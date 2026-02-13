Утренний бухгалтер № 6065. Ускоренное возмещение НДС для компаний и ИП продлили до конца 2026 года

НДС можно вернуть за две недели, а не за три месяца. Для этого нужно написать заявление в ФНС о применении ускоренного механизма.
Законопроект: сотрудники получат больше трудовых гарантий за простой по вине работодателя.
Лечащий врач теперь может в MAX закрыть листок нетрудоспособности онлайн.
Перечень товаров и услуг, освобожденных от НДС, будет утверждать Минфин.
ФНС: регистрация компании по адресу жилого объекта допустима, если собственник согласен.
Машиночитаемые доверенности могут ввести и для граждан.
УФНС рассказало о правилах заполнения декларации 3-НДФЛ, налоговых ставках и особенностях расчета налога: примеры.
Разборы законов
— 6-НДФЛ за 2025 год: порядок заполнения и как избежать ошибок. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели особенности заполнения формы 6-НДФЛ, сроки отчетности, порядок ее подготовки и специфику проведения камеральных проверок.
— Как расторгнуть срочный договор до его окончания по инициативе работника. Мини-курс
Что делать работодателю, когда сотрудник приносит заявление об увольнении по срочному договору? Расскажем по порядку.
— Список аффилированных лиц: кому нужен и как правильно составить
Список аффилированных лиц — это не просто формальность. Если пренебречь ею, то можно столкнуться с серьезными негативными последствиями.
— Кому нужно предоставлять дополнительные отгулы. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кому положены дополнительные выходные, нужно ли работодателю их оплачивать и кто может взять дополнительный отгул за свой счет.
— Сколько средств могут взыскать приставы при аресте карты. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда могут арестовать зарплатную карту и сколько средств могут взыскать приставы при аресте карты.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 февраля 2026 года
2 У многодетных сотрудников будет право отказаться от командировок до совершеннолетия детей
3 🌞 Блины подешевели, а начинки подорожали: эксперт назвал стоимость праздничного стола на Масленицу
5 Смотрите в квитанции ЖКХ и не можете поверить, что придется заплатить так много? Расскажите, во сколько вам обошлись ЖКУ в январе — и как это сказалось на вашем бюджете
6 К кому придет с проверкой ФНС в 2026 году: эксперт расскажет о самых опасных схемах
7 Ускоренное возмещение НДС продлили на 2026 год
8 Налоговая: есть случаи, когда подарок облагается НДФЛ
10 Санкт-Петербург заработал больше 902 млн рублей на туристическом налоге в 2025 году
11 В России растет популярность посменной подработки
13 Ограничение на учет убытков прошлых периодов продлили до конца 2030 года
14 НДФЛ нужно платить при передаче пая в производственном кооперативе
15 ❕ Если налоговая не знает о близком родстве, придется платить НДФЛ с подарков
16 Кому, когда и как отчитаться о доходах за 2025 год: примеры от налоговой
17 Доплата за совмещение должностей входит в расчет оплаты выходных или праздничных дней
18 ФНС: если не получилось перейти на АУСН, сохраняется прежний налоговый режим
19 Эксперт: цифровые доверенности (МЧД) могут ввести и для граждан
20 Правительство изменит нормы для получения пособий многодетными семьями
21 📄 С 17 февраля 2026 — новая форма декларации по налогу на добычу полезных ископаемых
22 ФНС: можно ли зарегистрировать ООО в квартире
23 ❔ Нужен ли приказ на перемещение работников: ответ Роструда
24 После подачи заявления об увольнении можно передумать, а после окончания срока предупреждения можно не приходить
25 Как облагаются налогом чаевые – зависит от способа их получения
26 ФНС поймала туристический бизнес на сокрытии доходов
27 Основателя майнинговой компании обвинили в уклонении от налогов
28 Доля учредителя не более 50%: считается ли доходом его взнос на пополнение оборотных средств
29 В одном случае будет вычет НДС за 2025 год, если платить его начали только с 2026
30 Госдума одобрила штрафы за продажу просроченных маркированных товаров
31 💢 Минфин будет утверждать перечень товаров и услуг, освобожденных от НДС
32 ✅ Утверждена рекомендация по ликвидационной стоимости основного средства
33 ЦБ расписал процедуру отказа от денег, полученных при мошенническом переводе
34 ЛДПР призывает снизить НДС на детские товары и повысить на устрицы
35 💬 На Госуслугах появятся уведомления об оформленных кредитах
36 В мессенджере MAX теперь можно закрыть больничный
37 Семьям с четырьмя детьми помогут погасить ипотеку
38 Назвали основные нарушения в декларациях по налогу на прибыль резидентов ТОР и СПВ
39 Сотрудники получат больше трудовых гарантий за простой по вине работодателя
40 👪 Власти хотят расширить поддержку работников с детьми
41 ФИНВ хотят увеличить до 12%
42 На Москву приходится 15% всех зарегистрированных в России самозанятых. И стало еще больше
Статьи
— 12 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
12 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 12 февраля и кто из известных людей родился в этот день.
— Все про больничные в 2026 году
В 2026 году изменились максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности по сравнению с 2025 годом. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2026 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.
— Пошаговая инструкция, если вам задерживают заработную плату
Подробно о способах воздействия на руководство компании, задерживающей выплаты сотрудникам.
— Пять доплат к пенсии: размер в 2026 году
В ряде случаев фиксированная выплата к пенсии будет повышена. Размер доплаты в 2026 году смотрите в нашей таблице.
— МРОТ 2026: на что влияет, что нужно знать бухгалтеру. Таблица по регионам
В 2026 году МРОТ вырос на 21%. Собрали всю самую актуальную информацию о повышении МРОТ, изменениях в расчете зарплаты, а также собрали региональные ставки МРОТ.
— Утренний бухгалтер № 6064. Новая инициатива: налог на выгул собак с прогрессивной шкалой ставок
Налог на выгул предлагают начислять по принципу: чем больше собака, тем выше ставка.
— Реклама в Telegram для бизнеса: бюджеты, документы и риски
Telegram за последние годы превратился из мессенджера в полноценный рекламный канал для бизнеса. Компании все чаще закладывают продвижение в Telegram в маркетинговые бюджеты наравне с контекстной рекламой и маркетплейсами.
— Услуги иностранного контрагента: как отразить на УСН, что с НДС
Организация на УСН приобретает услуги по сертификации товаров у иностранного контрагента из Турции, который не состоит на учете в российских налоговых органах. Будет ли организация выступать налоговым агентом по НДС? Как эту операцию учесть при расчете налога на УСН?
— Как в отчетах маркетплейса отражаются выкупы в страны ЕАЭС
Если организация через маркетплейс торгует в страны ЕАЭС, то онлайн-площадка самостоятельно подает отчетность в ФТС. Однако организации все равно нужно отражать такие операции в 1С.
— Рейтинг компаний в сегменте юридических услуг: итоги II половины 2025 года
Юридические услуги пользуются популярностью у бизнеса и физических лиц. Поиск квалифицированного юриста — это квест не одного часа и даже дня. В рейтинге Клерка вы найдете юридические компании с опытом, репутацией и экспертностью в своей отрасли.
— Как прикрепиться к поликлинике и какие документы нужны для этого
Прикрепление к поликлинике позволяет бесплатно получать медпомощь по ОМС по месту пребывания, даже без прописки. Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся и что делать в случае отказа.
— План мероприятий по охране труда на 2026 год: пошаговая инструкция
Если вы не успели сформировать план мероприятий по охране труда, то сейчас самое время уделить внимание его формированию, бюджетированию. Важно понять, кто должен составлять план мероприятий по охране труда и для чего он нужен в организации.
— Как оформить совмещение должностей в 2026 году: образцы документов
Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Как правильно его оформить?
— Новые поправки в НК-2027 по УСН, которые Минфин отверг
Идет подготовка проекта новых поправок в НК. Бизнес высылает свои предложения. Но Минфину они не понравились.
— Как открыть ООО в 2026 году: пошаговая инструкция
Одна из самых популярных форм ведения бизнеса — ООО. Предпринимателей привлекает небольшой размер уставного капитала, простота регистрации и возможность привлечения других участников. Разберем, как открыть ООО в 2026 году и что для этого нужно сделать.
— ТОП компаний по банкротству физических лиц в России
Важно доверять свою финансовую судьбу только проверенным профессионалам, которые имеют успешный опыт работы, положительные отзывы клиентов и работают в рамках закона. В этой статье мы разберем, каким компаниям можно доверять и на что обращать внимание при выборе.
— Единое пособие с 1 января 2026 года будет начисляться по новым правилам
Единое пособие в 2026 году: правило 8 МРОТ, нулевой доход, какие выплаты и алименты учитываются, что исключают из дохода и как не лишиться права на пособие.
Консультации
Агентский договор по поиску клиентов заключать с самозанятыми можно
Налоги с бонусов "СберБизнес Спасибо."
Заключение договора безвозмездного пользования нежилым помещением
Материальная помощь, поступившая на р/с НКО
Трибуна
Новые правила субсидиарной ответственности КДЛ. Часть 2
Народный портфель января 2026 года
Минфин запустил третий этап налоговой реформы
💥Обзор новостей: НДС 22% введут на иностранные товары с маркетплейсов, максимальную ставку по ипотеке ограничат, чиновники не должны вести «нищенский образ жизни»
Не смогли реабилитироваться по 115-ФЗ? Последствия — ликвидация компании и запрет на 3 года
Новая инициатива Госдумы: защита покупателей жилья или лазейка для мошенников?
Преждевременный оптимизм захлестнул рынок: насколько сильна эйфория?
Займу деньги у инвестора: как предпринимателю привлечь капитал без ошибок
Тратите 500 тысяч при доходе 50? Прощай, серая касса. Как государство за полгода перекроет все cash-лазейки
Как отправлять и получать платежи в евро
ТОП полезных сервисов, которые помогают бухгалтеру в каждодневной работе!
Маркировка остатков товара при действующем ИП с 2026 года
💸 Ипотека без боли: 8 правил, которые сэкономят вам сотни тысяч и нервы
Дивидендный аристократ с доходностью 14,2%: разбор акций Транснефти на 2026 год
Как утвердить план реструктуризации по своим правилам
Как правильно оформить счет-фактуру на аванс в рознице с помощью 1С
Как пережить сезонный пик в ретейле и не раздуть ФОТ
Автоматическое назначение штрафов в системе «Честный Знак»: новые правила с 2026 года
Закрытые закупки по 44-ФЗ: что важно знать бизнесу до получения приглашения
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-01/44915 от 20.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/45138 от 20.06.2019
Минфин РФ: Письмо № от 20.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/45041 от 20.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/44893 от 20.06.2019
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/11937@ от 20.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/45369 от 21.06.2019
ФНС РФ: Письмо № СД-19-3/175 от 21.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45566 от 21.06.2019
Начать дискуссию