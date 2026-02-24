Как получать 100 000 рублей пассивного дохода на пенсии

Откуда возьмутся деньги

Первое, что нужно понять, — полагаться только на государственную пенсию рискованно. В расчетах можно заложить на нее примерно 20 000 рублей. Остальные 80 000 необходимо сформировать самостоятельно. И здесь на помощь приходит классический актив — арендная недвижимость. Две однокомнатные квартиры или студии, которые можно сдавать по 40 000 рублей каждая.

Объекты должны находиться в городе-миллионнике, предпочтительно в Москве или Санкт-Петербурге, где высокий спрос обеспечивает стабильный доход и ликвидность. Стоимость аренды, конечно, варьируется в зависимости от района, состояния жилья и транспортной доступности. Но даже студия в Подмосковье в хорошей транспортной доступности, качественно обставленная, поможет выйти на этот уровень дохода.

Купить жилье можно в ипотеку. При этом ежемесячный платеж по кредиту должен быть ниже потенциальной арендной стоимости. Сегодня, при высоких ставках, критически важна ставка по ипотеке. Поэтому сейчас самое время копить на первоначальный взнос.

Самый выгодный вариант для сдачи в аренду — это студия или компактная однокомнатная квартира площадью около 35 квадратных метров.

Почему не двух- или трехкомнатная квартира?