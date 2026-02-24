Утренний бухгалтер № 6071. «Безработным» москвичам доначислили налоги

Статьи

— 20 февраля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

20 февраля — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 20 февраля.

— Утренний бухгалтер № 6070. Будут ли налоги и взносы, если в 2026 году доплатить работнику за рождение ребенка

Ребенок у сотрудника родился в 2025 году, выплатили 50 000 руб. материальной помощи. Можно ли доплатить до 1 млн в 2026 году?

— Резюме бухгалтера в 2026 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без

Не более десяти секунд потребуется опытному рекрутеру, чтобы оценить резюме. Можно ли за это время произвести правильное впечатление? Практика показывает, что вполне. В этом вам помогут готовые примеры резюме бухгалтера с комментариями профессионалов для опытных специалистов и образец для соискателей без опыта. Рассказываем, как правильно составить и какие профессиональные навыки бухгалтера указать в резюме.

— Загранпаспорт в 2026 году: процедура оформления, цена и сроки

Загранпаспорт нужен для поездок зарубеж, а также для оформления визы. Рассказываем, как оформить документ через МФЦ и «Госуслуги», а также в каком размере уплачивать госпошлину и когда будет готов документ.

— Сверхурочная работа: нюансы оформления и оплаты

Если сотрудники задерживаются на работе допоздна, возникает закономерный вопрос: как оплачивать их труд? Рассказываем, как оформлять и оплачивать сверхурочную работу по ТК.

— График выплаты пособий и пенсий в марте 2026

В марте пособия и пенсии переведут в обычном порядке. Когда ждать выплату — рассказали в статье.

— Работник отправился в командировку на личном авто: как оформить компенсацию расходов

Если работники направляются в командировку на своем автомобиле, работодатель может компенсировать им расходы на топливо. Однако это можно сделать только при наличии подтверждающих документов.

— День защитника Отечества в 2026 году: история праздника 23 февраля, сколько будет выходных

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества — символизирующий уважение к военной истории страны и тем, кто стоит на страже ее безопасности. Сколько будет выходных, история праздника и интересные факты.

— Как плохая репутация в глазах банков может осложнить трудоустройство

Эйчары на собеседованиях сегодня нередко интересуются не только стажем, профнавыками и пропиской, но и кредитной историей соискателя.

— Лимит кассы в 2026 году: кому нужен, как утвердить, образцы

Все предприятия обязаны соблюдать кассовую дисциплину, в том числе лимит остатка наличных в кассе. Разберем, как его рассчитать, утвердить и придерживаться, чтобы компанию не оштрафовала налоговая.

— Мифы проектов бюджетирования

В практике работы с компаниями, которые заинтересованы в ИТ-решениях для бюджетного планирования, часто приходится сталкиваться с рядом ложных суждений. Они весьма распространены и негативно влияют на реализацию ИТ-проектов.

— Неотделимые улучшения арендованного имущества: налоговый и бухгалтерский учет в 2026 году

Стоимость неотделимых улучшений в арендованное имущество по-особому учитывается в расходах. Обычно арендатор требует поставить их к возмещению. Расскажем о всех тонкостях, а также как отразить эти затраты в учете в 2026 году.

— Обзор компаний, которые помогают бизнесу перейти на налоговый мониторинг-2026

Избавиться от налоговых проверок можно! Для этого бизнес подключается к налоговому мониторингу. Инспекторы получают данные о компании в режиме онлайн, а если видят ошибки, то дают рекомендации, как их исправить. Мы изучили 15 компаний, которые оказывают поддержку при переходе на налоговый мониторинг, настраивают витрину данных и передачу сведений в ФНС.

— Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2026 году: образец пояснений для ФНС

Налоговая проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы инспекторы потребуют объяснение.

— Премия вместо дивидендов, упрощенная ликвидация ООО на АУСН и налоги ИП на УСН с процентов по вкладам: обзор для бухгалтера

Если выплатить директору премию соразмерную дивидендам, у ФНС могут возникнуть вопросы.

— При торговле детскими товарами к декларации по НДС надо будет прикладывать сертификаты. 🎠«Ночной бухгалтер» № 2121

Меняют условия подтверждения ставки НДС 10% на детские товары.