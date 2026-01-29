Утренний бухгалтер № 6054. Как учесть расходы при перечислении в подотчет на АУСН

ФНС: расходы на АУСН можно учесть, если деньги перечислили с расчетного счета сотруднику в подотчет после утверждения отчета.
Депутаты предлагают установить минимальную почасовую оплату труда.
Новая рекомендация БМЦ: как отражать в бухотчетности изменения элементов амортизации.
Треть звонков по-прежнему не маркируется даже после изменения законодательства.
Минфин: расходы на стипендию можно учесть для налога на прибыль.
СФР: 70% самозанятых выбрали сумму больничного в 50 тыс. рублей и платят по 1 920.
Минфин пояснил, как в 2026 году применять новую ставку НДС к длящимся контрактам.
Срок действия у писем Минфина и ФНС: есть он или нет
Вопрос не из чистого любопытства: несмотря на то что письма Минфина, ФНС — не нормативные акты (т. е. следовать им вы не обязаны), но при определенных условиях ссылка на них может избавить от лишних денежных трат. Но как узнать, не «просрочено» ли письмо, на которое вы так надеетесь?
Как отменить совмещение должностей. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отменить совмещение должностей по инициативе работника и руководителя.
Бухгалтерский баланс за 2025 год: что изменится, новые строки
С 1 января 2025 года вступил в силу новый ФСБУ 4/2023. Баланс за 2025 год компаниям придется сдавать по новой форме. Название некоторых строк поменяли, а также ввели новые строки. Составили таблицу.
Иностранец сменил персональные данные: что делать работодателю. Мини-курсы
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать работодателю, если иностранный работник сменил персональные данные.
ВЭД-2026. Конспект практической консультации с видео
Обсудили все самые острые вопросы импорта товаров в 2026 году, актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами, а также штрафные санкции за несоблюдение законодательства.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 января 2026 года
2 Депутаты предложили выплачивать алименты за счет государства, если родитель уклоняется от обязательств
3 ✅ Памятка Минтруда – куда подать заявление на пособие
4 Селлеры смогут давать промокоды покупателям на Wildberries
5 Как импортерам из ОАЭ законно платить налог по ставке 0% вместо 15%
6 За сам факт незаконной машинной обработки персональных данных будут привлекать к уголовной ответственности
7 ФНС объяснила, как учесть расходы при перечислении в подотчет на АУСН
8 Зарплата придет сотруднику позже: нарушение АУСН или нет?
9 Предприниматели из моногородов и ОЭЗ получат 1 млрд рублей от Минэка
10 ❌ Госдума хочет полностью запретить рекламу ставок и азартных игр
11 ⏳ 28 января – последний день для уплаты налогов
12 Минтруд: можно ли отдать работникам списанные СИЗ
13 Кабмин поддержит предпринимателей, которые внедряют изобретения
14 Банки будут отчитываться перед приставами о взыскании долгов
15 На ошибки прошлых периодов можно уменьшить налог, но не всегда
16 👶 Освобождение от НДФЛ применяется для выплат до 1 млн рублей на детей 2025 года рождения
17 В Ярославской области с 1 февраля 2026 года будут применять АУСН
18 Семьям участников СВО предложили расширить трудовые гарантии
19 💢 В 2026 году спрос на бухгалтерское сопровождение уже вырос более чем в два раза. Особенно у МСП
20 📨 Тарифы «Почты России» повысят, но льготы сохранят
21 🔥 «Клерк» обновил форум — свежая цветовая тема, чат с ИИ и удобная навигация
22 Налоговые льготы для резидентов преференциальных зон сохранят, но нужно будет выполнить несколько условий
23 💥 Депутаты хотят перейти с ежегодной индексации пенсий к ежеквартальной
24 Роструд уточнил, может ли работодатель отказать в отзыве заявления об увольнении
25 👀 Почему при АУСН доход — по чеку, а не по выписке с расчетного счета. Выпуск № 13 подкаста «Налоговое утро»
26 СФР: большинство самозанятых выбрали большую страховую сумму по больничным
27 💳 Лимит на платежные карты не будут привязывать к банку
28 Минфин разъяснил, как в 2026 году применять новую ставку НДС к длящимся контрактам
29 📅 Депутат Бессараб: число рабочих дней в феврале 2026 не повлияет на оклад
30 Расходы на стипендию можно учесть для налога на прибыль
31 📞 Треть звонков осталась без маркировки даже после изменения законодательства
32 ✅ Для отражения в бухотчетности изменения элементов амортизации разработана новая рекомендация
33 Минэкономразвития: механизм параллельного импорта может стать постоянным
34 Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в феврале 2026
35 🔥 Старт 1 февраля! Скорее записывайтесь на профкурсы со скидками до -74%
36 Вкладчики «Нового Московского Банка» начали получать первые страховые выплаты
37 💰 Депутаты предлагают установить минимальную почасовую оплату труда
38 Отделаться штрафом больше не удастся — будут дисквалифицировать чиновников за завышенные тарифы ЖКУ
39 Кабмин перечислил критерии для проверки карточек товаров на маркетплейсах
Налоговое планирование и контроль – полный курс изменений 2026 г.
Дата проведения: 29 января, четверг
ВЭД-2026: ОАЭ без двойного налога, техсбор на электронику, новые коды ТН ВЭД
Дата проведения: 29 января, четверг
Дата проведения: 29 января, четверг
Налоги-2026. Консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 30 января, пятница
Слёт бухгалтеров НКО в Сочи. Отчетность за 2025 г. и все изменения в работе НКО
Дата проведения: 2 февраля, понедельник
Заработная плата и налоги в 2026 году – Новые правила, актуальные и сложные моменты.
Дата проведения: 2 февраля, понедельник
Дата проведения: 2 февраля, понедельник
Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб
Дата проведения: 3 февраля, вторник
— 28 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
28 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 28 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6053. Роспотребнадзор хочет ввести маркировку на готовую еду
В 2025 году больше 60% проб готовой еды не соответствовали санитарным нормам, поэтому власти настаивают на маркировке готовой еды.
— Как налоговая найдет и накажет тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры
Сдача квартиры в аренду — популярный способ получения пассивного дохода. Но многие собственники ошибочно полагают, что налогом данная деятельность не облагается, так как статуса ИП у арендодателя нет. Это заблуждение грозит проблемами с налоговой, доначислением налога и привлечением к ответственности.
— Пенсия военным пенсионерам в 2026 году: кому и на сколько повысят, как получить вторую пенсию
В 2026 году военные пенсии снова повысят. Какой будет процент индексации, кому она положена и как получить вторую пенсию военным пенсионерам.
— Какой налог платить с продажи земельного участка в 2026 году и когда налога не будет
Доход от продажи физлицом недвижимости (в том числе, земельного участка) облагается НДФЛ. Но иногда налога может не быть.
— Как уменьшить ПСН на страховые взносы в 2026 году
ИП на патенте могут уменьшить налог на страховые взносы. Для этого нужно предоставить соответствующее уведомление, рассчитать сумму к уменьшению и учесть срок рассмотрения документа налоговым органом.
— Как проводить компенсацию от Яндекс.Маркета в 1С
Если организация на ОСНО работает с Яндекс Маркетом, то ей нужно отражать в учете все поступления от продажи на маркетплейсе. Разбираемся, как проводить компенсации в 1С и как отражать возвраты.
— Как на УСН списать испорченные товары в учете
Торговые организации часто сталкиваются с порчей товаров. Она может произойти по разным причинам: из-за погодных условий, истечения срока годности до реализации. Рассказываем, как правильно списать испорченные товары в бухгалтерском учете.
— Сотрудник головного подразделения переходит на дистанционную работу: что учесть при переводе
Если сотрудник изначально закреплен за головным подразделением, а затем переходит на дистанционку, надо определиться с его местом работы. Рассказываем, какие нюансы учесть при переводе.
— Пять доплат к пенсии: размер в 2026 году
В ряде случаев фиксированная выплата к пенсии будет повышена. Размер доплаты в 2026 году смотрите в нашей таблице.
— Правовой статус промптов: можно ли их защитить
Использование нейросетей породило искусство составления промптов — текстовых запросов. Почему искусство? Потому что некоторые промпты действительно требуют творческого подхода и значительных усилий для их создания. И здесь возникает закономерный вопрос — можно ли защитить свой уникальный промпт, если вы вложили в его создание много сил и творческой энергии?
— 10 ответов экономиста про индивидуальный инвестиционный счет
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — отличный инструмент увеличения доходов с помощью государства. Он дает возможность освободить от налога вашу прибыль, вернуть НДФЛ или получить оба преимущества сразу.
— Паспорт безопасности объекта: что это такое, кому он нужен, образец
Кто обязан иметь паспорт антитеррористической безопасности, какие объекты попадают под требования, какие данные включает документ и как пошагово провести обследование, категорирование и согласование паспорта.
— Классификация опасных и вредных производственных факторов: что относится и как их определить
Опасные и вредные производственные факторы ежедневно подстерегают сотрудников на рабочих местах. От химического воздействия до напряженной работы в одной позе — каждый фактор способен нанести ущерб здоровью сотрудников. Как классифицировать такие риски, своевременно выявить их и обеспечить защиту трудящихся?
— Приходный кассовый ордер: для чего нужен и как заполнять
Приходный кассовый ордер помогает вести учет наличных, поступивших в кассу. Рассказываем: зачем нужен документ, как его заполнять и можно ли не делать его при наличии чека.
— Чем отличается страховая пенсия от социальной
В 2026 году проиндексируют и страховые, и социальные пенсии: страховые выплаты вырастут на 7,6% с 1 января, а социальные — на 6,8% с 1 апреля. В чем между ними разница, как формируется сумма каждой выплаты и какие условия влияют на то, какой вид пенсии назначат именно вам.
— Переход на балансовый метод учета разниц ПБУ 18/02 в SAP. Реализация и особенности
Для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, учет налога на прибыль и налоговых разниц (ПБУ 18/02) является наиболее трудоемким видом учета.
— Виды противопожарных инструктажей и периодичность их проведения в 2026 году
Противопожарный инструктаж — обязательное обучение работников организации требованиям пожарной безопасности. Какие виды инструктажей существуют, кто проводит и какая у них периодичность — разобрали подробно в нашей статье.
— Маркировка в 2026 году: продление экспериментов и новые инициативы
В 2026 году расширился перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.
— В 2026 году вырос спрос на бухгалтеров. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2104
Ведение учета и консультации бухгалтера стали востребованными услугами в начале этого года.
Кассовый чек не был сформирован вовремя: порядок действий и риски
Бухгалтерия без рутины: как автоматизация с ИИ экономит миллионы рублей в год на обработке счетов
Оглавление и нумерация страниц в Р7 офис: профессиональная структура для сложных документов
Рефинансирование долгов у судебных приставов: почему это работает редко и не для всех
Маркетплейсы съедают 60% выручки, но мы все равно в плюсе: кейс брендов MOYABORODA и OLFACTORIUS
План продаж как управленческий инструмент роста бизнеса
10 вопросов бухгалтеру на собеседовании, которые спасут ваш бизнес от финансовой катастрофы
Продлеваем жизнь кадровым электронным документам с КриптоАРМ Server
Как бухгалтеру искать клиентов: работающие способы без больших затрат
Социальные сети «Клерка»: возможности для продвижения вашего бизнеса
Топ ошибок при переходе на работу с НДС при УСН: что учесть в 2026 году
Оплата командировок в 2026 году: что изменила налоговая реформа
Промпт нейросети для фото: как создать промпт по картинке онлайн и получать предсказуемый результат
Прием иностранного студента в оранизацию
оплата медицинских услуг (операции )через расчетный счет организации
Как исправить некорректный зачет по отчетам комиссионера по счету 76 в 1С?
Здравствуйте! вопрос по статистике т1 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» за 2025 год.
Перевод с совместительства на пост. работу
⚡️Несмотря на санкции Новатэк нарастил производственные показатели в 2025 году
Как уменьшить неустойку за просрочку выполнения проектных работ
Льготы по НДС в 2026 году. Что бизнесу лучше понимать уже сейчас
💥Обзор новостей: ФСБ сможет отключать стационарный интернет, введут запрет на ставки до 21 года, Часы Судного дня показали рекордно близкое время до «ядерной полуночи»
Рынок предпринимает новую попытку взять 2800. Риски и возможности для инвестора
Маткапитал без иллюзий: нюансы для мужчин
Предварительный контроль со стороны ФТС
Какая одежда не подлежит сертификации и декларированию? Разбор исключений по ТР ТС 017/2011
Как хорошо вы помните математику? Давайте проверим!
О больничном листе в отношении физического лица, с которым заключен договор ГПХ
Бухгалтер как фундамент бизнеса
Оспаривание кадастровой стоимости: новый порядок, практика и что важно знать
Что делать заказчику, если проектировщик уклоняется от исправления ошибок
ТОП-10 Писем Минфина по госпошлине в 2025
Правительство готово смягчить лимиты для ПСН и УСН без НДС?
Показатели нормативной налоговой нагрузки снова подросли
Как получить второе высшее юридическое образование
Мифы и реальность дистанционного юридического образования
Личный рекорд: мой дивидендный доход превысил 1 000 000 рублей
Новые виды мукомольных изделий в ОКПД 2, что изменилось и зачем это нужно
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/104960 от 29.10.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на стипендию можно учесть для налога на прибыль
Минтруд РФ: Письмо № 15-2/В-4751 от 11.12.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Минтруд: можно ли отдать работникам списанные СИЗ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/51165 от 10.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/50699 от 10.07.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-28/13437 от 10.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/51107 от 10.07.2019
Минфин РФ: Письмо ина России от N № 03-03-06/1/50916 от 10.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/51190 от 10.07.2019
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/50804 от 10.07.2019
