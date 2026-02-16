Процесс передачи данных по АУСН от банков в ФНС наладился. 📩«Ночной бухгалтер» № 2117

Передача данных по АУСН

В начале этого года были сложности по передаче данных по бизнесу на АУСН из уполномоченных банков.

К началу февраля налоговики и банки восстановили штатный информационный обмен, а все сведения успешно приняли и учли в системах, сообщает ФНС.

Сейчас все работает нормально, точность разметки уполномоченных банков составляет 97%.

Памятка по работе в ЛК АУСН — тут.