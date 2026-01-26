АУСН — главная боль бухгалтеров

26 января в телеграм-форуме «КУБ / Красный уголок бухгалтера» (сообщество бухгалтеров, которое поддерживает Клерк.ру) тема АУСН стала абсолютным лидером дня.
Участники задали 18 отдельных вопросов, связанных с автоматизированной упрощённой системой налогообложения.
Это наглядно показывает: АУСН активно внедряется, но на практике вызывает больше вопросов, чем ожидалось. Вопросы по АУСН обсуждаются не только в чате КУБа, но и на форуме Клерка — настолько, что есть отдельная ветка: https://club.klerk.ru/c/ausn/36 😄
Напомним: АУСН — это спецрежим, при котором налог рассчитывает ФНС автоматически на основании данных банков и ККТ. Декларации по налогу не сдаются, а основная задача бухгалтера — следить, чтобы автомат не считал лишнего. Именно на этом этапе сейчас и возникает больше всего вопросов.
Все вопросы по АУСН за 26 января — живьём из КУБа
Проценты по овернайту ИП на АУСН: доход, НДФЛ или двойной налог?
ИП с 01.01.26 перешёл на АУСН «доходы».
Свободные средства размещаются на р/с в овернайт каждый день.
Банк относит проценты по овернайту к доходам АУСН.
Но с этого года проценты по депозитам ИП должны облагаться НДФЛ, при этом банк не является налоговым агентом.
Не задвоится ли налогообложение? Нужно ли вручную убирать этот доход из АУСН?
👉 Мария Орлова в КУБе: https://t.me/kubklerk/45921
Проценты по депозиту ИП: если начислены за 2025 год, а выплачены в 2026
Депозит ИП открыт в декабре 2025 года, проценты по нему будут выплачены в феврале 2026.
Также есть проценты на остаток по счёту, выплаченные в январе за период с декабря по январь.
Нужно ли включать эти суммы в налог по АУСН или исключать и ждать начисления НДФЛ в конце года?
👉 Евгений Балбеков в КУБе: https://t.me/kubklerk/45930
АУСН и банки: где удобный интерфейс, а где его просто нет
В Альфа-банке есть отдельный раздел АУСН, где легко отправлять данные по НДФЛ сотрудников.
В Т-Банке такого раздела нет — только вкладка «Бухгалтерия».
Как корректно передавать НДФЛ при АУСН, если банк не даёт отдельного интерфейса?
👉 Ирина Т. в КУБе: https://t.me/kubklerk/45935
Возвраты по эквайрингу не уменьшают доход при АУСН
Банк корректно загружает эквайринг и возвраты по эквайрингу.
А ИФНС формирует доход по Z-отчётам — без учёта возвратов.
В результате доход завышен, налог больше.
Уже 26 января, а возвраты так и не подтянулись.
Исправлять вручную каждый приход по трём кассам каждый день — бред. Как правильно?
👉 Ирина в КУБе: https://t.me/kubklerk/45936
АУСН и Сбер: в личном кабинете ФНС почти нет операций
У ИП Сбер + АУСН.
В ЛК ФНС выгружены только отдельные операции, с начала месяца почти ничего не отражено.
У всех так или это индивидуальная проблема?
👉 Ekaterina в КУБе: https://t.me/kubklerk/45948
Маркетплейсы и АУСН: как доказать доходы прошлого года
ИП продаёт на WB, Ozon и Яндекс.Маркете.
Перешёл на АУСН с 01.01.26.
В январе поступили деньги, часть из которых — доходы 2025 года.
Какие отчёты маркетплейсов нужно подгружать в банк, чтобы подтвердить прошлогодний доход?
👉 Elena в КУБе: https://t.me/kubklerk/45926
ООО на АУСН: как начислять зарплату директору, чтобы шёл стаж
ООО на АУСН, один сотрудник — директор, он же учредитель.
Ранее зарплату не платили.
Как теперь правильно начислять зарплату — через банк или через личный кабинет ФНС, чтобы учитывался страховой стаж?
👉 ElenaVan в КУБе: https://t.me/kubklerk/45944
Отпускные на АУСН: исчез код дохода 2012
Выплачены отпускные сотруднику.
В ЛК АУСН банка ВТБ нет кода дохода 2012 «Отпускные».
В ЛК ФНС этого кода тоже нет.
Какой код дохода использовать?
👉 Iran Stil в КУБе: https://t.me/kubklerk/45945
Почему НДФЛ не попадает в расходы при АУСН
При выплате зарплаты на АУСН в расходы попадает только сумма по ведомости.
Перечисленный НДФЛ в расходы не включается.
Это же фактические затраты работодателя — почему их нельзя учесть?
И как учитывать проценты по кредиту, если платёж «смешанный»?
👉 Anastasia / налоговый консультант в КУБе: https://t.me/kubklerk/45946
Можно ли платить взносы на травматизм за ООО на АУСН от физлица
ООО на АУСН, деятельности нет, готовится ликвидация.
Можно ли, чтобы взносы на травматизм оплатил учредитель-физлицо?
Как правильно оформить платёж?
👉 Екатерина Екатерина в КУБе: https://t.me/kubklerk/45941
Переход на АУСН в середине года и обратный выход
До какого числа нужно подать заявление, чтобы перейти на АУСН, например, с 1 марта 2026 года?
Можно ли потом закрыть ИП на АУСН и открыть ООО на ОСНО?
👉 Помощь бизнесу. Налоги. Консалтинг. в КУБе: https://t.me/kubklerk/45942
ЗУП и АУСН: почему продолжают считаться страховые взносы
В учётной политике выбран АУСН, травматизм обнулён, настройки сделаны по методичке.
Но при начислении зарплаты страховые взносы всё равно считаются.
Что не так в настройках?
👉 Еленка в КУБе: https://t.me/kubklerk/45958
Что и требовалось доказать
АУСН задумывалась как режим «меньше отчётности», но по факту в начале 2026 года она требует максимального внимания бухгалтера.
Основные боли:
проценты по вкладам и остаткам;
расхождения данных банка и ФНС;
возвраты по кассам;
НДФЛ и коды доходов;
нестабильная работа банковских интерфейсов.
