Утренний бухгалтер № 6068. Telegram могут заблокировать на территории РФ уже с 1 апреля 2026 года

Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о блокировке мессенджера Telegram, которая назначена на 1 апреля 2026 года.
У россиян будет приоритет трудоустройства перед иностранцами и лицами без гражданства.
Для селлеров и еще некоторых видов деятельности из Удмуртии задним числом ввели новые налоговые льготы по упрощенке.
ФНС: если в личном кабинете банка нет нужного кода выплаты дохода, можно добавить его в ЛК автоУСН.
Как организовать работу бизнеса при выездной налоговой проверке, узнаете здесь.
Чтобы упростить выбор полезной еды, продукты предлагают маркировать по принципу «светофора».
Власти хотят расширить перечень оснований для отказа в выдаче, переоформлении и аннулирования патента иностранным гражданам.
Счета-фактура, книга покупок и продаж с 2026 года: что изменилось и рекомендованные формы — в статье.
— Как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ, если взносы за директора начисляются из МРОТ
В ПСФЛ отражается доход директора, даже если по факту никакого дохода нет.
— Что такое транзитные операции и какие последствия у них бывают. Мини-курс
Что могут сделать банк и налоговая, если заметят транзитные операции? Расскажем по порядку.
— Какие налоги войдут в уведомление в феврале 2026 года
До 25 февраля надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором кроме НДФЛ и страховых взносов будут имущественные налоги за 2025 год.
— Когда дивиденды превращаются в премию
Некоторые гендиры настаивают, чтобы им выплачивали не зарплату, а дивиденды, другие «жертвуют» собой — пусть платят премию, а не дивиденды. Результат: доначисления от налоговиков, причем суды эту позицию поддерживают.
— Когда можно перенести отпуск без согласия работника. Мини-курс
В этом мини-курсе за несколько минут рассмотрим, в каких ситуациях работодатель может перенести отпуск сотрудника без его согласия и когда это категорически запрещено.
Масленичная неделя на «Клерке»! Отмечаем каждый день новой скидкой
Скидка 77% на профкурс, который поможет вам стать финансовым директором! Только сегодня, 17 февраля
— 17 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
17 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 17 февраля и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6067. Как директору заплатить взносы за компанию, если ее счет закрыт
Компания на упрощенной ликвидации, ее счет закрыт. Как директору заплатить страховые взносы, отвечает ФНС.
— Стоит ли брать ипотеку в 2026 году: льготные программы, условия и ставки
В 2026 году рынок ипотеки продолжает привлекать внимание россиян благодаря выгодным условиям и разнообразию льготных программ. Разбираемся, кому выгодно оформлять ипотеку в этом году, какие требования предъявляют банки к заемщикам и как выбрать оптимальную ставку.
— Сколько баллов к пенсии зарабатывают ИП: расчеты для 2025 и 2026 годов
Пенсия ИП копится медленно. Фиксированные взносы с каждым годом растут, но пенсионных баллов за них дают все меньше. Приводим расчеты.
— Что делать, если не выплатили отпускные вовремя: образец и бланк жалобы за задержку отпускных 2026
ТК строго регламентирует срок перечисления отпускных. Что делать, если работодатель так и не осуществил выплату и куда обращаться — разобрались в статье.
— Очередность платежей в платежном поручении в 2026 году
Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.
— Как отразить покупку лицензии на использование ЭДО в учете
Если компания решила применять ЭДО и приобрела неисключительные права на 12 месяцев, необходимо отразить покупку в учете. Разбираемся, как в 1С отразить такое приобретение.
— Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных
Если организация заключает договор с ИП на оказание услуг, то непонятно: нужно ли брать у контрагента согласие на обработку персональных данных. Разбираемся, как лучше поступить.
— AI в продажах: зачем базам данных о клиентах искусственный интеллект
За последние годы CRM-системы стали одним из самых насыщенных источников данных в компаниях. В них фиксируется практически все, что происходит между бизнесом и клиентом: история обработки лидов и сделок, история переписки, коммерческие документы, записи и расшифровки звонков, комментарии сотрудников.
— Как запустить бизнес или продукт: проверить гипотезу до разработки
В бизнесе идеи новых продуктов часто рождаются из личного опыта основателей и менеджеров. Кажется, что если проблема очевидна тебе — значит, она очевидна рынку. Однако именно здесь возникает одна из самых частых ошибок: наличие боли не означает готовность платить за ее решение.
— Как провести вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу
При приеме на работу необходимо ознакомить сотрудника с требованиями охраны труда. Этот инструктаж обязателен для всех работодателей. Как провести вводный инструктаж и не нарваться на штрафы от ГИТ — рассказали в статье.
— Семейная ипотека в 2026 году: условия, требования и документы для получения льготного кредита
С 1 февраля вступили в силу несколько изменений по семейной ипотеке. Рассказываем, какие нововведения появились и как получить льготный кредит в 2026 году.
— Налог на проценты по вкладам: как считать, сколько и когда платить в 2026 году
Обзор налога на проценты по вкладам в 2026 году. Узнайте, какие ставки будут применяться и как это повлияет на доходы вкладчиков.
— Пенсионеров лишат возможности выводить деньги из ПДС через год после вложения. 👵💰«Ночной бухгалтер» № 2118
Пенсионеры вкладывают деньги по программе долгосрочных сбережений, а через год забирают удвоенную сумму. Такого быть не должно, заявили в Минфине.
Кризис, которого ждут: станет ли 2026 год новым 2008 годом
Галя, у нас отмена! Удмуртия возвращает УСН 1%
Банковские комиссии с 2026 года: НДС появился, вычет тоже
НДС при обслуживании банковских карт с 2026 года
Доход или скидка? ФНС расширяет толкование налоговой базы УСН на бонусные баллы
2800 не сдается: разбираем триггеры, которые держат рынок. Обзор событий
Страховые взносы с МРОТ для директора: что делать, если доход меньше минимума или нет деятельности
НДС 10 % на детские товары: когда нужен российский сертификат (разъяснение для бизнеса)
Налог на хаос: сколько на самом деле стоит отсутствие регламентов в работе с 1С. Часть 1
Какие доходы не подлежат взысканию: защищённые выплаты и пределы удержаний
Почему белая зарплата лучше чем серая
💥Кассовая дисциплина-2026: «закручивание гаек» продолжается или 150 000 рублей за непробитый чек
⁉️ Зафиксирована попытка устранить заявительный порядок получения налоговых вычетов
Перечень субъектов РФ с пониженными ставками по УСН в 2026 году изрядно поредел
⚡️Электрорешения: короткое размещение с высокой доходностью
Что я покупаю на фондовом рынке прямо сейчас
Налоговый контроль меняет правила игры: почему одной «оптимизации базы» больше недостаточно
Как импортёру РФ работать с «Честным Знаком»: краткая инструкция
Выживут не эффективные. Выживут гибкие. Почему 7,5 трлн убытков — это не катастрофа, а перезагрузка
Налоговые риски работодателя, если он использует «серую» занятость
