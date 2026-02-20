Утренний бухгалтер № 6070. Будут ли налоги и взносы, если в 2026 году доплатить работнику за рождение ребенка

ФНС: увеличить размер уже выплаченной единовременной выплаты нельзя, она — разовая.
ЕИО организации может попасть под тройное обложение страховыми взносами – по основной работе, как ИП и как директор-учредитель.
Налоговики разъяснили новый порядок налогообложения доходов в виде процентов по депозитам для ИП.
Что проверить перед сдачей декларации по налогу на прибыль, чтобы избежать штрафов. Обсуждаем на вебинаре с экспертом-практиком.
В законе о платформенной экономике разграничат понятия «отказ от товара» и «возврат товара».
Индексация пенсий работающим пенсионерам: печальный пример для 2026 года — люди теряют деньги.
Роструд пояснил, как платить за работу в праздник при совмещении должностей.
— Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы, рабочие инструменты. Конспект вебинара с видео
Разобрались, как бухгалтеру понять финансовое планирование, какие инструменты помогут стать эффективнее.
— Ликвидация ООО на АУСН в упрощенном порядке: когда увольнять работников. Мини-курс
Когда увольнять работников, если организация проходит процедуру упрощенной ликвидации? Расскажем по порядку.
— ФНС назначила штраф по неправильной норме НК: когда его можно отменить
Вы получили решение ИФНС о привлечении к ответственности, изучили документы и обнаружили, что налоговики применили неверную статью НК. Разбираемся, можно ли в такой ситуации избежать штрафа.
— Как оформлять счета-фактуры по новым правилам в 2026 году. Мини-курс
В 2026 году счета-фактуры нужно будет заполнять по новым правилам. Разберем, что изменилось.
— Как списать дебиторскую задолженность без рисков: судебная практика
При методе начисления дебиторка списывается в налоговом учете за счет резерва по сомнительным долгам, а безнадежная — во внереализационные расходы. Что важно учесть, чтобы избежать претензий со стороны ИФНС?
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 февраля 2026 года
2 Для профориентации несовершеннолетних могут выделить отдельный ОКВЭД
3 Неквалифицированных инвесторов могут допустить к операциям с криптовалютой
4 👀 Россияне назвали подходящие подарки коллегам на 23 Февраля
5 Как организовать работу бизнеса во время выездной налоговой проверки: оптимальные варианты для бухгалтеров и собственников
6 Совфед одобрил закон об отключении связи по требованию ФСБ
7 Налоговики объяснили упрощенцам, что такое расчетная ставка НДС
8 Кабмин поможет Почте России нарастить доходы
9 Глава УФНС Ростовской области Могила опроверг массовое закрытие ресторанов из-за налоговой реформы 2026
10 ❔ Можно ли в 2026 году без НДФЛ и взносов доплатить работнику за рождение ребенка
11 РСПП предлагает не вводить новые неналоговые платежи и сборы
12 Что делать, если после смены юрадреса не засчитали уплату налога на прибыль из-за смены ОКТМО
13 «Самолету» не дадут прямое финансирование — положение застройщика не критическое
14 Госдума может продлить гаражную амнистию на 5 лет
15 😱 ФНС допустила одновременное тройное обложение взносами – по основной работе, как ИП и как директора-учредителя
16 Агентское вознаграждение за услуги не на территории РФ – это не доходы от источников в России
17 Услуги оказаны в декабре, но оплачены в январе 2026: какая ставка НДС
18 Егоров: снижение порога для освобождения от НДС затронет 7% упрощенцев
19 Глава ФНС рассказал о результатах информационного обмена с маркетплейсами
20 ❔ Как платить за работу в праздник при совмещении должностей: Роструд раскрыл важный нюанс
21 Нельзя применять выговор после 6 месяцев со дня совершения проступка. Но есть исключения
22 🔓 Прокуратура получит постоянный доступ ко всем ГИС
23 Услуги управляющей компании освобождаются от НДС, если их приобретают у поставщиков-коммунальщиков
24 МВД предлагает ограничить суммы снятия через кассы и NFC-переводы
25 Депутат напомнил о штрафах за вывески на иностранном языке с 1 марта 2026. Если название зарегистрировано в Роспатенте – не накажут
26 🔣 Как индексируют пенсию работающим пенсионерам: печальный пример для 2026 года
27 В список оснований для открытия больничных Минздрав добавит нормы для самозанятых
28 Как перейти на электронные транспортные документы: инструкция-2026 от ФНС
29 ✅ Как хранить электронные документы из 1С – в облаке или нужно делать архивные копии
31 25% МФО рискуют закрыться, если не выполнят новые требования по биометрии
32 📡 Госкомпании стали чаще закупать у малого бизнеса работы на станции спутниковой связи
33 ❌ Ряды самозанятых хотят почистить. Выпуск № 28 подкаста «Налоговое утро»
35 Представители маркетплейсов поддержали ужесточение правил возврата товаров + позиция Ozon
36 🙏 Бизнес просит не облагать налогом больше расходов на поддержку семей с детьми
37 Эксперт: в законе разграничат понятия «отказ от товара» и «возврат товара». Иначе это очень дорого для малого бизнеса
38 😓 Роструд ответил, могут ли понизить в должности из-за усталости работника
39 👷 Кабмин хочет ввести налог на теневой доход мигрантов
40 Проценты по депозитам ИП приравниваются к доходам физлица
41 ❄ Суд 2026: за уборку снега, которая не входит в обязанности сотрудника, нужно доплатить
— 19 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
19 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 19 февраля и кто из известных людей родился в этот день.
— Когда можно не платить за квартиру, в которой вы прописаны
Собственники жилья должны уплачивать коммуналку и взносы на капремонт. Но из этого правила есть исключения. Когда можно не платить за квартиру — рассказали в статье.
— Что делать, если начальник не пускает в отпуск
Начальник отказывается отпустить вас отдохнуть? Разберем, как грамотно действовать в ситуации, когда руководство игнорирует ваше право на заслуженный отдых.
— Каким образом можно получить статус многодетной семьи в 2026 году и какие льготы могут быть доступны
Семья с тремя детьми считается многодетной. Ее статус подтверждается бумажным удостоверением или электронным с QR-кодом.
— Утренний бухгалтер № 6069. Налоговики уточнили, по какой форме сдать декларацию УСН за 2025 год
Налоговой службе задали вопрос — по какой форме принимают декларацию по УСН за 2025 год.
— Как сейчас лучше увольняться пенсионеру, чтобы получить индексацию пенсии. Пример индексации-2026
В 2025 году индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась, но все пропущенные индексации они получат только при увольнении.
— Ozon направил юрлицу УПД-1, но не прислал его продавцу: что делать
При продажах юридическим лицам Ozon может направлять покупателям УПД-1 от имени продавца. По общему правилу этот документ направляют обеим сторонам, что помогает избежать расхождений в учете. Но что делать, если продавец не получил документ?
— Нужно ли учитывать НДС от покупателей в доходах на УСН
Если упрощенец реализует товары с НДС, то от покупателей он получает выручку уже с учетом этого налога. Нужно ли включать суммы НДС в доходы на УСН и учитывать его при определении лимита?
— Все разъяснения Минфина и ФНС по НПД за 2025 год: обзор для бухгалтера
Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на профессиональный доход. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Как разработать и утвердить положение о системе управления охраной труда на предприятии в 2026 году
Положение о системе управления охраной труда должно быть утверждено на каждом предприятии. Для чего необходимо такое положение, как разработать и утвердить.
— Как выстроить систему найма без незаменимых сотрудников: HR-гайд для бизнеса
Проблемы с персоналом редко возникают внезапно: чаще всего они становятся следствием слабой системы подбора и адаптации сотрудников. Когда ключевой специалист уходит, компания внезапно понимает, что заменить его некем. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно выстроить работу с сотрудниками так, чтобы бизнес не зависел от одного человека.
— Налоговые преференции для особых зон привязали к НИОКР: что изменится для бизнеса с 2026 года
Новые поправки в Налоговый кодекс ужесточают условия предоставления налоговых льгот резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), особых экономических зон (ОЭЗ), Арктической зоны РФ и Свободного порта Владивосток. Закон уже подписан. Что ждет бизнес?
— Инструкция по охране труда в 2026 году: кто утверждает, как разработать
Разработка инструкции по охране труда — обязательное требование для всех работодателей в России. Рассказываем, кто несет ответственность за утверждение документов, как их разработать, а также какие требования закон предъявляет к содержанию инструкций по охране труда.
— Трудовой договор в 2026 году: как заключается, что включает и когда расторгается + шаблон
Трудовой договор остается ключевым документом, определяющим отношения между работником и работодателем. Разбираемся, как правильно заключить договор, какие обязательные пункты он должен содержать, и в каких случаях его можно расторгнуть, чтобы обезопасить себя от возможных юридических проблем и конфликтов на рабочем месте.
— Блокировка Телеграм в России с 1 апреля 2026 года: реальность или слухи
17 февраля 2026 года в Telegram-каналах появилась новость: мессенджер полностью заблокируют в России с 1 апреля. Официального документа с точной датой пока нет. Хронология ограничений и перспективы Telegram в 2026 году — в нашей статье.
— Какие доплаты к пенсии положены за ордена и награды в 2026 году
Получение государственных наград — это не только символ признания, но и право на значительную социальную поддержку. В 2026 году в России действует четкий регламент выплат и льгот, связанных с наградами, включая ордены, звания и медали.
— Как самозанятым получить декретные
С 2026 ода заработала программа добровольного страхования самозанятых для оплаты больничных. Но декретные по этой программе не положены.
— Директор-совместитель-ИП платит тройные страховые взносы. 👈👉👇«Ночной бухгалтер» № 2120
Взносы за директора с МРОТ надо платить, даже если за этого человека уже платят взносы по другим основаниям.
Онлайн-кассы и чеки: за что сейчас чаще всего штрафуют бизнес
Джапанди без стерильности: свет, тактильность и порядок, который не нужно поддерживать
Промпт для фото на 23 февраля: как создать открытку через нейросеть ко Дню защитника Отечества?
Как работать с персональными данными в 2026 году: основные правила
Частичная ликвидация ОС: как не списать лишнего и не запутаться в ФСБУ 6/2020
Согласие на обработку персональных данных в 2026 году: правила оформления
Покупка автомобиля на ИП в 2026 году: как оформить и отразить в учете
Турция: отдых для россиян — деньги, сервисы, нюансы
Как настроить учет НДС 22% в 1С для ИП и организаций
Как бесплатно проверить уникальность товарного знака
Битва за кошелек: конкуренция банковских карт и цифрового рубля за массового потребителя
Страховые взносы с МРОТ директора в 2026 году
Планировка онлайн для квартир и студий: топ-10 программ для дизайна интерьера
Проверки СФР в 2026 году: на какие пенсионные показатели смотрят в первую очередь
💝 Налоги с подарков сотрудникам: когда платить НДФЛ, НДС и страховые взносы в 2026 г.
Когда нам дадут бесплатный интернет?
Теневая касса и непробитые чеки в 2026: почему обходить правила больше не получится
Ускоренное возмещение НДС продлили на 2026 год
Что-то явно назревает. Рынок вновь целится в 2800: что поможет индексу
АНО агентство по привлечению инвестиций: механизм работы и реальные возможности для бизнеса
Налог на «добрые дела»: почему IT-аккредитация может стоить вам +22% НДС?
Кто определяет денежно-кредитную политику в России и на что она влияет
Разбор эмитента: МД Медикал Груп
Чек‑лист: оформление декларации о соответствии для устройств со встроенными модулями Wi‑Fi/BT
Отчетность за 2025 год: как сдать без штрафов декларацию по налогу на прибыль и бухотчетность по новым формам
Как вести учет розничных продаж и эквайринга в 1С:Бухгалтерия 8 — пошаговая инструкция с примерами
Экономия 5% на строительстве может стоить 30% стоимости актива
Почему бизнес теряет контракты не из-за конкурентов, а из-за процессуальных ошибок
Сидеть на двух стульях: как бухгалтеру в найме найти подработку и не выгореть дотла
Особенности организации охраны труда на новых территориях: что важно знать работодателям до 1 января 2027 года
Налоговая обвинила в дроблении бизнеса: что делать и как защищаться
Очередность взносов в банкротстве, налог на посылки, налог на имущество богатых в обзоре
Платить или не платить? Как умно избежать взносов с директора в 2026 году!
Абонентское юридическое обслуживание организаций в Москве: что входит и зачем бизнесу постоянный юрист
Юрист по лизингу в Москве: как снизить задолженность и не потерять имущество
