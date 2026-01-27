АУСН в реальности: банки, ФНС и бухгалтеры говорят на разных языках. Дайджест КУБа за 27 января

КУБ — это профессиональный чат бухгалтеров «Красный уголок бухгалтера» в Telegram, который поддерживается Клерком. Здесь ежедневно обсуждают практические рабочие вопросы: налоги, режимы налогообложения, 1С, зарплату, НДС и другие задачи, с которыми бухгалтеры сталкиваются в работе. На данный момент в канале около 18 149 подписчиков 📊

27 января в КУБе было опубликовано более 70 сообщений с вопросами и кейсами — и это только содержательные обсуждения, без учёта вакансий и сервисных постов. После вчерашнего выпуска дайджеста количество подписчиков канала выросло на 102 человека, что подтверждает: формат востребован, а темы — действительно актуальны.