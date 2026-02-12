Штрафы за ККТ вырастут в пять раз. ❗«Ночной бухгалтер» № 2115

Сегодня в выпуске:
Увеличат штрафы за неприменение онлайн-касс.
Работодателей хотят обязать платить за простои 100% оклада, а не 2/3.
Многодетные семьи с доходом чуть выше минимального будут получать детское пособие.
Обновят нормативные акты о налоговых льготах.
Все свои кредиты можно будет увидеть в сервисе на Госуслугах.
Штраф за ККТ
Штраф за отсутствие ККТ больше не будут заменять на предупреждение, а сам штраф станет больше. Законопроект принят в первом чтении.
Минимальный штраф увеличивается так:
для должностных лиц — с 10 до 30 тыс. рублей;
для юрлиц — с 30 до 150 тыс. рублей.
За повторное нарушение должностные лица будут платить 60 тыс. рублей, юрлица — 300 тыс.
Оплата простоя
Сейчас простой по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней зарплаты.
Предложили сделать оплату такого простоя в размере 100% зарплаты. Это будет справедливо, считают депутаты. Законопроект с такой поправкой в ТК внесен в Госдуму.
Детское пособие
Право на единое пособие имеют семьи с низким доходом. Но иногда доход всего чуть-чуть превышает минимальный. Сейчас в таком случае пособие не назначают.
Но для многодетных семей сделают исключение. Они смогут получать выплаты, если их доход зашкаливает на 10%. Такие поправки уже подготовило правительство.
Налоговые льготы
Нормативные акты с перечнем товаров и услуг для налоговых льгот сейчас утверждает Правительство. Этим будут заниматься профильные ведомства.
В частности, Минфин будет утверждать перечень товаров и услуг, освобожденных от НДС, устанавливать нормы расхода на служебный транспорт и т. д.
Минтруд утвердит перечень социальных услуг для нулевой ставки налога.
Кредиты
На Госуслугах будут отражаться все оформленные вами кредиты. Так человек оперативно сможет отреагировать, если, например, он этот кредит добровольно не оформлял или оформлял, но хочет от него отказаться в период охлаждения.
Это снизит риски заемщиков, повысит прозрачность кредитного рынка.
