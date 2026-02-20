Утренний бухгалтер № 6070. Будут ли налоги и взносы, если в 2026 году доплатить работнику за рождение ребенка

Статьи

— 19 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

19 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 19 февраля и кто из известных людей родился в этот день.

— Когда можно не платить за квартиру, в которой вы прописаны

Собственники жилья должны уплачивать коммуналку и взносы на капремонт. Но из этого правила есть исключения. Когда можно не платить за квартиру — рассказали в статье.

— Что делать, если начальник не пускает в отпуск

Начальник отказывается отпустить вас отдохнуть? Разберем, как грамотно действовать в ситуации, когда руководство игнорирует ваше право на заслуженный отдых.

— Каким образом можно получить статус многодетной семьи в 2026 году и какие льготы могут быть доступны

Семья с тремя детьми считается многодетной. Ее статус подтверждается бумажным удостоверением или электронным с QR-кодом.

— Утренний бухгалтер № 6069. Налоговики уточнили, по какой форме сдать декларацию УСН за 2025 год

Налоговой службе задали вопрос — по какой форме принимают декларацию по УСН за 2025 год.

— Как сейчас лучше увольняться пенсионеру, чтобы получить индексацию пенсии. Пример индексации-2026

В 2025 году индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась, но все пропущенные индексации они получат только при увольнении.

— Ozon направил юрлицу УПД-1, но не прислал его продавцу: что делать

При продажах юридическим лицам Ozon может направлять покупателям УПД-1 от имени продавца. По общему правилу этот документ направляют обеим сторонам, что помогает избежать расхождений в учете. Но что делать, если продавец не получил документ?

— Нужно ли учитывать НДС от покупателей в доходах на УСН

Если упрощенец реализует товары с НДС, то от покупателей он получает выручку уже с учетом этого налога. Нужно ли включать суммы НДС в доходы на УСН и учитывать его при определении лимита?

— Все разъяснения Минфина и ФНС по НПД за 2025 год: обзор для бухгалтера

Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на профессиональный доход. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— Как разработать и утвердить положение о системе управления охраной труда на предприятии в 2026 году

Положение о системе управления охраной труда должно быть утверждено на каждом предприятии. Для чего необходимо такое положение, как разработать и утвердить.

— Как выстроить систему найма без незаменимых сотрудников: HR-гайд для бизнеса

Проблемы с персоналом редко возникают внезапно: чаще всего они становятся следствием слабой системы подбора и адаптации сотрудников. Когда ключевой специалист уходит, компания внезапно понимает, что заменить его некем. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно выстроить работу с сотрудниками так, чтобы бизнес не зависел от одного человека.

— Налоговые преференции для особых зон привязали к НИОКР: что изменится для бизнеса с 2026 года

Новые поправки в Налоговый кодекс ужесточают условия предоставления налоговых льгот резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), особых экономических зон (ОЭЗ), Арктической зоны РФ и Свободного порта Владивосток. Закон уже подписан. Что ждет бизнес?

— Инструкция по охране труда в 2026 году: кто утверждает, как разработать

Разработка инструкции по охране труда — обязательное требование для всех работодателей в России. Рассказываем, кто несет ответственность за утверждение документов, как их разработать, а также какие требования закон предъявляет к содержанию инструкций по охране труда.

— Трудовой договор в 2026 году: как заключается, что включает и когда расторгается + шаблон

Трудовой договор остается ключевым документом, определяющим отношения между работником и работодателем. Разбираемся, как правильно заключить договор, какие обязательные пункты он должен содержать, и в каких случаях его можно расторгнуть, чтобы обезопасить себя от возможных юридических проблем и конфликтов на рабочем месте.

— Блокировка Телеграм в России с 1 апреля 2026 года: реальность или слухи

17 февраля 2026 года в Telegram-каналах появилась новость: мессенджер полностью заблокируют в России с 1 апреля. Официального документа с точной датой пока нет. Хронология ограничений и перспективы Telegram в 2026 году — в нашей статье.

— Какие доплаты к пенсии положены за ордена и награды в 2026 году

Получение государственных наград — это не только символ признания, но и право на значительную социальную поддержку. В 2026 году в России действует четкий регламент выплат и льгот, связанных с наградами, включая ордены, звания и медали.

— Как самозанятым получить декретные

С 2026 ода заработала программа добровольного страхования самозанятых для оплаты больничных. Но декретные по этой программе не положены.

— Директор-совместитель-ИП платит тройные страховые взносы. 👈👉👇«Ночной бухгалтер» № 2120

Взносы за директора с МРОТ надо платить, даже если за этого человека уже платят взносы по другим основаниям.