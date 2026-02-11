8166 КПК ОСНО моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →
Пенсии
График выплаты пособий и пенсий в марте 2026

График выплаты пособий и пенсий в марте 2026

В марте пособия и пенсии переведут в обычном порядке. Когда ждать выплату — рассказали в статье.

Автор

График выплаты пособий в марте 2026

В марте придут пособия за февраль. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:

Какое пособие выплатят

Дата выплаты

Единое пособие, а также выплаты на детей, беременным, детям военнослужащих и неработающим

3 марта

Выплата из материнского капитала на детей до 3-х лет

5 марта

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

6 марта

Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.

В 2026 году единое пособие на детей будет начисляться по новым правилам. Про изменения, а также подсчет доходов для выплаты мы рассказывали в статье.

График выплаты пенсий в марте 2026

Выплата пенсии в марте пройдет в обычном порядке. Переносы связаны с тем, что даты перечисления выпадают на выходные дни (в том числе на 9 марта).

Обычная дата выплаты

Дата переноса

7—9 марта

6 марта

14—15 марта

13 марта

21—22 марта

20 марта

Калькулятор вариантов накоплений на пенсию смотрите здесь.

Научитесь рассчитывать будущую пенсию с новым онлайн-курсом «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег». На нем вы сможете узнать размер государственной пенсии и способы ее легального увеличения. С курсом вы научитесь управлять пенсионными накоплениями, строить личный капитал и получите персональный пенсионный план.

Цена курса со скидкой 79%: 990 руб. вместо 14 900 руб. Срок акции ограничен.

Как выбрать способ доставки пенсии

Существует два способа доставки пенсии:

  1. Через банк — пенсию могут получать на банковский счет карты «Мир».

  2. Почтой России — в почтовом отделении по месту жительства или на дом почтальоном.

Способ доставки пенсии можно выбрать с помощью подачи заявления:

Чтобы подать заявление от имени другого человека необходима нотариальная доверенность на представление интересов по ст. 185.1 ГК. Заявление рассматривают в течение 3-х рабочих дней.

Читайте также по теме:

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки