Как заполнять книги покупок и продаж на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция с примерами

Книга продаж и книга покупок: когда они нужны бизнесу на УСН

В течение пяти дней с даты отгрузки товаров и при получении авансов в счет будущей отгрузки налогоплательщик НДС на упрощенке обязан выставлять покупателям счета-фактуры. Такой обязанности на УСН нет только у тех компаний и ИП, чьи доходы в 2025 и 2026 году не превысили 20 млн рублей.

Вместо счета-фактуры можно выставлять УПД (универсальный передаточный документ), который объединяет функции первичного документа (акта, накладной) и счета-фактуры.

В книге продаж регистрируйте все счета-фактуры (УПД, другие первичные документы), включая корректировочные, которые выставили в течение налогового периода — квартала. Когда текущий квартал завершится, сведения из книги продаж перенесите в раздел 9 декларации по НДС.

Обратите внимание: покупателям — обычным физлицам выдавать счета-фактуры не нужно. Но налоговики рекомендуют регистрировать в книге продаж сводный документ по таким налогооблагаемым операциям, совершенным за месяц или за квартал. Это может быть, например, бухгалтерская справка с суммарными данными за соответствующий период.

Книгу покупок плательщики НДС на упрощенке заполняют в зависимости от применяемой налоговой ставки:

1. 22% (10%, 0%) — в книге регистрируют счета-фактуры, полученные от поставщиков товаров. Суммы «входящего» НДС, которые указаны в них и уплачены поставщику, можно принять к вычету, уменьшив налог к уплате.

2. 5% или 7% — права на вычет «входящего» НДС при специальных ставках нет. Такой налог включают в стоимость приобретенных товаров и не регистрирует счета-фактуры от поставщиков в книге покупок.

3. 22%, 5%, 7% — можно заявлять вычет сумм налога, исчисленного бизнесом на УСН, чтобы избежать двойного налогообложения. В книгу покупок вносят сведения по авансовым счетам-фактурам, которые ранее выдали покупателям — исчисленный по ним НДС принимают к вычету:

при отгрузке в счет полученных предоплат;

при возврате аванса покупателю и расторжении договора или изменении его условий;

при изменении цены отгруженных товаров в сторону уменьшения.

Если покупатель вернул товар — в книге покупок нужно зарегистрировать корректировочный счет-фактуру.

Когда завершается квартал, данные из книги покупок переносят в раздел 8 декларации по НДС.

Сумма налога к уплате формируется как разность между начисленным НДС (показатели из книги продаж) и «входящим» налогом (данные из книги покупок).