Утренний бухгалтер № 6043. На АУСН не сдают персонифицированные сведения, но о приеме и увольнении сообщить придется

6-НДФЛ, РСВ и персоницифированные сведения на АУСН не подают. Но это правило не распространяется на отчет о кадровых мероприятиях.
ФНС рассказала, можно ли остаться на упрощенке, если не получится перейти на АУСН.
Чтобы отказаться от использования спецрежима, нужно успеть подать уведомление до 15 января.
Как оператору персональных данных зарегистрироваться в Роскомнадзоре в 2026 году: подробное руководство для бизнеса — читайте в статье.
СФР издал приказ с формами отчетов для оформления больничных самозанятыми.
Бюджетным и автономным организациям станет проще заполнять годовую отчетность: Минфин внес поправки.
Стоимость патента не будут пересчитывать, если право на него утратили после истечения срока действия.
Разборы законов
— Что делать кадровику, если срочный договор стал бессрочным. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как кадровику действовать, если срочный трудовой договор стал бессрочным.
— Премия при отмене дисциплинарного взыскания: платить или нет
Суд разобрал ситуацию, которая может касаться любого работодателя и любого сотрудника. И вынес вердикт: дисциплинарное взыскание отменено — премию работнику надо выплатить.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за декабрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений декабря 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Как вернуть средства, которые задолжал контрагент. Мини-курс
Может ли компания инициировать банкротство контрагента при неуплате долга? Расскажем по порядку.
— Изменения в трудовом законодательстве – 2026: обзор для бухгалтера и кадровика
2026 — год тотального контроля: трудовые права граждан, размеры зарплат, перемещение мигрантов, работа с самозанятыми. Кроме того, ГИТ скорректировала ориентиры для проверок. Подготовили обзор изменений для бухгалтера и кадровика.
Новости
1 ⚡ Минфин готовит новые поправки в Налоговый кодекс
2 Срок оплаты коммунальных услуг с 1 марта 2026 переносится
3 После новогодних праздников сотрудники острее всего чувствуют выгорание
4 Минтруд: вырастет ли выплата из маткапитала, назначенная в 2025 году
5 Как заполнить новую форму ЕФС-1: инструкция от эксперта
6 40% компаний перестали экспортировать товары из-за невыгодного курса
7 ФНС ответила, сохранится ли право работать на УСН, если откажут в переходе АУСН
8 ❓ Нужно ли включать в РСВ высококвалифицированных работников-иностранцев
9 Будут ли санкции, если запись об увольнении сделает новый работодатель
10 ❔ Что делать, если не совпадает код основной деятельности в ЕГРЮЛ и у СФР
11 Роспотребнадзор подготовил рекомендации для производителей готовой еды
12 ❗️ С 10 января 2026 года действуют новые индикаторы для проверок компаний, работающих с самозанятыми
13 ФНС: как облагается НДС отгрузка на УСН при реализации в 2026 году
14 Декретный отпуск предлагают включать в срок целевой отработки
15 ❔ Платить ли НДС с предоплаты, полученной до того, как ИП стал плательщиком НДС
16 Говырин: новогодние праздники не дают права работодателям уменьшать зарплату
17 📄 СФР утвердил формы документов для оформления самозанятыми больничных
18 На АУСН не сдают персонифицированные сведения, но сдают другие отчеты по сотрудникам
19 ФНС: как оформить электронные документы для трансграничной торговли
20 📉 Банки снизили доходность по вкладам
21 Если право на ПСН утратили после истечения срока действия патента – его не пересчитают
22 Минцифры хочет вернуть налоговые льготы IT-компаниям с госучастием
23 Заполнять годовую отчетность за 2025 будет проще: отменены некоторые показатели
24 🔊 Команда «Клерка» записала новый подкаст — на этот раз про региональные льготы по УСН
25 Показатель долговой нагрузки с июля 2027 года будут рассчитывать по-новому
26 ⌛ Отказаться от спецрежимов нужно до 15 января 2026
27 Налоги самозанятых в 2025 году превысили доходы государства от приватизации имущества
28 Почти в 82% случаев банки отказывают клиентам в розничном кредитовании
29 Алиханов: объем параллельного импорта будут снижать и выходить на нормальные правоотношения с зарубежными правообладателями
30 🚖 На Госуслугах теперь можно проверить таксистов
31 Зарубежные лекарства продолжат продавать в особом порядке до конца 2027 года
32 Какие налоговые вычеты можно получить в 2026 году
33 Участники табачного рынка временно не смогут уплатить госпошлины
35 ФНС уточнила, можно ли применять освобождение от НДС в 2026 году, если открылись в конце 2025-го
36 Праздничный трафик в ТЦ в начале 2026 был ниже, чем год назад
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6042. Плательщики УСН могут применять льготы по НДС для общепита
ФНС рассказала, что для использования льготы нужно соответствовать критериям.
— ООО заключило договор с платежным агентом ВЭД: какими налогами облагать операции
Чтобы перевести средства за рубеж организации часто заключают агентский договор с иностранной компанией. Разбираемся, какое будет налогообложение у таких операций.
— Электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом: как получить
Сейчас пенсионерам совсем не обязательно носить с собой удостоверение. Показать его можно прямо из приложения «Госуслуги». Рассказываем, что такое электронное удостоверение и как его получить.
— Почему в еженедельном отчете маркетплейса указано отрицательное вознаграждение
Маркетплейс еженедельно отправляет отчеты продавцам с данными по выкупу и возврату товара. Рассказываем, что делать, если в этом документе отражено отрицательное вознаграждение.
— Старый Новый год в 2026 году — когда отмечают в России
По традиции в России Старый Новый год отмечают с 13 на 14 января. Откуда появился этот праздник и почему так называется. Какие традиции и приметы с ним связаны, как правильно встретить.
— Рейтинг лучших кадровых агентств Москвы: ведущие компании по подбору персонала в 2026 году
Представляем рейтинг ведущих компаний рынка кадровых услуг Москвы, каждая из которых рассматривается c обзором преимуществ и предложений, а также с указанием контактной информации. Каждое из представленных агентств имеет многолетний опыт, сильные компетенции в подборе кадров и подтвержденные результаты.
— Как поменять участкового врача: пошаговая инструкция
Решили сменить своего участкового врача, но не знаете, как это оформить? Мы подготовили подробную инструкцию, которая поможет вам легко и быстро изменить прикрепление к другому специалисту.
— Разница поколений: чем мотивировать бумера и зумера, чтобы бизнес процветал
Статистика ВЦИОМ утверждает: 45% россиян стали бы работать эффективнее, если бы им повысили зарплату — и это значение практически не меняется с 2021 года. В статье рассказали о важности мотивации сотрудников и о том, как выстроить грамотную систему, которая сможет двигать бизнес вперед.
— Как уменьшить ПСН на страховые взносы в 2026 году
ИП на патенте могут уменьшить налог на страховые взносы. Для этого нужно предоставить соответствующее уведомление, рассчитать сумму к уменьшению и учесть срок рассмотрения документа налоговым органом.
— Как составить протокол разногласий к договору в 2026 году
Если стороны не согласны с условиями договора, то они могут составить протокол разногласий. Этот документ позволяет обсудить все спорные моменты до подписания договора. Рассказываем, как его правильно составить.
— Льготные программы по ипотеке на вторичное жилье в 2026 году: особенности, условия и процентные ставки
Приобретение квартиры на вторичном рынке становится доступнее благодаря государственным программам, позволяющим воспользоваться сниженными процентными ставками и упрощенными условиями кредитования. Какие льготные виды ипотеки существуют, кто ими может воспользоваться и как — рассказали в статье.
Трибуна
АУСН и страховые взносы: что нужно знать о нулевом тарифе
Не повторяйте ошибки 2019 года. ФНС уже ищет их в учете НДС 2026
💥Обзор новостей: Минфин готовит новые поправки в НК, ФНС опубликовала свод изменений 2026 года, внесли проект о кредитных каникулах для бизнеса на УСН
Запретить Open, забыть Sale: как закон о языке ударит по карману потребителей и бизнеса
Время для широкого рынка акций еще не настало. К чему готовиться инвестору
Чем отличается сервис самозанятого от работы по найму?
💎Фонд «на все случаи жизни» или тихий грабеж 2.2% в год?
Стоит ли в 2026 году инвестировать в акции?
Годовая бухгалтерская отчетность 2025: гайд для собственника на ОСНО
Лучшие защитные акции из потребительского сектора на 2026г
IT-бизнес в России 2026: льготы, риски и новые правила игры
Выходные февраля и марта 2026 года: как будем работать и отдыхать, и выгодно ли брать отпуск
Взносы с директоров-свошников, каникулы для упрощенцев, сверхприбыль банкрота в налоговом обзоре
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в январе 2026
Конституционный суд РФ подтвердил: налог на сверхприбыль подлежит уплате налогоплательщиками банкротами
