Утренний бухгалтер № 6052. Директор ушел в оплачиваемый отпуск, нужно ли платить взносы

У директора компании есть зарплата, но раз в год он уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск на целый месяц. Нужно ли в этом случае начислять директору в августе взносы с МРОТ, спросили в чате ФНС.

Налоговая служба: взносы с МРОТ за директора нужно платить, даже если заплатили отпускные, и зарплаты нет.

Какие иностранные слова можно не убирать с вывесок с 1 марта 2026 — разъяснения.

Налогоплательщики, которые пользуются услугами операторов ЭДО, с 15 декабря 2025 года могут отправлять по ТКС документы только в формализованном виде.

Какие частые ошибки допускают налогоплательщики при заполнении декларации по УСН: список.

Обсуждают бухгалтеры: с 2026 года в отпускных опять выделяют районные коэффициенты и северные надбавки.

Как перейти на электронные перевозочные документы: инструкция от налоговиков.

С 1 апреля 2026 нужно применять новые формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж.

Разборы законов

Как подтвердить корректность перевода документа. Мини-курс

Какие требования предъявляются к переводчику документов в РФ? Расскажем обо всем по порядку.

Камеральная проверка: порядок досудебного обжалования

Камералки в большинстве проходят «на автомате», без участия инспектора. И, хотя за этим следует перепроверка, она нередко оказывается поверхностной. Итоги: необоснованные доначисления, последствия технических сбоев или неверная интерпретация данных. Причем сразу в суд идти бессмысленно.

Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера. Конспект вебинара с видео

Вспомнили ключевые проводки, а также специфику подготовки годовой отчетности. Разобрали топ-10 ошибок в бухотчетности за год.

Новости

1 💲 Курс евро упал до 89 рублей 26 января 2026 года

2 🍣 Россияне чаще всего покупают готовые блюда к обеду и ужину. У женщин и мужчин совсем разные вкусы

3 ФНС ответила, подавать ли ЕНП-уведомление по страховым взносам за директора

4 🚎 Пробки – это не уважительная причина опоздания на работу

5 Банки могут обязать предоставлять сведения об иноагентах по запросу Минюста

6 Эксперт объяснит, как вести учет на патенте и УСН в 2026 году

7 Суд конфисковал мячик для пинг-понга за незаконное пересечение границы

8 ЦБ: в регионах самая низкая инфляция за пять лет

9 👧👵 Стаж и пенсионные баллы по уходу за 80-летними теперь начисляют только по заявлению

10 🚕 Депутат предложил оплачивать сотрудникам такси при сильных морозах

11 Как отчитаться ИП на ОСНО, если получили освобождение от НДС

12 📄 Утвердили документы для расчетов с НДС

13 Депутат предлагает сократить рабочий день многодетным матерям

14 😫 Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами». Выпуск № 11 подкаста «Налоговое утро»

15 Число банкротств юрлиц снизилось до исторического минимума

16 «Рождаемость бизнеса» сократилась до минимальных значений за 14 лет

17 ❔ Нужно ли платить взносы за директора, если он ушел в оплачиваемый отпуск

18 С 1 сентября 2026 года банки будут при любых переводах запрашивать единый QR-код

19 💥 Онлайн-курсы с программой на 2026 год со скидками до 75%

20 ФНС: надо ли восстановить принятый к вычету НДС, если получили освобождение

21 Минфин ограничивает получение федерального инвестиционного вычета компаниями

22 Мигрантов хотят обязать работать на одного работодателя не менее года после въезда в РФ

23 ❗️ Специальный тариф подписки Клерк.Премиум на 9 месяцев — только до 30 января 2026

24 💰 Доход фрилансеров в 2025 году вырос почти на 26%

25 Санитарные требования к условиям труда обновят

26 С 2026 года в отпускных опять выделяют районные коэффициенты и северные надбавки

27 Как отразить расходы на ДМС, рассчитываем доходы ИП для алиментов, поставщик отказался от договора — что делать: экспертные разборы за неделю

28 Не придется подтверждать электронной квитанцией дату получения документов от СФР

29 Депутаты хотят ограничить рост цен на платное образование

30 Роскомнадзор начал блокировать доступ к зарубежным игровым серверам

31 📄 Как перейти на электронные перевозочные документы: инструкция-2026 от ФНС

32 Работодатели не будут платить налог со стипендий по договорам целевого обучения

33 Налоговики назвали частые ошибки в декларации по УСН

34 Малые компании в сфере IT получили правительственные гранты на 1,2 млрд рублей

35 Налоговики разъяснили, какие обращения в ФНС нельзя направлять по ТКС

36 Какие иностранные слова можно не убирать с вывесок с 1 марта 2026

37 Реальные зарплаты в 2026 году вырастут только на 2-3%

Статьи

Как провести сокращение штата в 2026 году: ограничения, процедура и выплаты

Сокращение штата сотрудников в 2026 году требует внимательного подхода к соблюдению законодательных норм и прав работников. Рассказываем: как провести процедуру, кого сокращать нельзя и какие выплаты положены сотрудникам.

Оформление командировки в 2026 году: пошаговая инструкция

Если компании необходимо, чтобы ее сотрудник съездил в другой город или может даже иную страну в рабочих целях – это командировка. Такую поездку важно грамотно оформить.

Утренний бухгалтер № 6051. Декларацию по налогу на имущество за 2025 год сдают по новой форме

Организации обязаны сдать годовую декларацию по налогу на имущество в налоговую по месту нахождения имущества не позднее 25 февраля 2026 года.

Как вернуть средства третьему лицу, оплатившему авиабилеты

При возврате средств физлицу все просто — возврат осуществляется по заявлению покупателя, и организация пробивает чек. Как быть, если договор заключен с физическим лицом, а оплату произвело третье лицо?

Можно ли учитывать в расходах по налогу на прибыль оплату коммунальных услуг

Организация сдает недвижимость и оплачивает коммунальные расходы, которые затем компенсирует арендатор. Можно ли учитывать эти издержки в расходах по налогу на прибыль?

Оплата такси работникам: облагается ли НДФЛ и страховыми взносами

Выплаты работникам облагаются НДФЛ и страховыми взносами, когда их можно считать доходами работника. Разбираемся, относится ли это к оплате такси к месту выполнения работы и обратно.

Все ключевые финансовые показатели компании: от выручки до рентабельности

Разбираем основные финансовые показатели бизнеса — выручку, расходы, прибыль, рентабельность, ликвидность и денежный поток, чтобы оценить реальное состояние компании и принимать взвешенные решения.

Как выстроить комфортный клиентский путь и увеличить средний чек: инструкция для предпринимателей

За последние годы предприниматели и управленцы оказались в новой операционной реальности. Стоимость привлечения клиентов стабильно растет, конкуренция усиливается, а ключевые ресурсы — люди, время и бюджеты — становятся дороже. В этих условиях модель «чем больше лидов, тем больше продаж» перестает работать.

Минимальная пенсия в России 2026 году: таблица с суммами по всем регионам

Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше регионального прожиточного минимума. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, будет соцдоплата.

Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция

Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.

Производственная травма: размер выплаты, особенности назначения, штрафы

Производственная травма — событие неприятное как для работника, так и для работодателя. Однако знание всех нюансов компенсации помогает избежать конфликтов и защитить права обеих сторон. Что обязан компенсировать работодатель сотруднику, получившему травму на производстве, и как правильно рассчитать размер выплат — рассказали в статье.

Как отозвать заявление на увольнение в 2026 году: пошаговая инструкция

Иногда сотрудники могут передумать и не уходить из компании. Это возможно, но только если работодатель не нашел нового работника и увольнение происходит не по соглашению сторон. Рассказываем, как отозвать заявление на увольнение в 2026 году.

Как заполнить авансовый отчет в 2026 году: образец заполнения, сроки

За выданные под отчет денежные средства на хозяйственные расходы, на командировочные расходы и т. д. сотрудник организации должен отчитаться. Для этого составляют авансовый отчет, к которому прикладывают подтверждающие документы.

Утвердили новую форму счета-фактуры. 📑«Ночной бухгалтер» № 2102

С 1 апреля 2026 года будут применяться новые формы счета-фактуры, книг продаж и покупок.

Консультации

Трибуна

Налог на пряжки для ремней в США: где заканчивается «одежда» и начинается «аксессуар»

Почему нельзя напечатать деньги и раздать всем бедным?

Как менять цену по длящимся договорам, когда НДС переписали уже после сделки

Как итоги переговоров отразятся на Мосбирже? К чему готовиться инвестору

💥Обзор новостей: пекарня «Машенька» планирует расширить бизнес, нейросети не заменят депутатов, работодателей могут обязать оплачивать такси сотрудникам в морозы

Чистота как инвестиция: почему офисный клининг напрямую влияет на вашу прибыль

✅ Налоговые изменения 2026, пекарня «Машенька» заставила власти переиграть параметры реформы, малому бизнесу упростят отчеты: топ-10 новостей на «Клерке» (19-25.12.2026)

Какие схемы сегодня чаще всего интересуют налоговиков. Разбор примеров

Возможно ли назначение единоличного исполнительного органа ООО автоматически без соблюдения требований пункта 1 статьи 40 Закона об ООО

Как выбрать пиарщика для компании: пошаговое руководство

Сертификация растворимых и завариваемых напитков в 2026 году: требования, маркировка и оформление документов

Финансовая модель как стратегический инструмент собственника

О регистрации страницы из социальных сетей при аудитории более 10 тыс. человек

Тренд-2026: какой была наша жизнь в 2016 году?

Налоговые итоги за декабрь 2025

9 из 11 аналитиков советуют купить эти акции в 2026г

Кредитный донор: почему это обман

Можно ли гражданам ЕС работать в российских компаниях?

Маркировка радиоэлектронной продукции с 2026 года: полный гид по переходу на «Честный Знак»

⚡Срочно! Реформа в ФНС, что известно на сегодня

