Налоговая реформа 2026: как учесть изменения в системах управления ресурсами предприятий

2. Что обновить в учетных системах

Ставка НДС вырастет до 22%. Это влечет за собой перестройку процессов ценообразования, заключения договоров, управленческого и финансового учета в компаниях, которые работают с этим налогом. Им нужно заранее проверить все договоры и перенастроить учет в ERP-системах и ККТ. Изменения не затронут сегменты лекарств, детских и медицинских товаров: для них сохранится социальная ставка 10%.

Изменятся два реквизита в счетах-фактурах, их форму будет утверждать ФНС, а не правительство. В счете-фактуре при отгрузке надо будет указывать данные о предоплате.

Это значит, что при авансе в 2025 году и реализации товара в 2026 году в счете-фактуре на отгрузку потребуется указать порядковый номер и дату составления счета-фактуры, выставленного при получении предоплаты. Система должна будет автоматически связывать эти документы.

Изменится декларация по НДС. Корректный учет хозяйственных операций нужно вести уже с 1 января, а позже компании будут формировать с учетом корректировок декларации по НДС. Их новую форму бухгалтерские службы будут сдавать по итогам I квартала 2026 года.

В документе нужно будет показать не 12, а 15 налоговых ставок, включая несколько дробных ставок для уточненных операций. Если в системе останутся прежние настройки, форма не пройдет проверку. Кроме того, в книге продаж появятся новые строки 135 и 137 для реквизитов авансовых счетов-фактур.