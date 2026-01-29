Утренний бухгалтер № 6054. Как учесть расходы при перечислении в подотчет на АУСН

Статьи

— 28 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

28 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 28 января и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6053. Роспотребнадзор хочет ввести маркировку на готовую еду

В 2025 году больше 60% проб готовой еды не соответствовали санитарным нормам, поэтому власти настаивают на маркировке готовой еды.

— Как налоговая найдет и накажет тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Сдача квартиры в аренду — популярный способ получения пассивного дохода. Но многие собственники ошибочно полагают, что налогом данная деятельность не облагается, так как статуса ИП у арендодателя нет. Это заблуждение грозит проблемами с налоговой, доначислением налога и привлечением к ответственности.

— Пенсия военным пенсионерам в 2026 году: кому и на сколько повысят, как получить вторую пенсию

В 2026 году военные пенсии снова повысят. Какой будет процент индексации, кому она положена и как получить вторую пенсию военным пенсионерам.

— Какой налог платить с продажи земельного участка в 2026 году и когда налога не будет

Доход от продажи физлицом недвижимости (в том числе, земельного участка) облагается НДФЛ. Но иногда налога может не быть.

— Как уменьшить ПСН на страховые взносы в 2026 году

ИП на патенте могут уменьшить налог на страховые взносы. Для этого нужно предоставить соответствующее уведомление, рассчитать сумму к уменьшению и учесть срок рассмотрения документа налоговым органом.

— Как проводить компенсацию от Яндекс.Маркета в 1С

Если организация на ОСНО работает с Яндекс Маркетом, то ей нужно отражать в учете все поступления от продажи на маркетплейсе. Разбираемся, как проводить компенсации в 1С и как отражать возвраты.

— Как на УСН списать испорченные товары в учете

Торговые организации часто сталкиваются с порчей товаров. Она может произойти по разным причинам: из-за погодных условий, истечения срока годности до реализации. Рассказываем, как правильно списать испорченные товары в бухгалтерском учете.

— Сотрудник головного подразделения переходит на дистанционную работу: что учесть при переводе

Если сотрудник изначально закреплен за головным подразделением, а затем переходит на дистанционку, надо определиться с его местом работы. Рассказываем, какие нюансы учесть при переводе.

— Пять доплат к пенсии: размер в 2026 году

В ряде случаев фиксированная выплата к пенсии будет повышена. Размер доплаты в 2026 году смотрите в нашей таблице.

— Правовой статус промптов: можно ли их защитить

Использование нейросетей породило искусство составления промптов — текстовых запросов. Почему искусство? Потому что некоторые промпты действительно требуют творческого подхода и значительных усилий для их создания. И здесь возникает закономерный вопрос — можно ли защитить свой уникальный промпт, если вы вложили в его создание много сил и творческой энергии?

— 10 ответов экономиста про индивидуальный инвестиционный счет

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — отличный инструмент увеличения доходов с помощью государства. Он дает возможность освободить от налога вашу прибыль, вернуть НДФЛ или получить оба преимущества сразу.

— Паспорт безопасности объекта: что это такое, кому он нужен, образец

Кто обязан иметь паспорт антитеррористической безопасности, какие объекты попадают под требования, какие данные включает документ и как пошагово провести обследование, категорирование и согласование паспорта.

— Классификация опасных и вредных производственных факторов: что относится и как их определить

Опасные и вредные производственные факторы ежедневно подстерегают сотрудников на рабочих местах. От химического воздействия до напряженной работы в одной позе — каждый фактор способен нанести ущерб здоровью сотрудников. Как классифицировать такие риски, своевременно выявить их и обеспечить защиту трудящихся?

— Приходный кассовый ордер: для чего нужен и как заполнять

Приходный кассовый ордер помогает вести учет наличных, поступивших в кассу. Рассказываем: зачем нужен документ, как его заполнять и можно ли не делать его при наличии чека.

— Чем отличается страховая пенсия от социальной

В 2026 году проиндексируют и страховые, и социальные пенсии: страховые выплаты вырастут на 7,6% с 1 января, а социальные — на 6,8% с 1 апреля. В чем между ними разница, как формируется сумма каждой выплаты и какие условия влияют на то, какой вид пенсии назначат именно вам.

— Переход на балансовый метод учета разниц ПБУ 18/02 в SAP. Реализация и особенности

Для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации, учет налога на прибыль и налоговых разниц (ПБУ 18/02) является наиболее трудоемким видом учета.

— Виды противопожарных инструктажей и периодичность их проведения в 2026 году

Противопожарный инструктаж — обязательное обучение работников организации требованиям пожарной безопасности. Какие виды инструктажей существуют, кто проводит и какая у них периодичность — разобрали подробно в нашей статье.

— Маркировка в 2026 году: продление экспериментов и новые инициативы

В 2026 году расширился перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.

— В 2026 году вырос спрос на бухгалтеров. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2104

Ведение учета и консультации бухгалтера стали востребованными услугами в начале этого года.