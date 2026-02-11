График выплаты пособий и пенсий в марте 2026

График выплаты пособий в марте 2026
В марте придут пособия за февраль. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:
Какое пособие выплатят
Дата выплаты
Единое пособие, а также выплаты на детей, беременным, детям военнослужащих и неработающим
3 марта
Выплата из материнского капитала на детей до 3-х лет
5 марта
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
6 марта
Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.
В 2026 году единое пособие на детей будет начисляться по новым правилам. Про изменения, а также подсчет доходов для выплаты мы рассказывали в статье.
График выплаты пенсий в марте 2026
Выплата пенсии в марте пройдет в обычном порядке. Переносы связаны с тем, что даты перечисления выпадают на выходные дни (в том числе на 9 марта).
Обычная дата выплаты
Дата переноса
7—9 марта
6 марта
14—15 марта
13 марта
21—22 марта
20 марта
Калькулятор вариантов накоплений на пенсию смотрите здесь.
Как выбрать способ доставки пенсии
Существует два способа доставки пенсии:
Через банк — пенсию могут получать на банковский счет карты «Мир».
Почтой России — в почтовом отделении по месту жительства или на дом почтальоном.
Способ доставки пенсии можно выбрать с помощью подачи заявления:
в МФЦ;
в СФР;
на Госуслугах.
Чтобы подать заявление от имени другого человека необходима нотариальная доверенность на представление интересов по ст. 185.1 ГК. Заявление рассматривают в течение 3-х рабочих дней.
