Утренний бухгалтер № 6068. Telegram могут заблокировать на территории РФ уже с 1 апреля 2026 года

— 17 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

17 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 17 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6067. Как директору заплатить взносы за компанию, если ее счет закрыт

Компания на упрощенной ликвидации, ее счет закрыт. Как директору заплатить страховые взносы, отвечает ФНС.

— Стоит ли брать ипотеку в 2026 году: льготные программы, условия и ставки

В 2026 году рынок ипотеки продолжает привлекать внимание россиян благодаря выгодным условиям и разнообразию льготных программ. Разбираемся, кому выгодно оформлять ипотеку в этом году, какие требования предъявляют банки к заемщикам и как выбрать оптимальную ставку.

— Сколько баллов к пенсии зарабатывают ИП: расчеты для 2025 и 2026 годов

Пенсия ИП копится медленно. Фиксированные взносы с каждым годом растут, но пенсионных баллов за них дают все меньше. Приводим расчеты.

— Что делать, если не выплатили отпускные вовремя: образец и бланк жалобы за задержку отпускных 2026

ТК строго регламентирует срок перечисления отпускных. Что делать, если работодатель так и не осуществил выплату и куда обращаться — разобрались в статье.

— Очередность платежей в платежном поручении в 2026 году

Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.

— Как отразить покупку лицензии на использование ЭДО в учете

Если компания решила применять ЭДО и приобрела неисключительные права на 12 месяцев, необходимо отразить покупку в учете. Разбираемся, как в 1С отразить такое приобретение.

— Нужно ли запрашивать у контрагента согласие на обработку персональных данных

Если организация заключает договор с ИП на оказание услуг, то непонятно: нужно ли брать у контрагента согласие на обработку персональных данных. Разбираемся, как лучше поступить.

— AI в продажах: зачем базам данных о клиентах искусственный интеллект

За последние годы CRM-системы стали одним из самых насыщенных источников данных в компаниях. В них фиксируется практически все, что происходит между бизнесом и клиентом: история обработки лидов и сделок, история переписки, коммерческие документы, записи и расшифровки звонков, комментарии сотрудников.

— Как запустить бизнес или продукт: проверить гипотезу до разработки

В бизнесе идеи новых продуктов часто рождаются из личного опыта основателей и менеджеров. Кажется, что если проблема очевидна тебе — значит, она очевидна рынку. Однако именно здесь возникает одна из самых частых ошибок: наличие боли не означает готовность платить за ее решение.

— Как провести вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу

При приеме на работу необходимо ознакомить сотрудника с требованиями охраны труда. Этот инструктаж обязателен для всех работодателей. Как провести вводный инструктаж и не нарваться на штрафы от ГИТ — рассказали в статье.

— Семейная ипотека в 2026 году: условия, требования и документы для получения льготного кредита

С 1 февраля вступили в силу несколько изменений по семейной ипотеке. Рассказываем, какие нововведения появились и как получить льготный кредит в 2026 году.

— Налог на проценты по вкладам: как считать, сколько и когда платить в 2026 году

Обзор налога на проценты по вкладам в 2026 году. Узнайте, какие ставки будут применяться и как это повлияет на доходы вкладчиков.

— Пенсионеров лишат возможности выводить деньги из ПДС через год после вложения. 👵💰«Ночной бухгалтер» № 2118

Пенсионеры вкладывают деньги по программе долгосрочных сбережений, а через год забирают удвоенную сумму. Такого быть не должно, заявили в Минфине.