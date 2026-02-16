Процесс передачи данных по АУСН от банков в ФНС наладился. 📩«Ночной бухгалтер» № 2117

Сегодня в выпуске:
После сбоя стабилизировали передачу данных по АУСН.
За неуплату НДФЛ с продажи имущества бывшим ИП возбудили уголовное дело.
Муж с женой могут только один раз распределить между собой имущественный вычет.
В поиске работы поможет цифровое резюме.
Ворчунов и нытиков могут уволить.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Передача данных по АУСН
В начале этого года были сложности по передаче данных по бизнесу на АУСН из уполномоченных банков.
К началу февраля налоговики и банки восстановили штатный информационный обмен, а все сведения успешно приняли и учли в системах, сообщает ФНС.
Сейчас все работает нормально, точность разметки уполномоченных банков составляет 97%.
Памятка по работе в ЛК АУСН — тут.
НДФЛ с продажи бизнес-имущества
Если недвижимость ранее использовалась в бизнесе, то при ее продаже срок владения не имеет значения. После закрытия ИП продажа бизнес-имущества обязывает платить НДФЛ.
Бывший ИП не стал декларировать этот доход в 3-НДФЛ. Ему насчитали налог 9,4 млн руб. и завели уголовное дело.
До суда дело не дошло: бывший бизнесмен уплатил налог, пени и штраф.
Как работать с НДС на УСН в 2026 году
Поможет онлайн-курс НДС на УСН-2026. В нем собраны все правила НДС для упрощенцев: ставки, 1С, декларация. Вы узнаете:
как ИП и компаниям на УСН рассчитывать НДС по новым правилам;
как оптимизировать налоги в 2026 году;
как не допускать ошибок в отчетности.
На практических кейсах разберете все сложные ситуации, чтобы уверенно работать с НДС на УСН по правилам 2026 года!
Цена курса со скидкой 67%: 4 900 вместо 14 990 рублей. Срок акции ограничен.
Имущественный вычет мужа и жены
Распределив между собой имущественный вычет на покупку квартиры, супруги не могут потом изменить эту пропорцию.
Перераспределение имущественного вычета по общей квартире между мужем и женой не предусмотрено, предупреждает ФНС.
Кстати, наши читатели в комментариях рассказывают, что на практике им удавалось через уточненки оформить перераспределение вычета.
Цифровое портфолио
Для соискателей рабочего места на портале «Работа России» создадут цифровые профили, в которых автоматически подтянутся сведения из госсистем об образовании и опыте работы.
Таким образом выпускники получат некий «паспорт компетенций», а будущим работникам больше не нужно будет самостоятельно собирать многочисленные бумажные подтверждения.
Нытье и ворчание
Излишнее ворчание, которое не несет созидательного смысла, нытье и недовольство сотрудника подрывают работу и за это могут уволить, предупреждает юрист.
Логика такая: пока сотрудник ворчит, он не выполняет свои трудовые функции и отвлекает от работы своих коллег.
Главред рекомендует
Страховые взносы 2026: кто сохранит льготу 15% и сколько переплатит бизнес.
Золотые правила финансового директора, или как правильно выстраивать методологию и автоматизацию.
Нужно ли вновь созданным организациям сдавать бухгалтерскую отчетность и когда это делать.
Блокировка счетов по 115-ФЗ. Как работать с расчетным счетом чтобы его не заблокировали.
Мем дня
Ваша иногда ворчит, но выполнят свои трудовые функции редакция
Начать дискуссию