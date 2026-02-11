График выплаты пособий и пенсий в марте 2026

График выплаты пособий в марте 2026

В марте придут пособия за февраль. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:

Какое пособие выплатят Дата выплаты Единое пособие, а также выплаты на детей, беременным, детям военнослужащих и неработающим 3 марта Выплата из материнского капитала на детей до 3-х лет 5 марта Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 6 марта

Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.