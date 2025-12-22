Налоговая реформа 2026: как учесть изменения в системах управления ресурсами предприятий

Требуется в сжатые сроки перестроить работу ERP- и CRM-систем с учетом изменений в управлении договорами, логистическими операциями, финансами и отчетностью. Рассмотрим, что важно знать для решения этих задач.
1. Главные советы ИТ-подразделениям
Заранее подготовьте учетные системы и онлайн-кассы. Оперативно перенастройте их для работы с новыми ставками и кодами налогов. Важно убедиться, что учет отражает переходные операции, в том числе по договорам, заключенным до переходного периода.
Актуализируйте шаблоны документов в системе. Проверьте шаблоны актов, счетов и договоров, особенно если они содержат фиксированные ставки. С начала 2026 года прежние формулировки могут стать причиной доначислений и штрафов.
Информируйте клиентов об изменениях. Налоговая реформа серьезно корректирует «правила игры» для компаний. Повышение НДС и много других нововведений требуют перенастройки учета и своевременных системных обновлений.
2. Что обновить в учетных системах
Ставка НДС вырастет до 22%. Это влечет за собой перестройку процессов ценообразования, заключения договоров, управленческого и финансового учета в компаниях, которые работают с этим налогом. Им нужно заранее проверить все договоры и перенастроить учет в ERP-системах и ККТ. Изменения не затронут сегменты лекарств, детских и медицинских товаров: для них сохранится социальная ставка 10%.
Изменятся два реквизита в счетах-фактурах, их форму будет утверждать ФНС, а не правительство. В счете-фактуре при отгрузке надо будет указывать данные о предоплате.
Это значит, что при авансе в 2025 году и реализации товара в 2026 году в счете-фактуре на отгрузку потребуется указать порядковый номер и дату составления счета-фактуры, выставленного при получении предоплаты. Система должна будет автоматически связывать эти документы.
Изменится декларация по НДС. Корректный учет хозяйственных операций нужно вести уже с 1 января, а позже компании будут формировать с учетом корректировок декларации по НДС. Их новую форму бухгалтерские службы будут сдавать по итогам I квартала 2026 года.
В документе нужно будет показать не 12, а 15 налоговых ставок, включая несколько дробных ставок для уточненных операций. Если в системе останутся прежние настройки, форма не пройдет проверку. Кроме того, в книге продаж появятся новые строки 135 и 137 для реквизитов авансовых счетов-фактур.
3. Адаптация российского ПО
Решения 1С активно готовят к налоговой реформе. Одни релизы уже доступны, другие выпустят в ближайшее время. Список обновлений:
«1С:Бухгалтерия» (релиз 3.0.186 от 11.11.2025);
«1С:Управление холдингом» (релиз 3.3.3.1 от 19.11.2025);
«1С:ERP» (релиз 2.5.22 от 28.11.2025);
«1С:ERP. Управление холдингом» (релиз 3.2.10.30).
Для Global ERP выпустили комплексное обновление. Оно адаптирует систему ко всем предстоящим изменениям, включая регистрацию налоговой ставки 22% и поддержку новых форм отчетности.
Также в релиз включили инструменты для плавного перехода — специальные программы для корректировки условий и спецификаций незавершенных договоров в связи с изменением ставки. Вендор уже рассылает компаниям пакеты с этими обновлениями.
4. Адаптация ИТ-систем иностранных вендоров
SAP и Oracle не взаимодействуют с ФНС на этапе предварительной подготовки к налоговой реформе и не предоставляют обновления в российской локализации. Компаниям, ведущим учет в системах этих вендоров, придется кастомизировать их самостоятельно в короткие сроки. Изменения необходимо встроить в архитектуру всего цикла: от учета до отчета.
В новых условиях работа с зарубежными решениями связана с целым комплексом рисков:
рост затрат на адаптацию системы к изменениям в законодательстве;
проблемы с производительностью из-за динамического изменения устаревшей архитектуры;
ошибки в учете и корректировки при расчетах с контрагентами из-за скрытых технологических дефектов;
несоответствие новым требованиям ФНС и других регуляторов.
Все это может привести к выплатам штрафов, пени и неустоек, ухудшению конкурентоспособности и репутации бизнеса. Такие риски могут стать для компаний дополнительными аргументами в пользу перехода на ИТ-системы российских разработчиков.
Начать дискуссию