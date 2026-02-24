Утренний бухгалтер № 6071. «Безработным» москвичам доначислили налоги

НДФЛ и страховые взносы с легализованных доходов неработающих москвичей превысили 9 млрд рублей.
Сотрудника нельзя уволить за разглашение размера своей зарплаты, даже если этот пункт внесли в трудовой договор.
В Роскомнадзоре заявили, что Telegram позволяет незаконно распространять персональные данные.
ТС ПИоТ, НДС 22%, АУСН: что нужно сделать с кассами и налогами прямо сейчас.
Госпошлины вырастут: за установку и эксплуатацию рекламной конструкции могут заставить платить до 10 тыс. рублей.
Бухгалтеры резко отреагировали на слова Егорова об изменениях в налогах только для 7% бизнеса.
Налоговики разъяснили порядок заполнения декларации по налогу на прибыль в части авансов.
В регионах, где недостаточно аптек, жители смогут заказывать лекарства через Почту России.
— ИФНС запрашивает документы за пределами трех лет: можно ли проигнорировать
Существует опасное заблуждение, из-за которого налогоплательщики теряли и теряют сотни тысяч рублей в виде штрафов – налоговики не вправе требовать документы за старые периоды. Но это далеко не так.
— Приложения к учетной политике: зачем составлять и какие бывают. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие бывают приложения к учетной политике и зачем их нужно составлять.
— ФНС назначила штраф по неправильной норме НК: когда его можно отменить
Вы получили решение ИФНС о привлечении к ответственности, изучили документы и обнаружили, что налоговики применили неверную статью НК. Разбираемся, можно ли в такой ситуации избежать штрафа.
— Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы, рабочие инструменты. Конспект вебинара с видео
Разобрались, как бухгалтеру понять финансовое планирование, какие инструменты помогут стать эффективнее.
— Ликвидация ООО на АУСН в упрощенном порядке: когда увольнять работников. Мини-курс
Когда увольнять работников, если организация проходит процедуру упрощенной ликвидации? Расскажем по порядку.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 20 февраля 2026 года
2 ❔ Какой ОКТМО писать в 3-НДФЛ, если коды разные по месту жительства и работы
3 💰 Россияне рассказали, сколько потратят к 23 Февраля и 8 Марта
4 ФНС уточнила, сколько нужно справок для вычета по обычному и дорогостоящему лечению
5 🏃 Какие работодатели чаще всего переманивают сотрудников
6 ❕ Переход на АУСН не освобождает от сдачи отчетности за прошедшие периоды
7 💢 Росреестр хочет открыть доступ к информации о неиспользуемой земле в регионах
8 😡 50% предпринимателей жалуются на усиление фискальной нагрузки
9 👟 Основатель Zenden: налоговики доначислили 29 млрд рублей за «несуществующие ошибки»
10 ⌛ До 25 февраля 2026 нужно отчитаться по налогам и страховым взносам
11 💊 Минздрав может разрешить продавать лекарства через Почту России, а ПВЗ в этом отказано
12 📌 Роструд дал пошаговую инструкцию на случай задержки зарплаты
13 ВС РФ: поставка бесплатных запчастей вместо бракованных дает право на вычет НДС
14 🚛 В России запустят национальную логистическую платформу ГосЛог
15 Даванков предлагает установить налоговый вычет на покупку товаров для детей
16 При заполнении декларации по налогу на прибыль учитывают данные предыдущего отчетного периода
17 📅 20 февраля 2026: сокращенный рабочий день или нет?
18 👴 Как реально СФР индексирует пенсии работающим пенсионерам: примеры расчетов. Выпуск № 29 подкаста «Налоговое утро»
19 Для сотрудников филиалов иностранных банков введут ответственность за фальсификацию финансовых документов. И не только
20 Как из декларации по налогу на прибыль понять, что ежемесячные авансы платить не нужно
21 «Врет и не краснеет!» — так бухгалтеры отреагировали на слова Егорова об изменениях в налогах только для 7% бизнеса
22 💢 Бюджет получил в три раза больше от налога на вклады в 2025 году
23 📄 Новые формы деклараций и бухотчетности за 2025 год: что и когда сдавать
24 Роскомнадзор: Telegram позволяет незаконно распространять персональные данные
25 Антимонопольная служба проверит цены на молочные продукты
26 Правительство уточнит перечень документов для ставки НДС 10% по товарам для детей
27 Госпошлину за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций поднимут в два раза
28 Получение вычета НДС по импорту: какие условия нужно выполнить
30 Российская компания хочет перевести таможенное декларирование своей продукции в другие страны из-за «избыточного административного давления»
31 ДОМ.РФ планирует расширить инвестиционное финансирование проектов, не связанных со строительством
32 ❕ Работодатели не должны запрещать сотрудникам говорить о своей зарплате
34 25% сотрудников получили повышение зарплаты в 2025 году
35 Миронов: ограничения на снятие наличных должны быть добровольными
36 👥 «Неработающим» москвичам доначислили налоги
— 20 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
20 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 февраля.
— Утренний бухгалтер № 6070. Будут ли налоги и взносы, если в 2026 году доплатить работнику за рождение ребенка
Ребенок у сотрудника родился в 2025 году, выплатили 50 000 руб. материальной помощи. Можно ли доплатить до 1 млн в 2026 году?
— Резюме бухгалтера в 2026 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без
Не более десяти секунд потребуется опытному рекрутеру, чтобы оценить резюме. Можно ли за это время произвести правильное впечатление? Практика показывает, что вполне. В этом вам помогут готовые примеры резюме бухгалтера с комментариями профессионалов для опытных специалистов и образец для соискателей без опыта. Рассказываем, как правильно составить и какие профессиональные навыки бухгалтера указать в резюме.
— Загранпаспорт в 2026 году: процедура оформления, цена и сроки
Загранпаспорт нужен для поездок зарубеж, а также для оформления визы. Рассказываем, как оформить документ через МФЦ и «Госуслуги», а также в каком размере уплачивать госпошлину и когда будет готов документ.
— Сверхурочная работа: нюансы оформления и оплаты
Если сотрудники задерживаются на работе допоздна, возникает закономерный вопрос: как оплачивать их труд? Рассказываем, как оформлять и оплачивать сверхурочную работу по ТК.
— График выплаты пособий и пенсий в марте 2026
В марте пособия и пенсии переведут в обычном порядке. Когда ждать выплату — рассказали в статье.
— Работник отправился в командировку на личном авто: как оформить компенсацию расходов
Если работники направляются в командировку на своем автомобиле, работодатель может компенсировать им расходы на топливо. Однако это можно сделать только при наличии подтверждающих документов.
— День защитника Отечества в 2026 году: история праздника 23 февраля, сколько будет выходных
23 февраля в России отмечают День защитника Отечества — символизирующий уважение к военной истории страны и тем, кто стоит на страже ее безопасности. Сколько будет выходных, история праздника и интересные факты.
— Как плохая репутация в глазах банков может осложнить трудоустройство
Эйчары на собеседованиях сегодня нередко интересуются не только стажем, профнавыками и пропиской, но и кредитной историей соискателя.
— Лимит кассы в 2026 году: кому нужен, как утвердить, образцы
Все предприятия обязаны соблюдать кассовую дисциплину, в том числе лимит остатка наличных в кассе. Разберем, как его рассчитать, утвердить и придерживаться, чтобы компанию не оштрафовала налоговая.
— Мифы проектов бюджетирования
В практике работы с компаниями, которые заинтересованы в ИТ-решениях для бюджетного планирования, часто приходится сталкиваться с рядом ложных суждений. Они весьма распространены и негативно влияют на реализацию ИТ-проектов.
— Неотделимые улучшения арендованного имущества: налоговый и бухгалтерский учет в 2026 году
Стоимость неотделимых улучшений в арендованное имущество по-особому учитывается в расходах. Обычно арендатор требует поставить их к возмещению. Расскажем о всех тонкостях, а также как отразить эти затраты в учете в 2026 году.
— Обзор компаний, которые помогают бизнесу перейти на налоговый мониторинг-2026
Избавиться от налоговых проверок можно! Для этого бизнес подключается к налоговому мониторингу. Инспекторы получают данные о компании в режиме онлайн, а если видят ошибки, то дают рекомендации, как их исправить. Мы изучили 15 компаний, которые оказывают поддержку при переходе на налоговый мониторинг, настраивают витрину данных и передачу сведений в ФНС.
— Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2026 году: образец пояснений для ФНС
Налоговая проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы инспекторы потребуют объяснение.
— Премия вместо дивидендов, упрощенная ликвидация ООО на АУСН и налоги ИП на УСН с процентов по вкладам: обзор для бухгалтера
Если выплатить директору премию соразмерную дивидендам, у ФНС могут возникнуть вопросы.
— При торговле детскими товарами к декларации по НДС надо будет прикладывать сертификаты. 🎠«Ночной бухгалтер» № 2121
Меняют условия подтверждения ставки НДС 10% на детские товары.
Купить подписку Чат ГПТ: актуальные способы оплаты в России 2026
Где взять образец согласия на обработку персональных данных: советы по составлению
Что будет если не зарегистрироваться в Роскомнадзоре: штрафы и реальные риски
Задолженность по налогам организаций и ИП в 2026 году
Главные вопросы по НДС на УСН в 2026 году: ФНС выпустила подробную методичку с разъяснениями
Как пополнить Steam в России в 2026 году: рабочие способы пополнения кошелька и баланса
Румынское гражданство в топ-2: упрощенная программа еще доступна для россиян
Защищенная медицинская информационная система: с чего начать и как построить
Испания: поездка для россиян — сложности и реальность
Как упрощенцу выбрать ставку НДС
Интегратор Битрикс24: ключевые критерии выбора подрядчика для внедрения
Что бухгалтеру нужно знать о декларационной кампании — 2026: изменения и полезные материалы для подготовки
Как работать с персональными данными клиентов в 2026 году: шпаргалка для бизнеса
Москва-Сити — квартира, где дизайн работает на ритм жизни
Как проверить будущую пенсию через Госуслуги и СФР в 2026 году
Как оживить фото через нейросеть: анимация фото онлайн с ИИ
Донат в PUBG Mobile в России: как пополнить UC в PUBG mobile безопасно, быстро и выгодно?
Донат в Фри Фаер в России: как безопасно пополнить баланс Free Fire и купить алмазы без лишних рисков?
✅ Очередной «залет» ИП на УСН при продаже квартиры, сдававшейся в аренду
⚡️Яндекс объявляет финансовые результаты за 2025 год: рекордная выручка и EBITDA
Дробление доходов между ИП и ООО в 2026 году: на что смотрит ФНС
Событий вагон, а смысла ноль: чем жил российский рынок эту неделю
Налог на хаос. Часть 2: где в 1С утекают реальные деньги и как выйти из «рабства» у подрядчика
Что влияет на ликвидность недвижимости
Штраф в три миллиона за продажу авто физлицу
Об уплате агентского НДС при наличии оснований для возмещения НДС из бюджета
Что делать, если вас обвиняют в незаконном использовании чужой интеллектуальной собственности
ФАС может проверить компанию без жалобы: как цифровой контроль меняет правила игры
Как налоговые органы находят контролируемые иностранные компании
Почему качество архитектуры определяется структурой, а не деталями
Обязательная маркировка джинсов в «Честном знаке»: полный гид для бизнеса
«Директорский» МРОТ-2026: как новое правило меняет расчет страховых взносов и чем это грозит бизнесу
Почему в 2026 году опасно работать с «удобными» контрагентами 🧾
ФСБУ 9/2025 «Доходы»: добровольный старт в 2026 году — игра стоит свеч или лишняя головная боль?
💪20% годовых на спортивных облигациях
НДФЛ при командировках депутатов, детский НДС, пошлина на рекламу в обзоре
