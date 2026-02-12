Штрафы за ККТ вырастут в пять раз. ❗«Ночной бухгалтер» № 2115

Оплата простоя

Сейчас простой по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней зарплаты.

Предложили сделать оплату такого простоя в размере 100% зарплаты. Это будет справедливо, считают депутаты. Законопроект с такой поправкой в ТК внесен в Госдуму.