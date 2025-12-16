Утренний бухгалтер № 6031. ФНС перечислила изменения по налогу на прибыль, которые ждут бизнес с 1 января 2026 года

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6030. Агентский договор тоже могут переквалифицировать в трудовой

Эксперт: если агентский договор имеет признаки трудового договора, то возможна его переквалификация.

— Какие требования есть к рабочему месту офисных сотрудников

Мало кто задумываются, но к рабочим местам офисных сотрудников предъявляются требования. Нормативы регламентированы СанПинами и 426-ФЗ. Рассказываем, как организовать рабочее место по правилам.

— Как рассчитываются отпускные после декрета

Женщина может взять ежегодный отпуск до или после декрета, или после выхода из отпуска по уходу за ребенком. Разбираем нюансы расчета отпускных в таких ситуациях.

— Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2025 года: таблица

По заработной плате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников, которая продлится 12 дней подряд.

— Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция

Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.

— Как получить вычет по физкультурно-оздоровительным услугам

Для получения налоговых вычетов необходимо представить в ФНС несколько документов, подтверждающих оплату услуг и право на получение вычета.

— Что будет, если вовремя не подать ЕФС-1

ЕФС-1 подается при трудоустройстве по ТК, а также при заключении договора ГПХ. А еще его нужно подавать при декретном отпуске. Рассказываем, какие санкции предусмотрены за несвоевременную подачу отчета.

— Работник арендует жилье в другом городе: как провести компенсацию в 1С: ЗУП

Если работник переехал в другой город и снял жилье, а организация решила компенсировать ему расходы, то операцию следует провести в 1С. Разбираемся, как правильно настроить выплаты.

— Нужно ли продавцу на УСН учитывать поступления на расчетный счет по торговле на маркетплейсе

Организациям на УСН «Доходы минус расходы», которые торгуют на маркетплейсе, рекомендуют учитывать доход по данным из еженедельного отчета. В 1С можно настроить такой метод. Рассказываем как быть, если программа все равно вносит в доходы поступления на расчетный счет.

— Новый вид социального контракта для участников СВО с 1 января 2026 года

Демобилизованные участники СВО с 1 января 2026 года смогут получить до 350 000 руб. по соцконтракту на бизнес, самозанятость или обучение. Кто может заключить контракт, на каких условиях и как оформить — разбираем в статье.

— Внутренний бренд работодателя: как говорить с сотрудниками, чтобы они слушали

Уметь говорить так, чтобы сотрудники вас слушали — это значит уметь влиять. Главное, что стоит понять руководителю: влияние — это длительное формирование отношений, а не единоразовая коммерческая сделка на этапе трудоустройства. В этой статье разбираемся, как выстроить отношения с сотрудниками и укрепить внутренний бренд работодателя.

— Как вести учет при внедрении 1С:ERP, что нового в учете строительных компаний, налоги, отчетность и работа с ККТ в 2025–2026 гг. Обзор мероприятий с 16 по 31 декабря

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

— Как правильно составить договор аренды квартиры в 2026 году: что учесть, как составить, образец

Многие собственники квартир сдают их и получают дополнительный пассивный доход. Однако при аренде важно помнить множество нюансов: регистрацию в Росреестре, уплату налогов. Рассказываем, как грамотно составить договор аренды квартиры и делимся образцом документа.

— Свидетельство ДОПОГ на перевозку опасных грузов: как получить в 2026 году

Чтобы перевозить опасные грузы — воспламеняющиеся вещества, ядовитые газы и взрывчатые материалы, водитель должен обладать определенной квалификацией. Ему необходимо получить свидетельство ДОПОГ — оно подтверждает прохождение специальных курсов. Рассказываем, кто, как и когда может получить свидетельство ДОПОГ в 2026 году.