Утренний бухгалтер № 6052. Директор ушел в оплачиваемый отпуск, нужно ли платить взносы

Налоговая служба: взносы с МРОТ за директора нужно платить, даже если заплатили отпускные, и зарплаты нет.
Какие иностранные слова можно не убирать с вывесок с 1 марта 2026 — разъяснения.
Налогоплательщики, которые пользуются услугами операторов ЭДО, с 15 декабря 2025 года могут отправлять по ТКС документы только в формализованном виде.
Какие частые ошибки допускают налогоплательщики при заполнении декларации по УСН: список.
Обсуждают бухгалтеры: с 2026 года в отпускных опять выделяют районные коэффициенты и северные надбавки.
Как перейти на электронные перевозочные документы: инструкция от налоговиков.
С 1 апреля 2026 нужно применять новые формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж.
Разборы законов
— Как подтвердить корректность перевода документа. Мини-курс
Какие требования предъявляются к переводчику документов в РФ? Расскажем обо всем по порядку.
— Камеральная проверка: порядок досудебного обжалования
Камералки в большинстве проходят «на автомате», без участия инспектора. И, хотя за этим следует перепроверка, она нередко оказывается поверхностной. Итоги: необоснованные доначисления, последствия технических сбоев или неверная интерпретация данных. Причем сразу в суд идти бессмысленно.
— Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера. Конспект вебинара с видео
Вспомнили ключевые проводки, а также специфику подготовки годовой отчетности. Разобрали топ-10 ошибок в бухотчетности за год.
Новости
1 💲 Курс евро упал до 89 рублей 26 января 2026 года
2 🍣 Россияне чаще всего покупают готовые блюда к обеду и ужину. У женщин и мужчин совсем разные вкусы
3 ФНС ответила, подавать ли ЕНП-уведомление по страховым взносам за директора
4 🚎 Пробки – это не уважительная причина опоздания на работу
5 Банки могут обязать предоставлять сведения об иноагентах по запросу Минюста
6 Эксперт объяснит, как вести учет на патенте и УСН в 2026 году
7 Суд конфисковал мячик для пинг-понга за незаконное пересечение границы
8 ЦБ: в регионах самая низкая инфляция за пять лет
9 👧👵 Стаж и пенсионные баллы по уходу за 80-летними теперь начисляют только по заявлению
10 🚕 Депутат предложил оплачивать сотрудникам такси при сильных морозах
11 Как отчитаться ИП на ОСНО, если получили освобождение от НДС
12 📄 Утвердили документы для расчетов с НДС
13 Депутат предлагает сократить рабочий день многодетным матерям
14 😫 Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами». Выпуск № 11 подкаста «Налоговое утро»
15 Число банкротств юрлиц снизилось до исторического минимума
16 «Рождаемость бизнеса» сократилась до минимальных значений за 14 лет
17 ❔ Нужно ли платить взносы за директора, если он ушел в оплачиваемый отпуск
18 С 1 сентября 2026 года банки будут при любых переводах запрашивать единый QR-код
20 ФНС: надо ли восстановить принятый к вычету НДС, если получили освобождение
21 Минфин ограничивает получение федерального инвестиционного вычета компаниями
22 Мигрантов хотят обязать работать на одного работодателя не менее года после въезда в РФ
24 💰 Доход фрилансеров в 2025 году вырос почти на 26%
25 Санитарные требования к условиям труда обновят
26 С 2026 года в отпускных опять выделяют районные коэффициенты и северные надбавки
27 Как отразить расходы на ДМС, рассчитываем доходы ИП для алиментов, поставщик отказался от договора — что делать: экспертные разборы за неделю
28 Не придется подтверждать электронной квитанцией дату получения документов от СФР
29 Депутаты хотят ограничить рост цен на платное образование
30 Роскомнадзор начал блокировать доступ к зарубежным игровым серверам
31 📄 Как перейти на электронные перевозочные документы: инструкция-2026 от ФНС
32 Работодатели не будут платить налог со стипендий по договорам целевого обучения
33 Налоговики назвали частые ошибки в декларации по УСН
34 Малые компании в сфере IT получили правительственные гранты на 1,2 млрд рублей
35 Налоговики разъяснили, какие обращения в ФНС нельзя направлять по ТКС
36 Какие иностранные слова можно не убирать с вывесок с 1 марта 2026
Мероприятия
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Дата проведения: 27 января, вторник
Ключевые изменения-2026: охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС – Ваш единый чек-лист
Дата проведения: 28 января, среда
Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2026 г.
Дата проведения: 29 января, четверг
ВЭД-2026: ОАЭ без двойного налога техсбор на электронику новые коды ТН ВЭД
Дата проведения: 29 января, четверг
Налоги-2026. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 30 января, пятница
Слёт бухгалтеров НКО в Сочи. Отчетность за 2025 г. и все изменения в работе НКО
Дата проведения: 2 февраля, понедельник
Статьи
— Как провести сокращение штата в 2026 году: ограничения, процедура и выплаты
Сокращение штата сотрудников в 2026 году требует внимательного подхода к соблюдению законодательных норм и прав работников. Рассказываем: как провести процедуру, кого сокращать нельзя и какие выплаты положены сотрудникам.
— Оформление командировки в 2026 году: пошаговая инструкция
Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить.
— Утренний бухгалтер № 6051. Декларацию по налогу на имущество за 2025 год сдают по новой форме
Организации обязаны сдать годовую декларацию по налогу на имущество в налоговую по месту нахождения имущества не позднее 25 февраля 2026 года.
— Как вернуть средства третьему лицу, оплатившему авиабилеты
При возврате средств физлицу все просто — возврат осуществляется по заявлению покупателя, и организация пробивает чек. Как быть, если договор заключен с физическим лицом, а оплату произвело третье лицо?
— Можно ли учитывать в расходах по налогу на прибыль оплату коммунальных услуг
Организация сдает недвижимость и оплачивает коммунальные расходы, которые затем компенсирует арендатор. Можно ли учитывать эти издержки в расходах по налогу на прибыль?
— Оплата такси работникам: облагается ли НДФЛ и страховыми взносами
Выплаты работникам облагаются НДФЛ и страховыми взносами, когда их можно считать доходами работника. Разбираемся, относится ли это к оплате такси к месту выполнения работы и обратно.
— Все ключевые финансовые показатели компании: от выручки до рентабельности
Разбираем основные финансовые показатели бизнеса — выручку, расходы, прибыль, рентабельность, ликвидность и денежный поток, чтобы оценить реальное состояние компании и принимать взвешенные решения.
— Как выстроить комфортный клиентский путь и увеличить средний чек: инструкция для предпринимателей
За последние годы предприниматели и управленцы оказались в новой операционной реальности. Стоимость привлечения клиентов стабильно растет, конкуренция усиливается, а ключевые ресурсы — люди, время и бюджеты — становятся дороже. В этих условиях модель «чем больше лидов, тем больше продаж» перестает работать.
— Минимальная пенсия в России 2026 году: таблица с суммами по всем регионам
Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше регионального прожиточного минимума. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, будет соцдоплата.
— Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция
Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.
— Производственная травма: размер выплаты, особенности назначения, штрафы
Производственная травма — событие неприятное как для работника, так и для работодателя. Однако знание всех нюансов компенсации помогает избежать конфликтов и защитить права обеих сторон. Что обязан компенсировать работодатель сотруднику, получившему травму на производстве, и как правильно рассчитать размер выплат — рассказали в статье.
— Как отозвать заявление на увольнение в 2026 году: пошаговая инструкция
Иногда сотрудники могут передумать и не уходить из компании. Это возможно, но только если работодатель не нашел нового работника и увольнение происходит не по соглашению сторон. Рассказываем, как отозвать заявление на увольнение в 2026 году.
— Как заполнить авансовый отчет в 2026 году: образец заполнения, сроки
За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.
— Утвердили новую форму счета-фактуры. 📑«Ночной бухгалтер» № 2102
С 1 апреля 2026 года будут применяться новые формы счета-фактуры, книг продаж и покупок.
Блоги компаний
Международная банковская карта: как оформить ее в России онлайн
Создать USDT криптокошелек с выводом на карту в 2026: инструкция для новичков
Как грамотно оформить Политику по обработке персональных данных после обновления законодательства: советы юристов
Штраф за иностранца? Как «ФМС» в сервисе Контур.Отель снижает риски при работе с МВД
Гостиничный бизнес на автопилоте: что может Контур.Отель
Какие есть льготы для бизнеса и как их получить
Как ускорить оплату и автоматизировать документооборот: рассказываем, что такое EDI и чем он полезен ритейлу
Контур и Контур.Экстерн: в чем разница
Что делать, если не удержали НДФЛ в 2025 году — инструкция для бухгалтера
Как вести учет ИП без бухгалтера: возможности Контур Эльбы
Больничные для самозанятых с 2026 года: какие документы оформить для участия в добровольном страховании
Сервис РПН в Контур.Экстерн: три шага до сдачи отчетности в Росприроднадзор
Как подготовиться к проверке Роскомнадзора по персональным данным, чтобы избежать штрафов 2026: подробный гайд для бизнеса
Как перейти на электронный документооборот в бухгалтерии в 2026 году: инструкция от Контур.Диадока
Импортозамещение. КриптоАРМ в экосистеме отечественного ПО
Как найти бухгалтера в 2026 году: типичные ошибки бизнеса и как их избежать
Suno AI на русском: нейросеть Суно для создания музыки и песен
Nano Banana для фото: нейросеть Нано Банана от Google. Как пользоваться Нано Банана и получать сильные картинки?
Трибуна
Налог на пряжки для ремней в США: где заканчивается «одежда» и начинается «аксессуар»
Почему нельзя напечатать деньги и раздать всем бедным?
Как менять цену по длящимся договорам, когда НДС переписали уже после сделки
Как итоги переговоров отразятся на Мосбирже? К чему готовиться инвестору
💥Обзор новостей: пекарня «Машенька» планирует расширить бизнес, нейросети не заменят депутатов, работодателей могут обязать оплачивать такси сотрудникам в морозы
Чистота как инвестиция: почему офисный клининг напрямую влияет на вашу прибыль
✅ Налоговые изменения 2026, пекарня «Машенька» заставила власти переиграть параметры реформы, малому бизнесу упростят отчеты: топ-10 новостей на «Клерке» (19-25.12.2026)
Какие схемы сегодня чаще всего интересуют налоговиков. Разбор примеров
Возможно ли назначение единоличного исполнительного органа ООО автоматически без соблюдения требований пункта 1 статьи 40 Закона об ООО
Как выбрать пиарщика для компании: пошаговое руководство
Сертификация растворимых и завариваемых напитков в 2026 году: требования, маркировка и оформление документов
Финансовая модель как стратегический инструмент собственника
О регистрации страницы из социальных сетей при аудитории более 10 тыс. человек
Тренд-2026: какой была наша жизнь в 2016 году?
Налоговые итоги за декабрь 2025
9 из 11 аналитиков советуют купить эти акции в 2026г
Кредитный донор: почему это обман
Можно ли гражданам ЕС работать в российских компаниях?
Маркировка радиоэлектронной продукции с 2026 года: полный гид по переходу на «Честный Знак»
Документы
Начать дискуссию