк снизит ключевую ставку в пятый раз подряд
19 Если подали ликвидационную декларацию – ошибки в уведомлениях исправлять не нужно
20 У ФНС новый список стран, где есть автоматический обмен финансовой информацией
21 Минфин: управляющие торговых центров не будут получать льготы по страховым взносам
22 УФНС: можно ли на АУСН вести расчеты наличными
23 ФНС: когда безвозмездная передача товаров не облагается НДС
24 Как отразить в учете новогодние расходы, новые правила зачета по ЕНС и новая форма РСВ в 2026 году: экспертные разборы за неделю
26 Сотрудники смогут взять до двух дней отпуска, чтобы помочь родственникам сходить к врачу
27 Обязанность по применению ККТ не зависит от применяемой системы налогообложения
28 Какие изменения по налогу на прибыль ждут бизнес с 1 января 2026 года — разъяснение от ФНС
29 Когда у бизнеса появится обязанность платить НДС в 2026 году
30 Налоговики перечислили сервисы, которые помогут работать с ЭДО в 2026 году
31 В Ижевске с 2026 года введут туристический налог
32 Если доходы за 2025 год превысили 20 млн, нужно выбрать систему налогообложения до 1 января
Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026
Дата проведения: 16 декабря, вторник
Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP
Дата проведения: 16 декабря, вторник
Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков
Дата проведения: 17 декабря, среда
Налоги - изменения 2025 - 2026
Дата проведения: 17 декабря, среда
Бухгалтерская отчётность — 2025. Первая отчётность по новому стандарту
Дата проведения: 18 декабря, четверг
АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода
Дата проведения: 18 декабря, четверг
Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025-2026 гг. в Законе 54-ФЗ
Дата проведения: 19 декабря, пятница
Налоги-2026: изменения в НК РФ. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 19 декабря, пятница
— Утренний бухгалтер № 6030. Агентский договор тоже могут переквалифицировать в трудовой
Эксперт: если агентский договор имеет признаки трудового договора, то возможна его переквалификация.
— Какие требования есть к рабочему месту офисных сотрудников
Мало кто задумываются, но к рабочим местам офисных сотрудников предъявляются требования. Нормативы регламентированы СанПинами и 426-ФЗ. Рассказываем, как организовать рабочее место по правилам.
— Как рассчитываются отпускные после декрета
Женщина может взять ежегодный отпуск до или после декрета, или после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Разбираем нюансы расчета отпускных в таких ситуациях.
— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица
По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.
— Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция
Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.
— Как получить вычет по физкультурно-оздоровительным услугам
Для получения налоговых вычетов необходимо представить в ФНС несколько документов, подтверждающих оплату услуг и право на получение вычета.
— Что будет, если вовремя не подать ЕФС-1
ЕФС-1 подается при трудоустройстве по ТК, а также при заключении договора ГПХ. А еще его нужно подавать при декретном отпуске. Рассказываем, какие санкции предусмотрены за несвоевременную подачу отчета.
— Работник арендует жилье в другом городе: как провести компенсацию в 1С: ЗУП
Если работник переехал в другой город и снял жилье, а организация решила компенсировать ему расходы, то операцию следует провести в 1С. Разбираемся, как правильно настроить выплаты.
— Нужно ли продавцу на УСН учитывать поступления на расчетный счет по торговле на маркетплейсе
Организациям на УСН «Доходы минус расходы», которые торгуют на маркетплейсе, рекомендуют учитывать доход по данным из еженедельного отчета. В 1С можно настроить такой метод. Рассказываем как быть, если программа все равно вносит в доходы поступления на расчетный счет.
— Новый вид социального контракта для участников СВО с 1 января 2026 года
Демобилизованные участники СВО с 1 января 2026 года смогут получить до 350 000 руб. по соцконтракту на бизнес, самозанятость или обучение. Кто может заключить контракт, на каких условиях и как оформить — разбираем в статье.
— Внутренний бренд работодателя: как говорить с сотрудниками, чтобы они слушали
Уметь говорить так, чтобы сотрудники вас слушали — это значит уметь влиять. Главное, что стоит понять руководителю: влияние — это длительное формирование отношений, а не единоразовая коммерческая сделка на этапе трудоустройства. В этой статье разбираемся, как выстроить отношения с сотрудниками и укрепить внутренний бренд работодателя.
— Как вести учет при внедрении 1С:ERP, что нового в учете строительных компаний, налоги, отчетность и работа с ККТ в 2025–2026 гг. Обзор мероприятий с 16 по 31 декабря
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
— Как правильно составить договор аренды квартиры в 2026 году: что учесть, как составить, образец
Многие собственники квартир сдают их и получают дополнительный пассивный доход. Однако при аренде важно помнить множество нюансов: регистрацию в Росреестре, уплату налогов. Рассказываем, как грамотно составить договор аренды квартиры и делимся образцом документа.
— Свидетельство ДОПОГ на перевозку опасных грузов: как получить в 2026 году
Чтобы перевозить опасные грузы — воспламеняющиеся вещества, ядовитые газы и взрывчатые материалы, водитель должен обладать определенной квалификацией. Ему необходимо получить свидетельство ДОПОГ — оно подтверждает прохождение специальных курсов. Рассказываем, кто, как и когда может получить свидетельство ДОПОГ в 2026 году.
Как купить USDT за рубли: полезные советы в 2026 году
Как продать Тон (Toncoin) за рубли — безопасные способы и пошаговая инструкция
Как ИП и ООО защитить себя от штрафов в период новогодних проверок
Обучение директора по строительству: ТОП-15 курсов
КС-2 и КС-3: от заполнения до проводок — памятка для бухгалтера и руководителя
Продвижение сайта ремонта квартир: кейсы, стратегия и цены на SEO в 2025 году
Для кого сохраняются льготы по страховым взносам в 2026 году: условия для МСП, ИТ и других отраслей
Лучшие компании по банкротству физических лиц в Челябинске: кому можно доверять
Освобождение общепита от НДС в 2025 году: новые правила, старые условия и немного облегчения для бизнеса
Федресурс официальный сайт: пошаговая инструкция по работе в личном кабинете в 2026 году
Как войти в 2026 год с качественным планированием бюджета при его секвестировании
Лицевой счет 71 для казначейского сопровождения в 2026 году: от А до Я
Снижение риска утечки через мессенджеры: технические меры и понятные правила для сотрудников
Закон о платформенной экономике: все изменения для маркетплейсов 2026
Как сделать производство предсказуемым и прибыльным в 2026
🎄 Бухгалтерский учет новогодних подарков и премий для сотрудников: проводки и приказы в декабре 2025
Ошибки в расчете 6-НДФЛ и способы корректировки в 1С: ЗУП
Контроль экологической безопасности: как построить систему, которая защитит бизнес
Самозанятые (НПД) в найме: когда это выгодно, как платить и контролировать качество
Что такое ВЭД простыми словами: полный разбор для новичков
Как отказаться от нового кредита?
🗓️Календарь инвестора на неделю
НДС 20% или 22%: шпаргалка по счетам-фактурам в переходный период 2025–2026
Как теперь работают SWIFT-переводы в России: реалии 2026 года
Рост закончился? Главные риски и драйверы для рынка на предстоящей неделе
💥Обзор новостей: долги бизнеса по налогам достигли рекордного размера, маркетплейсы начнут проверять родословную товаров, «Схема Долиной» скорректировала вторичку
Что изменилось в закупках в ноябре: 8 разъяснений, которые помогут избежать ошибок
Об оплате больничного в случае выхода сотрудника на работу
Как бухгалтеру продвинуть сайт: полное руководство
🕵️♂️Нюансы налогового контроля: чем доказательная база собранная в рамках КНП отличается от ВНП
АУСН: как исполнять обязанности налогового агента и вести учет сотрудников в 1С
ВЭД: как подготовить бизнес к ужесточению контроля в 2026 году
Вайбкод-отдел в «Клерке»: вайб или код?
Бизнес под колпаком: как выжить в эпоху цифрового контроля и налоговых рисков с 2026 года
Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге с 2026 года
Главное с конференции Клерка и материалы для подготовки к 2026 году. Дайджест подписки Клерк.Премиум #14
🔥 Отзывы участников конференции в Москве и новогодний «БУХ.СОВЕТ» в Краснодаре
Минфин РФ: Письмо № 24-03-08/72833 от 19.08.2020
Правительство РФ: Постановление № 140 от 11.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/69150 от 09.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/69156 от 09.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69395 от 09.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/69390 от 09.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/69391 от 09.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/69549 от 09.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/69945 от 11.09.2019
