Процесс передачи данных по АУСН от банков в ФНС наладился. 📩«Ночной бухгалтер» № 2117

В феврале ФНС и уполномоченные банки восстановили стабильную работу с АУСН.

Сегодня в выпуске:

  • После сбоя стабилизировали передачу данных по АУСН.

  • За неуплату НДФЛ с продажи имущества бывшим ИП возбудили уголовное дело.

  • Муж с женой могут только один раз распределить между собой имущественный вычет.

  • В поиске работы поможет цифровое резюме.

  • Ворчунов и нытиков могут уволить.

Передача данных по АУСН

В начале этого года были сложности по передаче данных по бизнесу на АУСН из уполномоченных банков.

К началу февраля налоговики и банки восстановили штатный информационный обмен, а все сведения успешно приняли и учли в системах, сообщает ФНС.

Сейчас все работает нормально, точность разметки уполномоченных банков составляет 97%.

Памятка по работе в ЛК АУСН — тут.

НДФЛ с продажи бизнес-имущества

Если недвижимость ранее использовалась в бизнесе, то при ее продаже срок владения не имеет значения. После закрытия ИП продажа бизнес-имущества обязывает платить НДФЛ.

Бывший ИП не стал декларировать этот доход в 3-НДФЛ. Ему насчитали налог 9,4 млн руб. и завели уголовное дело.

До суда дело не дошло: бывший бизнесмен уплатил налог, пени и штраф.

Как работать с НДС на УСН в 2026 году

Поможет онлайн-курс НДС на УСН-2026. В нем собраны все правила НДС для упрощенцев: ставки, 1С, декларация. Вы узнаете:

  • как ИП и компаниям на УСН рассчитывать НДС по новым правилам;

  • как оптимизировать налоги в 2026 году;

  • как не допускать ошибок в отчетности.

На практических кейсах разберете все сложные ситуации, чтобы уверенно работать с НДС на УСН по правилам 2026 года!

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 вместо 14 990 рублей. Срок акции ограничен.

Имущественный вычет мужа и жены

Распределив между собой имущественный вычет на покупку квартиры, супруги не могут потом изменить эту пропорцию.

Перераспределение имущественного вычета по общей квартире между мужем и женой не предусмотрено, предупреждает ФНС.

Кстати, наши читатели в комментариях рассказывают, что на практике им удавалось через уточненки оформить перераспределение вычета.

Цифровое портфолио

Для соискателей рабочего места на портале «Работа России» создадут цифровые профили, в которых автоматически подтянутся сведения из госсистем об образовании и опыте работы.

Таким образом выпускники получат некий «паспорт компетенций», а будущим работникам больше не нужно будет самостоятельно собирать многочисленные бумажные подтверждения.

Нытье и ворчание

Излишнее ворчание, которое не несет созидательного смысла, нытье и недовольство сотрудника подрывают работу и за это могут уволить, предупреждает юрист.

Логика такая: пока сотрудник ворчит, он не выполняет свои трудовые функции и отвлекает от работы своих коллег.

