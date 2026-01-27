Утренний бухгалтер № 6052. Директор ушел в оплачиваемый отпуск, нужно ли платить взносы

Статьи

— Как провести сокращение штата в 2026 году: ограничения, процедура и выплаты

Сокращение штата сотрудников в 2026 году требует внимательного подхода к соблюдению законодательных норм и прав работников. Рассказываем: как провести процедуру, кого сокращать нельзя и какие выплаты положены сотрудникам.

— Оформление командировки в 2026 году: пошаговая инструкция

Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить.

— Утренний бухгалтер № 6051. Декларацию по налогу на имущество за 2025 год сдают по новой форме

Организации обязаны сдать годовую декларацию по налогу на имущество в налоговую по месту нахождения имущества не позднее 25 февраля 2026 года.

— Как вернуть средства третьему лицу, оплатившему авиабилеты

При возврате средств физлицу все просто — возврат осуществляется по заявлению покупателя, и организация пробивает чек. Как быть, если договор заключен с физическим лицом, а оплату произвело третье лицо?

— Можно ли учитывать в расходах по налогу на прибыль оплату коммунальных услуг

Организация сдает недвижимость и оплачивает коммунальные расходы, которые затем компенсирует арендатор. Можно ли учитывать эти издержки в расходах по налогу на прибыль?

— Оплата такси работникам: облагается ли НДФЛ и страховыми взносами

Выплаты работникам облагаются НДФЛ и страховыми взносами, когда их можно считать доходами работника. Разбираемся, относится ли это к оплате такси к месту выполнения работы и обратно.

— Все ключевые финансовые показатели компании: от выручки до рентабельности

Разбираем основные финансовые показатели бизнеса — выручку, расходы, прибыль, рентабельность, ликвидность и денежный поток, чтобы оценить реальное состояние компании и принимать взвешенные решения.

— Как выстроить комфортный клиентский путь и увеличить средний чек: инструкция для предпринимателей

За последние годы предприниматели и управленцы оказались в новой операционной реальности. Стоимость привлечения клиентов стабильно растет, конкуренция усиливается, а ключевые ресурсы — люди, время и бюджеты — становятся дороже. В этих условиях модель «чем больше лидов, тем больше продаж» перестает работать.

— Минимальная пенсия в России 2026 году: таблица с суммами по всем регионам

Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше регионального прожиточного минимума. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, будет соцдоплата.

— Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция

Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.

— Производственная травма: размер выплаты, особенности назначения, штрафы

Производственная травма — событие неприятное как для работника, так и для работодателя. Однако знание всех нюансов компенсации помогает избежать конфликтов и защитить права обеих сторон. Что обязан компенсировать работодатель сотруднику, получившему травму на производстве, и как правильно рассчитать размер выплат — рассказали в статье.

— Как отозвать заявление на увольнение в 2026 году: пошаговая инструкция

Иногда сотрудники могут передумать и не уходить из компании. Это возможно, но только если работодатель не нашел нового работника и увольнение происходит не по соглашению сторон. Рассказываем, как отозвать заявление на увольнение в 2026 году.

— Как заполнить авансовый отчет в 2026 году: образец заполнения, сроки

За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.

— Утвердили новую форму счета-фактуры. 📑«Ночной бухгалтер» № 2102

С 1 апреля 2026 года будут применяться новые формы счета-фактуры, книг продаж и покупок.