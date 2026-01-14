Утренний бухгалтер № 6043. На АУСН не сдают персонифицированные сведения, но о приеме и увольнении сообщить придется

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6042. Плательщики УСН могут применять льготы по НДС для общепита

ФНС рассказала, что для использования льготы нужно соответствовать критериям.

— ООО заключило договор с платежным агентом ВЭД: какими налогами облагать операции

Чтобы перевести средства за рубеж организации часто заключают агентский договор с иностранной компанией. Разбираемся, какое будет налогообложение у таких операций.

— Электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом: как получить

Сейчас пенсионерам совсем не обязательно носить с собой удостоверение. Показать его можно прямо из приложения «Госуслуги». Рассказываем, что такое электронное удостоверение и как его получить.

— Почему в еженедельном отчете маркетплейса указано отрицательное вознаграждение

Маркетплейс еженедельно отправляет отчеты продавцам с данными по выкупу и возврату товара. Рассказываем, что делать, если в этом документе отражено отрицательное вознаграждение.

— Старый Новый год в 2026 году — когда отмечают в России

По традиции в России Старый Новый год отмечают с 13 на 14 января. Откуда появился этот праздник и почему так называется. Какие традиции и приметы с ним связаны, как правильно встретить.

— Рейтинг лучших кадровых агентств Москвы: ведущие компании по подбору персонала в 2026 году

Представляем рейтинг ведущих компаний рынка кадровых услуг Москвы, каждая из которых рассматривается c обзором преимуществ и предложений, а также с указанием контактной информации. Каждое из представленных агентств имеет многолетний опыт, сильные компетенции в подборе кадров и подтвержденные результаты.

— Как поменять участкового врача: пошаговая инструкция

Решили сменить своего участкового врача, но не знаете, как это оформить? Мы подготовили подробную инструкцию, которая поможет вам легко и быстро изменить прикрепление к другому специалисту.

— Разница поколений: чем мотивировать бумера и зумера, чтобы бизнес процветал

Статистика ВЦИОМ утверждает: 45% россиян стали бы работать эффективнее, если бы им повысили зарплату — и это значение практически не меняется с 2021 года. В статье рассказали о важности мотивации сотрудников и о том, как выстроить грамотную систему, которая сможет двигать бизнес вперед.

— Как уменьшить ПСН на страховые взносы в 2026 году

ИП на патенте могут уменьшить налог на страховые взносы. Для этого нужно предоставить соответствующее уведомление, рассчитать сумму к уменьшению и учесть срок рассмотрения документа налоговым органом.

— Как составить протокол разногласий к договору в 2026 году

Если стороны не согласны с условиями договора, то они могут составить протокол разногласий. Этот документ позволяет обсудить все спорные моменты до подписания договора. Рассказываем, как его правильно составить.

— Льготные программы по ипотеке на вторичное жилье в 2026 году: особенности, условия и процентные ставки

Приобретение квартиры на вторичном рынке становится доступнее благодаря государственным программам, позволяющим воспользоваться сниженными процентными ставками и упрощенными условиями кредитования. Какие льготные виды ипотеки существуют, кто ими может воспользоваться и как — рассказали в статье.