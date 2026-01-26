АУСН — главная боль бухгалтеров

Напомним: АУСН — это спецрежим, при котором налог рассчитывает ФНС автоматически на основании данных банков и ККТ. Декларации по налогу не сдаются, а основная задача бухгалтера — следить, чтобы автомат не считал лишнего . Именно на этом этапе сейчас и возникает больше всего вопросов.

Это наглядно показывает: АУСН активно внедряется, но на практике вызывает больше вопросов, чем ожидалось. Вопросы по АУСН обсуждаются не только в чате КУБа, но и на форуме Клерка — настолько, что есть отдельная ветка: https://club.klerk.ru/c/ausn/36 😄

Все вопросы по АУСН за 26 января — живьём из КУБа

Проценты по овернайту ИП на АУСН: доход, НДФЛ или двойной налог?

ИП с 01.01.26 перешёл на АУСН «доходы».

Свободные средства размещаются на р/с в овернайт каждый день.

Банк относит проценты по овернайту к доходам АУСН.

Но с этого года проценты по депозитам ИП должны облагаться НДФЛ, при этом банк не является налоговым агентом.

Не задвоится ли налогообложение? Нужно ли вручную убирать этот доход из АУСН?

Проценты по депозиту ИП: если начислены за 2025 год, а выплачены в 2026

Депозит ИП открыт в декабре 2025 года, проценты по нему будут выплачены в феврале 2026.

Также есть проценты на остаток по счёту, выплаченные в январе за период с декабря по январь.

Нужно ли включать эти суммы в налог по АУСН или исключать и ждать начисления НДФЛ в конце года?

АУСН и банки: где удобный интерфейс, а где его просто нет

В Альфа-банке есть отдельный раздел АУСН, где легко отправлять данные по НДФЛ сотрудников.

В Т-Банке такого раздела нет — только вкладка «Бухгалтерия».

Как корректно передавать НДФЛ при АУСН, если банк не даёт отдельного интерфейса?

Возвраты по эквайрингу не уменьшают доход при АУСН

Банк корректно загружает эквайринг и возвраты по эквайрингу.

А ИФНС формирует доход по Z-отчётам — без учёта возвратов.

В результате доход завышен, налог больше.

Уже 26 января, а возвраты так и не подтянулись.

Исправлять вручную каждый приход по трём кассам каждый день — бред. Как правильно?

АУСН и Сбер: в личном кабинете ФНС почти нет операций

У ИП Сбер + АУСН.

В ЛК ФНС выгружены только отдельные операции, с начала месяца почти ничего не отражено.

У всех так или это индивидуальная проблема?

Маркетплейсы и АУСН: как доказать доходы прошлого года

ИП продаёт на WB, Ozon и Яндекс.Маркете.

Перешёл на АУСН с 01.01.26.

В январе поступили деньги, часть из которых — доходы 2025 года.

Какие отчёты маркетплейсов нужно подгружать в банк, чтобы подтвердить прошлогодний доход?

ООО на АУСН: как начислять зарплату директору, чтобы шёл стаж

ООО на АУСН, один сотрудник — директор, он же учредитель.

Ранее зарплату не платили.

Как теперь правильно начислять зарплату — через банк или через личный кабинет ФНС, чтобы учитывался страховой стаж?

Отпускные на АУСН: исчез код дохода 2012

Выплачены отпускные сотруднику.

В ЛК АУСН банка ВТБ нет кода дохода 2012 «Отпускные».

В ЛК ФНС этого кода тоже нет.

Какой код дохода использовать?

Почему НДФЛ не попадает в расходы при АУСН

При выплате зарплаты на АУСН в расходы попадает только сумма по ведомости.

Перечисленный НДФЛ в расходы не включается.

Это же фактические затраты работодателя — почему их нельзя учесть?

Это же фактические затраты работодателя — почему их нельзя учесть?

И как учитывать проценты по кредиту, если платёж «смешанный»?

Можно ли платить взносы на травматизм за ООО на АУСН от физлица

ООО на АУСН, деятельности нет, готовится ликвидация.

Можно ли, чтобы взносы на травматизм оплатил учредитель-физлицо?

Можно ли, чтобы взносы на травматизм оплатил учредитель-физлицо?

Как правильно оформить платёж?

Переход на АУСН в середине года и обратный выход

До какого числа нужно подать заявление, чтобы перейти на АУСН, например, с 1 марта 2026 года?

До какого числа нужно подать заявление, чтобы перейти на АУСН, например, с 1 марта 2026 года?

Можно ли потом закрыть ИП на АУСН и открыть ООО на ОСНО?

ЗУП и АУСН: почему продолжают считаться страховые взносы