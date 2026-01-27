1 альфа мобилка
АУСН

АУСН в реальности: банки, ФНС и бухгалтеры говорят на разных языках. Дайджест КУБа за 27 января

АУСН снова стал темой дня в КУБе: с января бухгалтеры массово переходят на новый режим и сталкиваются с одинаковыми проблемами — доходы задваиваются, банки не дают менять признаки операций, а ЛК ФНС работает нестабильно. Ниже — реальные вопросы участников КУБа за 27 января.

Автор

КУБ — это профессиональный чат бухгалтеров «Красный уголок бухгалтера» в Telegram, который поддерживается Клерком. Здесь ежедневно обсуждают практические рабочие вопросы: налоги, режимы налогообложения, 1С, зарплату, НДС и другие задачи, с которыми бухгалтеры сталкиваются в работе. На данный момент в канале около 18 149 подписчиков 📊

27 января в КУБе было опубликовано более 70 сообщений с вопросами и кейсами — и это только содержательные обсуждения, без учёта вакансий и сервисных постов. После вчерашнего выпуска дайджеста количество подписчиков канала выросло на 102 человека, что подтверждает: формат востребован, а темы — действительно актуальны.

Статистика тем за день

Распределение обсуждений по темам выглядит так:

Тема

Количество

Доля

АУСН

27

39,7 %

НДС (ставки, вычеты, переходы)

15

22,1 %

Маркетплейсы (WB, Ozon, Emex и др.)

10

14,7 %

1С / учет / проводки / ПБУ

7

10,3 %

НДФЛ и зарплата (не АУСН)

4

5,9 %

Кадры / СФР / больничные

3

4,4 %

Банки / эквайринг / ККТ (вне АУСН)

2

2,9 %

👉 АУСН второй день подряд становится главной темой КУБа, обгоняя НДС, маркетплейсы и 1С. Именно поэтому ниже — подробный дайджест вопросов по АУСН с прямыми ссылками на первоисточники.

Вопросы по АУСН обсуждаются не только в чате КУБа, но и на форуме Клерка — настолько, что есть отдельная ветка: https://club.klerk.ru/c/ausn/36 😄

Дайджест постов по АУСН

НДФЛ при АУСН: нужно ли что-то подавать вручную

ИП на АУСН.
НДФЛ за январь внесли вручную в ЛК АУСН.
Т-Банк не рассчитывает налог, так как зарплата выплачивается на карты других банков.
Нужно ли дополнительно сдавать какие-то уведомления или отчеты?

👉 Анастасия в КУБе: https://t.me/kubklerk/45975

АУСН и доходы общепита: когда считать налог

ИП на УСН 6% + НДС 5%, общепит.
Выручка проходит через эквайринг.
Доход для УСН считать по поступлению на расчетный счет или по отчету о продажах?

👉 Ира в КУБе: https://t.me/kubklerk/45980

Маркетплейсы и АУСН: что считать доходом

Работа с маркетплейсами на АУСН.
Доход отражается по кассовому методу.
Деньги на р/с поступают за вычетом удержаний.
Если вывести не всю сумму из отчета маркетплейса — не получится ли занижение налоговой базы?

👉 Олеся в КУБе: https://t.me/kubklerk/45981

Задвоился доход в ЛК АУСН: как исправить

Юрлицо на АУСН «Доходы».
Раз в месяц поступает арендная плата.
В личном кабинете ФНС доход отразился дважды.
Каким способом можно скорректировать сумму?

👉 Людмила в КУБе: https://t.me/kubklerk/45986

Т-Банк и АУСН: нельзя поменять признак налоговой базы

АУСН.
В Т-Банке можно изменить только категорию операции.
Признак налоговой базы остаётся прежним.
А изменить его нужно — иначе доход считается облагаемым.

👉 Еленка в КУБе: https://t.me/kubklerk/45988

Расходы при АУСН «Доходы»: влияет ли разметка банка

АУСН «Доходы».
Банк размечает расходные операции как «Б» — налоговая база.
Нужно ли менять тип операции в банке или это не имеет значения?

👉 Нина Сергеевна в КУБе: https://t.me/kubklerk/45996

Нужно ли заводить сотрудников в ЛК АУСН вручную

ИП на АУСН.
В ЛК ФНС есть раздел «Сотрудники».
Возникает вопрос — нужно ли вносить туда данные вручную или они подтягиваются автоматически?

👉 Ok в КУБе: https://t.me/kubklerk/45993

Ошибка сервера при расчёте НДФЛ в ЛК АУСН

АУСН.
При формировании расчета НДФЛ в личном кабинете постоянно появляется ошибка сервера.
Вопрос — это массовый сбой или ошибка заполнения?

👉 Ирина Власова в КУБе: https://t.me/kubklerk/46033

Переход на АУСН: в ЛК висит и УСН, и АУСН

ИП подал заявление на переход на АУСН и отказ от УСН.
В итоге в ЛК отображаются оба режима.
В ЛК АУСН — уведомление о нарушении.
Инспектор советует «попробовать написать отказ от УСН».

👉 Ольга Лазарева в КУБе: https://t.me/kubklerk/46020

Ликвидация при АУСН и нулевой деятельности

Организация перешла с ОСНО на АУСН специально для упрощённой ликвидации.
Деятельность нулевая.
Сервис ФНС не даёт создать заявление на ликвидацию.
Вопрос — можно ли закрываться при АУСН?

👉 Гузель в КУБе: https://t.me/kubklerk/46017

Личные средства ИП при АУСН: как не попасть в налоговую базу

ИП на АУСН вносит личные средства на расчетный счет с назначением
«Внесение личных средств».
Нужно ли дополнительно что-то править в банке или ЛК ФНС, чтобы сумма не облагалась налогом?

👉 💬 в КУБе: https://t.me/kubklerk/46039

🔗 Полезные ссылки по АУСН

